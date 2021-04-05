Анкара небесная: в Турции не намерены отказываться от С-400 из-за санкций США

01:34 07.04.2021

В Москве также не видят угрозы для военно-технического сотрудничества двух стран



Эльнар Байназаров



Анкара не рассматривает санкции Вашингтона в качестве причины для отказа от второй партии С-400. Об этом "Известиям" заявили в турецком парламенте. Глава депутатской группы республики при НАТО Ахмет Берат Чонкар уточнил, что вопрос покупки зенитной ракетной системы остается чувствительным, однако Анкара вовремя уведомила партнеров по альянсу о своем намерении закупить С-400 и отказываться от своего решения не будет. В Совете Федерации аналогично считают, что апрельские санкции США не повлияют на сотрудничество Москвы и Анкары в военно-технической сфере.



Еще один раунд



Не брат ты мне: у Турции и США очередной кризис в отношениях

Анкара уверена, что Вашингтон стоит за попыткой госпереворота, в результате которого едва не свергли Эрдогана



Меры США против Турции введены по уже классической схеме - по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за связи с оборонным сектором России. Они запрещают учреждениям США финансовые операции с турецким управлением оборонной индустрии SSB (Savunma Sanayii Baskanl?g?). В черный список попали четыре чиновника, связанных с оборонной промышленностью: это глава SSB Исмаил Демир, вице-президент ведомства Фарук Йигит, начальник ПВО Серхат Генцоглу и менеджер программы Альпер Дениз. Согласно апрельскому пакету санкций, им запрещается въезд в Штаты, их активы на американской территории будут заблокированы. Кроме того, им запрещены финансовые операции с американцами, включая экспорт из США для нужд SSB и кредиты в размере более $10 млн для военного ведомства.



Примечательно, что апрельские меры практически полностью дублируют ряд ограничений, которые Вашингтон уже вводил против Турции в рамках первых санкций за сотрудничество с Россией в декабре 2020 года. Тогда США ввели запрет на выдачу лицензий и разрешений на экспорт для SSB, а также заморозили активы Демира и уже упомянутых чиновников. Исмаил Демир тогда написал в Twitter, что решение США не изменит его позицию и "никак не сможет помешать турецкой оборонной промышленности". Нынешний пакет он оставил без комментариев.



Текущие ограничения США окажут минимальное воздействие на решение Турции и не приведут к каким-либо изменениям по планам закупить вторую партию С-400. Об этом "Известиям" заявил депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.



- Госдеп США таким образом пытается запугать Анкару, показать, что, если Турция не изменит свою позицию по сотрудничеству с Россией, ей стоит ждать более жесткого ответа. Но эта тактика не окажет влияния на принятие решений правительством Турции, - подчеркнул парламентарий.



Не НАТО давить: союзники решили закрутить гайки в отношении Турции

ЕС и США задумались над расширением санкций против Анкары



Депутат парламента, советник председателя Народно-республиканской партии Унал Чевикоз также подтвердил "Известиям", что Турция не изменит своей политики в отношении закупок вооружений у России.



- Не думаю, что эти меры (санкции США) как-либо повлияют на нашу оборонную политику, поскольку это остается сугубо внутренним делом, - уточнил парламентарий.



Глава турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО, член международного комитета парламента Турции Ахмет Берат Чонкар в беседе с "Известиями" отметил чувствительность темы сотрудничества с Россией для членов НАТО.



- Этот вопрос постоянно возникает в отношениях между Турцией, США и другими участниками Североатлантического альянса, поскольку все вопросы, касающиеся России, крайне чувствительно воспринимаются нашими партнерами. Однако это (закупка С-400) - внутреннее дело Турции, - подчеркнул политик.



Верность слову



Контракт на закупку систем С-400 был заключен в 2017 году, первые компоненты зенитной ракетной системы начали поступать в Турцию в середине 2019-го. В ноябре того же года РФ поставила четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.



В марте 2021 года Исмаил Демир заявил, что Анкара по-прежнему рассматривает возможность приобретения у России второго полка С-400, несмотря на оказываемое США давление.



В Совете Федерации уверены, что нынешний виток американских санкций никак не повлияет на решение руководства Турции сотрудничать с Россией.



- Эрдоган - хозяин своего слова. Если принимается решение, то он его выполняет. А санкции его только разозлят, сделают более непримиримым. Не думаю, что эти меры как-либо повлияют на наше двустороннее сотрудничество с Турцией в оборонной сфере, поскольку это взаимовыгодный тандем, - заявил "Известиям" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Противоракетная оборона: США накажут Турцию за российские С-400

Администрация уходящего президента Трампа в этом вопросе не пойдет против конгресса



Меры США прошли незамеченными в турецком обществе, пояснил "Известиям" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. По его словам, резонанс, который вызвало коллективное обращение 103 генералов по поводу открытия канала "Стамбул", перебивает всю повестку.



4 апреля отставные адмиралы подписали обращение, в котором назвали неприемлемыми дискуссии о пересмотре конвенции Монтре. На следующий день пятеро из них были задержаны. Президент Эрдоган раскритиковал авторов обращения, заявив, что "никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы", и назвал саму эту дискуссию угрозой.



- Пока санкции США нечувствительны для Турции, потому никаких критических шагов по сворачиванию сотрудничества с Россией не будет. Но если Вашингтон предпримет меры против двух крупнейших военно-технических производств Турции - концерна "Байкар", производящего беспилотники "Байрактар" и "Тюркиш аэроспейс индастриз" (TAI), это может оказаться крайне чувствительным для страны, - пояснил Юрий Мавашев.



Политолог, автор Telegram-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев также считает, что санкции США не обсуждаются в турецком обществе, поскольку не касаются напрямую благополучия граждан. Однако влияние мер чувствуется. Например, США ограничивают поставку вертолетов, которые Турция пытается продать Пакистану, напомнил эксперт.



10 марта советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США не позволили Анкаре поставить 30 боевых вертолетов ATAK-12 в Пакистан. Вертолет оснащен американскими двигателями LHTEC. Вашингтон задерживает их поставки в Турцию, уточнил Калын. В июле 2018 года Турция и Пакистан подписали сделку на $1,5 млрд на поставку боевых вертолетов турецкого производства. Однако итоговая дата была перенесена после того, как Пентагон отказался выдать турецкой компании экспортную лицензию на двигатели.



По мнению Яшара Ниязбаева, санкции только отталкивают Турцию и другие государства от сотрудничества с США. Ведь это лишь демонстрирует, как Вашингтон реагирует, когда оружие закупается не у него.