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Москва и Киев перетягивают Исламабад, - С.Строкань
07:26 07.04.2021

В стратегическое сближение России и Пакистана вмешалась Украина

Газета "Коммерсантъ" №60 от 07.04.2021, стр. 6
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник завершил свои переговоры в Индии и прибыл в Пакистан. Первый после девятилетней паузы визит господина Лаврова в Исламабад призван придать новое качество отношениям с государством, играющим ключевую роль в афганском урегулировании. Впрочем, в отношения "стратегического доверия" Москвы и Исламабада неожиданно вмешалась Украина. В конце апреля с первым в истории украинского государства визитом Киев посетит главком пакистанской армии Камар Джавед Баджва. На фоне обострения в Донбассе, грозящего прямым военным столкновением между Россией и Украиной, пакистанский главком заверил, что его страна будет развивать отношения с Киевом "по всем направлениям".

Утром - Дели, вечером - Исламабад

Завершившийся во вторник визит главы МИД России Сергея Лаврова в Дели стал решающим этапом на пути к запланированной на этот год российско-индийской встрече в верхах. В ходе переговоров в Дели Сергей Лавров и его собеседники всячески демонстрировали, как высоко они ценят "привилегированное стратегическое партнерство", обходя острые углы и демонстрируя способность отвечать на растущее число рисков, одним из которых становятся все более конфликтные отношения Индии и Китая (см. "Ъ" от 5 апреля).

Не уклоняясь от этой чувствительной темы, в ответах на вопросы газеты Hindustan Times Сергей Лавров заявил: "Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий". Еще одно его громкое заявление по этой теме прозвучало на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. На ней Сергей Лавров сообщил главное: отношения Москвы и Пекина "не преследуют цели создания военного союза". "У нас с индийскими друзьями общая позиция, что это будет контрпродуктивно. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество было инклюзивным и в пользу чего-то, а не против кого-то",- заявил он.

Найдя полное понимание Дели по китайской теме, российский министр ни разу не упомянул второй ключевой раздражитель - фактор враждебного Индии Пакистана, куда ему предстояло отправиться с двухдневным визитом во вторник.
Индийские собеседники Сергея Лаврова также дипломатично молчали, и лишь в оценках ведущих индийских СМИ звучали скрытые ноты недоумения. "После завершения визита в Индию российский министр иностранных дел нанесет редкий двухдневный визит в Исламабад, который здесь, безусловно, вызовет вопросы, учитывая, что две страны, по утверждению пакистанских властей, смогли продвинуться в строительстве отношений "стратегического доверия". Растущие связи России с Пакистаном, включая военно-техническое сотрудничество, в рамках которого стороны проводят совместные маневры, остаются болезненным вопросом в отношениях России с Индией, несмотря на постоянно звучащие заверения Москвы, что это не нанесет никакого вреда безопасности Индии",- отмечала ведущая индийская газета Times of India.

"Стратегическое доверие" девять лет спустя

Сергей Лавров не был в пакистанской столице целых девять лет - его предыдущий визит в Исламабад состоялся в октябре 2012 года и проходил в весьма драматичных обстоятельствах.

Тогда в Исламабаде ждали Владимира Путина, который, по версии пакистанской стороны, должен был принять участие в саммите так называемой "душанбинской четверки" (Россия, Пакистан, Афганистан, Таджикистан). Однако к разочарованию пакистанской и к явному удовлетворению индийской стороны Владимир Путин в Исламабад не поехал. Как пояснил "Ъ" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Путин не отказывался от визита в Исламабад - поездка не планировалась, график просто не позволял этого".

Однако пакистанские дипломаты и СМИ излагали другую версию. Они утверждали, что визит Владимира Путина готовился загодя и объясняли случившееся кознями Индии. Для того чтобы спустить скандал на тормозах, в срочном порядке в Исламабад с визитом пришлось лететь Сергею Лаврову.
Почти за десятилетие в графике Владимира Путина так и не нашлось окна для визита в Исламабад, отношения с которым, впрочем, у Москвы заметно оживились. Российский президент успел пообщаться с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом "на полях" саммита ШОС в Бишкеке в июне 2019 года, а Сергей Лавров в сентябре того же года встретился с Имраном Ханом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Сергей Лавров регулярно встречается со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши - в последний раз они общались на министерской встрече ШОС в Москве в сентябре прошлого года.

В ходе состоявшегося в феврале этого года в Москве вебинара, проведенного совместно пакистанским Институтом стратегических оценок и Российским советом по международным делам (РСМД), посол Пакистана в России Шаукат Али Хан впервые заявил, что две страны выстраивают отношения "стратегического доверия".

"Украинская мина" для России и Пакистана

На фоне сближения Москвы и Исламабада неожиданную активность на пакистанском направлении развернула Украина. В начале апреля посол Украины в Исламабаде Маркиян Чучук встретился с начальником генштаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой. Как заявили в концерне "Укроборонпром", стороны "обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества - в частности, взаимодействие в сфере обороны, военную подготовку вооруженных сил двух стран и военно-техническое сотрудничество". Посол Чучук передал генералу Баджве приглашение от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля посетить Киев с визитом в конце апреля.

Украинская сторона рассчитывает, что во время пребывания в Киеве пакистанский главком посетит намеченные на 27–30 апреля в украинской столице Международную специализированную выставку "Оружие и безопасность-2021" и Международный авиакосмический салон "Авиасвит-XXI".
Генерал Баджва подтвердил готовность посетить Киев с первым за время украинской независимости визитом такого уровня, сообщив, что его страна будет развивать отношения с Украиной "по всем направлениям". На украинских предприятиях "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" называют главной целью визита укрепление доверия к Украине как к надежному долгосрочному партнеру в сфере ВТС. По данным украинских источников, в ходе визита планируется обсуждение направлений развития ВТС при участии командного состава вооруженных сил Украины, руководства ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", а также ознакомление с продукцией ВПК Украины, в частности ПТРК "Скиф М", ПТРК "Корсар", ОБТ БМ "Оплот", БТР-4 и беспилотным авиационным комплексом PD-2.

Как восток Украины готовится к войне
"Украина имеет длительную, но неравномерную историю ВТС с Пакистаном. В 1990-е годы контракт на поставку 320 танков Т-80УД пакистанской армии стал спасительным для украинского ВПК. После этого сотрудничество сводилось к эпизодическим контрактам. Сегодня Пакистан как страна с развивающейся программой ракетных вооружений и значительными военно-промышленными амбициями заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Однако активизация таких контактов на фоне обострения ситуации в Донбассе может быть воспринята как недружественный шаг в отношении России",- пояснил "Ъ" заместитель директора Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Предстоящий визит пакистанского главкома в Киев вполне укладывается в логику новой "восточной дипломатии" Украины. Президент Владимир Зеленский только что побывал в Катаре, анонсирована его поездка в Турцию. На этом фоне стремление Киева перезагрузить украино-пакистанские отношения выглядит многоходовой геополитической комбинацией, а не просто попыткой оживить ВТС. Выбор Киевом новых приоритетов в восточной политике обусловлен тем, что Пакистан, Турция и Катар способны играть роль ограничителей влияния Москвы на Кавказе, в Средней Азии и Афганистане",- продолжает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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