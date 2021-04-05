У берегов Норвегии брошен экипажем и тонет танкер с нефтью

19:06 06.04.2021

СМИ: у берегов Норвегии потеряло ход судно из Нидерландов, перевозящее нефть

Как сообщает Норвежское телеграфное бюро, существует опасность опрокидывания судна из-за сильного крена



ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Судно из Нидерландов Eemslift Hendrika, перевозящее нефть и дизельное топливо, потеряло ход у берегов Норвегии, существует опасность его опрокидывания из-за сильного крена. Об этом сообщило во вторник Норвежское телеграфное бюро.



Сигнал бедствия судно подало в понедельник, после чего большая часть его экипажа была эвакуирована, однако к настоящему моменту судно покинул весь экипаж. Корабль находится в море примерно в 130 км от норвежского Олесунна и дрейфует в южном направлении. Угол крена в ночь на вторник составлял от 45 до 50 градусов.



На судне находится порядка 350 тонн тяжелой нефти и около 50 тонн дизельного топлива. В главном спасательном управлении Норвегии сообщили, что существует опасность опрокидывания судна и попадания топлива, которое оно перевозит, в море.



На место ЧП для отслеживания ситуации был отправлен корабль норвежской береговой охраны. В месте, где находится судно, плохие метеоусловия - высокие волны. По оценкам береговой охраны, погода может улучшиться только к утру среды.



