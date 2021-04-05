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Война упырей. Украино-польская резня 1945 года (история)
00:35 07.04.2021

Бойня в Горайце. Зачем войска "народной" Польши вырезали украинское село

Олег Хавич

6 апреля 1945 года военные из 2-го батальона Корпуса внутренней безопасности Польши и местные милиционеры под предлогом борьбы с УПА* убили более 170 мирных украинцев в селе Гораец

Современные украинские националисты любят повторять, что коммунистический режим Польши ставил своей целью продолжить преступную политику польских межвоенных властей - построить в Польше моноэтническое государство, где не было бы места национальным меньшинствам.

Справедливости ради стоит отметить, что во Второй Речи Посполитой методы построения такого государства были относительно либеральными - так, в ходе знаменитой "пацификации" Восточной Галичины осенью 1930 года погибли всего 7 украинцев.

Однако с началом Второй мировой войны, а особенно после Волынской резни польское вооруженное подполье без зазрения совести убивало не только своих противников из Украинской повстанческой армии (УПА)*, но и мирное украинское население. К примеру, только в селах Сагрынь и Павлокома была убита почти тысяча местных жителей русинской и украинской национальности.

Таким образом, кровавые репрессии против украинского населения Польши, которые начали осуществлять войска и спецслужбы созданного коммунистами Польского комитета национального возрождения, фактически были продолжением действий Армии Крайовой и других польских вооруженных структур, ориентированных на польское правительство в Лондоне.

Хотя перед Корпусом внутренней безопасности Польши (первые части которого начали создавать в октябре 1944-го по образцу войск НКВД) в первую очередь стояла задача борьбы с антикоммунистическим подпольем, практически с самого начала эти подразделения использовались для принуждения русинов-украинцев к переселению на территорию УССР.

Как известно, 9 сентября 1944 года было подписано Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским комитетом национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР.

Вот только покидать свою родную землю украинцы не спешили.

Особенно медленно шел процесс "репатриации" в Любачевском уезде: тут заявления о переезде подали меньше 5% русинов-украинцев, тогда как в большинстве других приграничных территорий желающих было от 50 до 90 процентов. Все дело в том, что в сентябре 1939-го часть этого уезда оказалась в составе УССР. Поэтому местные украинцы, составляющие тут большинство (65,5%), надеялись, что по завершении войны все украинские села Любачевщины станут частью Украины, пусть и Советской.

Однако, хотя формально польский статус Любачевского уезда был окончательно закреплен только 16 августа 1945 года после подписания договора о государственной границе между СССР и Польской Народной Республикой (ПНР), акции по фактической депортации украинцев с этой территории начались намного раньше.

Так, в начале февраля 1945 года в городке Любачеве был сформирован 2-й отдельный батальон Корпуса внутренней безопасности (КВБ), командиром которого был назначен Станислав Шопиньский.

Бывший капитан польской армии, он с сентября 1939-го был членом польского вооруженного подполья, ориентированного на правительство Польши в эмиграции, принимал участие в Варшавском восстании. Но в августе 1944 года Шопиньский по заданию своего руководства перешел линию советско-немецкого фронта и вступил в Народное войско польское, сформированное в составе Красной армии. В середине сентября он получил звание подполковника и приступил к формированию одного из первых подразделений КВБ - батальона по охране военнопленных.

Уже в ноябре 1944-го Шопиньский был арестован за издевательства над подчиненными немецкой национальности, но через два с небольшим месяца его освободили и отправили командовать батальоном в Любачев.

2-й отдельный батальон КВБ в составе 640 военнослужащих сразу же после формирования приступил к зачистке сел Любачевского уезда, фактически ставшими базами УПА* - которая тогда основные усилия прилагала к срыву переселенческой кампании, убивая соплеменников, согласившихся на переезд.

В ночь на 15 февраля 1945 года поляками были сожжены села Кобыльница Русская и Монастырь, убит 51 украинец. В следующем месяце бойцы батальона вместе с милицией и работниками аппарата безопасности совершили нападение на села Новое Брусно, Кобыльница Волошская, Старая Гута и Синявка (6 марта, убиты 27 человек), а также сожгли села Новый и Старый Люблинец (20 марта, убиты 123 человека).

В свою очередь, в ночь с 27 на 28 марта курень УПА* под командованием Ивана "Железняка" Шпонтака ликвидировал одновременно все заставы польской народной милиции в 18 селах Ярославского и Любачевского уездов, в результате чего было убито 30 милиционеров и 46 гражданских лиц. После этого в восточной части Любачевского уезда фактически не осталось польской власти.

Местные структуры ОУН*(б) ввели тут собственную администрацию, назначали сельских старост, собирали продразверстку и следили за соблюдением порядка. Поляки сохраняли контроль лишь над уездным городом Любачевом и ближайшими городками, где преобладало польское население (Горинец, Нароль, Олешичи).

Во всех описанных выше случаях нападений 2-го батальона КВБ на украинские села Любачевского уезда невозможно определить, какая часть убитых была боевиками УПА*. Однако с селом Гораец ситуация совершенно иная, и атака на него явно была спланирована как акция устрашения мирного украинского населения - поскольку боевиков там не было.

Итак, 5 апреля 1945 года в 21:00 батальон Станислава Шопиньского совместно с группой милиционеров выступил из казарм в городе Любачеве. В 4:50 утра следующего дня батальон, разделенный на четыре группы, занял боевые позиции, оцепив село Гораец вместе с приселками. Практически сразу же село подвергалось артиллерийскому обстрелу, затем в атаку пошла пехота.

Уже в 6:10 6 апреля Гораец был занят, поскольку никакого сопротивления его жители не оказывали.

Польские военные и милиционеры начали карательную акцию, убивая украинцев у них во дворах и домах - только на территории одного из хозяйств было расстреляно около 60 человек. Дома после этого грабили и поджигали, вследствие чего много спрятавшихся людей сгорело заживо. Через четыре часа с селом было покончено.

Во время акции погибло, по разным данным, от 174 до 178 человек, среди них 32 женщины, 35 детей и 19 человек, возраст которых превышал 60 лет. Самому младшему из убитых было всего 6 недель, самому старшему - 80 лет. Примечательно, что в грабеже домов убитых украинцев приняли участие и местные поляки, которые составляли около 10% населения Горайца.

Часть уцелевших в резне украинцев села Гораец в 1946 году были переселены в УССР (19 семей), а оставшиеся 144 человека весной 1947-го были насильно перевезены на бывшие немецкие земли в рамках операции "Висла".

Дальнейший ход событий в апреле 1945-го позволяет предположить, что Станислав Шопиньский при уничтожении села Гораец если и не проявил самоуправство, то как минимум перестарался.

Уже 23 апреля в Любачев вошел 98-й батальон войск НКВД с целью ареста Шопиньского и всех военнослужащих его батальона, а также местных польских милиционеров. Хотя практически весь личный состав батальона дезертировал с оружием, после чего подразделение было официально расформировано, однако сам подполковник Шопиньский на следующий день все же был пойман и передан польским властям.

В советских отчетах отмечалось, что в результате деятельности батальона Шопиньского было убито около 1 тысячи украинцев, ограблено 2,5 тысячи хозяйств и еще около 700 сожжено, вследствие чего местные жители убегали в лес, пополняя ряды УПА*. Однако судили подполковника совсем не за это.

7 апреля 1947 года по решению Военного окружного суда в Варшаве Станислав Шопиньский был приговорен к шести годам лишения свободы и разжалованию в рядовые за "измену родине". Речь шла о его сотрудничестве с польским антикоммунистическим подпольем. В 1950 году против Шопиньского были выдвинуты новые обвинения, и он был приговорен к смертной казни, но в 1953-м ее заменили пожизненным заключением и лишением гражданских прав.

Однако после начала "десталинизации" Польши в мае 1956 года Станислав Шопиньский вышел на свободу, а в 1957-м по решению суда он был реабилитирован и восстановлен в звании.

Шопиньский продолжил службу в резерве, в 1974 году получил звание полковника и после смерти в 1976-м с воинскими почестями был похоронен на Военном кладбище в Варшаве. Он никогда не был обвинен в массовом убийстве мирного украинского населения, которое под его непосредственным руководством произошло 6 апреля 1945 года в селе Гораец.

Институт национальной памяти Польши (ИНП) в 2003-2004 годах провел расследование "преступления в отношении польских граждан украинской национальности в селе Гораец Любачевского уезда". В заключении ИНП сказано, что "акция была самовольным действием солдат, а целью командования была только ликвидация украинских вооруженных подразделений", поэтому "действия не имеют признаков преступления коммунистического режима".

Первые попытки установить памятник убитым 6 апреля 1945-го жителям села Гораец начались после 1994 года, когда был подписан договор между Польшей и Украиной о сохранении мест памяти жертв войны и политических репрессий. Инициатором создания мемориала стала очевидица тех страшных событий Евдокия Филь, которая на протяжении 12 лет, вплоть до своей смерти в 2009 году, собирала разрешения на установку памятника, средства на его сооружение и фамилии невинно замученных односельчан.

Памятник на заброшенном ныне украинском кладбище в Горайце был открыт 21 августа 2010 года, при этом на церемонии с украинской стороны выступил не только глава МИД Константин Грищенко, но и секретарь Государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.

Да-да, тот самый Шеремета, которому уже через несколько лет был закрыт въезд в Польшу - за героизацию ОУН*-УПА* и надевание эсэсовского мундира на церемонии перезахоронения бойцов дивизии СС "Галичина". Правда, потом в Варшаве передумали, и Шеремета даже принимал участие в эксгумации могил на месте памятника боевикам УПА* в польском селе Грушовичи, который был самовольно установлен в 1994-м, а снесен по решению местных властей в 2017-м.

А вот власти Украины обещания снять мораторий на эксгумацию могил польских жертв Волынской резни так до сих пор и не выполнили - хотя их давали и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617744900
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