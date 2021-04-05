 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан разрабатывает собственную вакцину от COVID-19. Корень солодки + имбирь +...?
07:50 07.04.2021

В Узбекистане министерство инновационного развития и ученые разрабатывают местную вакцину COVID-19, сообщает zakon.kz.

В декабре российская вакцина от коронавируса "Cпутник V" была доставлена в Узбекистан для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране.

Выпуск вакцины против коронавируса планируется наладить в Узбекистане до конца года. Сейчас ведется проектирование площадки для производства вакцин, - рассказал "Газете.uz" директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Сардор Кариев.
С 1 апреля в Узбекистане началась массовая вакцинация. До конца июня планируется привить от COVID-19 более 4 миллионов человек из групп риска.

Источник - zakon.kz
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