Простые решения. Ильхам Алиев коррумпировал депутатов немецкого Бундестага

07:41 07.04.2021

Коррупционный скандал обнажил "мягкую силу" Азербайджана в Германии



Ильхам Алиев и Ангела Меркель. Иллюстрация: dw.com

Недавний скандал, связанный с получением депутатами Христианско-демократического союза взяток от режима президента Азербайджана Ильхама Алиева, является частью проводимой Берлином кампании по дискредитации официального Баку. В этом уверен депутат Национального собрания Азербайджана Вугар Искендеров, подчеркнувший, что инициированная правительством ФРГ кампания выступает "способом отвлечения внимания от внутригосударственных проблем", вызванных борьбой с пандемией.



Подобное предположение имело бы право на существование, если бы не одно но: фигурантами расследования стали депутаты правящего блока ХДС/ХСС, партии федерального канцлера Ангелы Меркель, на которую как раз и возлагается ответственность за неудачи в антикризисном руководстве.



Вугар Искендеров. Иллюстрация: news.myseldon.com

В условиях предстоящих выборов и массового недовольства действиями "союза" запуск подобной кампании был бы подобен самоубийству. В пользу абсурдности подобных намерений говорит заметное падение рейтинга одобрения действий правительства, произошедшее после начала проверок в отношении фигурантов скандала. И даже если предположить, что Азербайджан как-то мог перетянуть на себя внимание немецкой общественности, то почему именно он, а не излюбленные оппоненты Германии наподобие Китая или России?



Существующее мнение о том, что Германия инициировала кампанию по дискредитации Баку из-за поддержки федеральным правительством распространившихся в Европе антитурецких настроений и некомпетентности немецких политиков, не воспринимающих Азербайджан и Турцию как двух независимых субъектов международных отношений, также поддается критике. Доказательством этого может служить занимаемая ФРГ позиция в отношении санкций ЕС против официальной Анкары. Именно благодаря позиции Германии, занятой на саммите Евросоюза 25 марта, Европа продолжит рассматривать возможность полноправного членства Турции в Таможенном союзе и либерализации визового законодательства. Немецкие издания неоднократно называли Ангелу Меркель "адвокатом Реджепа Эрдогана", и вскрывшиеся подробности связей немецких политиков с правительством Азербайджана не внесли в позицию Германии никаких корректив. Скорее, наоборот, очевидным образом выявили закулисное активное и взаимовыгодное с коррупционной точки зрения взаимодействие по линии Баку - Анкара - Берлин.



Масла в огонь подлили и недавние действия посла ФРГ в Азербайджане Вольфганга Манига, отказавшегося от посещения Нагорного Карабаха. Отказ вызвал негодование азербайджанской общественности. Комментируя свое решение, немецкий дипломат заявил: "В последний месяц политика федерального правительства в отношении региона Южного Кавказа была сосредоточена на прекращении эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и вокруг него".



Действия немецкого политика следует интерпретировать скорее как желание ФРГ занимать нейтральную, а не антиазербайджанскую позицию, в особенности в условиях, когда Армения воспринимает Нагорный Карабах как оккупированную территорию. К слову, летом 2020 года депутату бундестага Альберту Вейлеру было отказано во въезде в Азербайджан как раз таки из-за посещения им спорной территории. Причем объявление Вейлера персоной нон грата произошло незадолго до запланированного визита в Азербайджан Ангелы Меркель. В ходе пресс-конференции после встречи лидера ФРГ с Ильхамом Алиевым федеральный канцлер напрямую заявила, что в диалоге двух государств есть "определенные темы, которые являются крайне опасными для развития двусторонних отношений, в том числе тема прав человека".



Если Азербайджан воспринимает скандал как часть новой кампании по дискредитации официальных властей, то для Берлина он выступает скорее эпилогом многолетней политики клана Алиевых по поиску каналов лоббирования интересов Баку в Совете Европы и бундестаге. Произошедшее на фоне "афер" ужесточение правил раскрытия сторонних источников дохода если не сведет на нет желание отдельных немецких депутатов получить доход от "имидж-мейкинга", то, по крайней мере, заметно его подавит. В любом случае при выстраивании отношений с Азербайджаном федеральные органы власти Германии отныне будут руководствоваться не парламентскими запросами, представляющими красочную ситуацию отсутствия в закавказской республике каких-либо проблем с соблюдением прав человека или обеспечением свободы прессы, а данными независимых правозащитных организаций, подобных Human Rights Watch.



Даниил Виноградов

6 апреля 2021