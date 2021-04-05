Исламист рвется в президенты Узбекистана

21:40 06.04.2021

ИСЛАМИСТ РВЕТСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА

Неугомонный бывший певец Джахонгир Атаджанов, впавший в исламизм и объявивший о греховности своего творчества, не оставил свою мечту стать президентом Узбекистана.



Исламист рвется в президенты Узбекистана

Напомним, прежде он пытался создать свою партию. Потерпел фиаско и бежал в Турцию. Где, как выяснила "Свобода", срочно вступил в партию "Эрк", которая боролась за власть еще на заре независимости.



"Эрк", напомним, был обвинен в попытке государственного переворота путем создания параллельного парламента, в организации терактов в 1999-ом году в Ташкенте. Ее лидер Мухаммад Салих, помешанный на русофобии и антисоветизме, приговорен в Узбекистане к 15 годам тюрьмы и лишен родного гражданства.



Сегодня "Эрк" настаивает на том, что партия получила официальную регистрацию в узбекском Минюсте в 1991 году, а потому имеет полное право выдвигать своего кандидата на президентских выборы в октябре 2021-го. Появились и желающие – ветеран партии Саловат Умрзаков, а второй – как раз Джахонгир Атаджанов.



Он на днях "прозрел" и решил отказаться от своей "русской" фамилии на-ов, заявив, что так должен поступить каждый настоящий узбек. Окончание-ов, оказывается, его оскорбляет.



Вот только такого президента Узбекистану и не хватает…



Мало сомнений, что за всей этой возней стоит Запад. В Европейском союзе дали политическое убежище Мухаммаду Салиху, пытаясь его поставить во главе зарубежной "оппозиции". Когда номер не удался, то был решено сделать ставку на Атаджанова. Благо, он популярный исполнитель, сын Народного артиста Узбекистана и, что немаловажно, земляк Салиха.



Осталось подождать совсем немного. Вступятся ли за Атаджанова зарубежные "голоса" и начнут ли продавливать его фигуру в информационное пространство? Впрочем, начало "Свобода" уже положила…