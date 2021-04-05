Казахстан инкубировал еще 3 долларовых миллиардеров - В.Кима (еще одного), М.Ломтадзе и Т.Турлова

08:07 07.04.2021

В Казахстане появилось еще 3 миллиардера – рейтинг Forbes



Во вторник, 6 апреля, американский Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей планеты по версии издания. В него впервые вошли основатели Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе, а также Тимур Турлов из Freedom Finance. Об этом пишет Forbes.kz.



Казахстанцы в списке

Первым среди казахстанцев остался Владимир Ким с состоянием $4,6 млрд, заняв 622 место в мировом списке. Его состояние с прошлого года увеличилось с $3,7 млрд на $900 млн.



Второе место в списке казахстанцев и 891-е в мире занял Булат Утемуратов. Его капитал за год увеличился на $700 млн, с $2,7 млрд до $3,4 млрд.



Третьим среди казахстанских бизнесменов стал сооснователь Kaspi.kz Вячеслав Ким с капиталом в размере $3,3 млрд. Он впервые вошел мировой список, заняв 925 строчку. Его доля в Kaspi.kz составляют 25%. В октябре Kaspi.kz вышел на Лондонскую биржу, размещение прошло по $33,75 за депозитарную расписку (GDR). А на 6 апреля 2021 стоимость одной GDR выросла до $75, рыночная капитализация компании достигла £10,1 млрд (порядка $13,9 млрд).



Четвертым казахстанским бизнесменом и 956-м в мире стал его партнер Михаил Ломтадзе с состоянием $2,3 млрд. Он владеет 23% в Kaspi.kz. Ломтадзе – гражданин Грузии, но его капитал имеет казахстанское происхождение, поэтому в мировом списке он значится казахстанским бизнесменом.



Пятое среди казахстанцев и 1111 место в глобальном списке разделили Тимур и Динара Кулибаевы, с $2,8 млрд на каждого. За год их состояние не изменилось.



Впервые в список вошел Тимур Турлов с капиталом $2,2 млрд, став шестым среди казахстанцев и 1517-м в мире. В октябре инвестиционная группа Freedom Holding Corp, в которой Тимур Турлов владеет контрольным пакетом, вышла на NASDAQ Capital Market. Рыночная капитализация компании на 6 апреля составили $3,29 млрд, а стоимость одной акции - $56,61.



Мировой рейтинг

Самым богатым человеком в мире четвертый год подряд остается Джефф Безос с состоянием $177 млрд, что на $64 млрд больше, чем год назад, за счет роста акций Amazon.



Вторым стал Илон Маск, буквально взлетевший на это место с состоянием $151 млрд. Это на $126,4 млрд больше уровня прошлого года, когда он занимал 31 место с состоянием $24,6 млрд. Главная причина этому - рост акций Tesla на 705%.



Французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно удерживает свое третье место, но его состояние почти удвоилось – до $150 млрд с $76 млрд из-за роста на 86% акций LVMH, владеющей брендами Louis Vuitton и Christian Dior.



Четвертым стал Билл Гейтс с $124 млрд. Помимо Microsoft, он владеет акциями Канадской национальной железной дороги и производителя тракторов Deere & Company.



Замыкает пятерку лидеров основатель Facebook Марк Цукерберг с капиталом $97 млрд. Он стал богаче на $42,3 млрд: акции Facebook за год выросли на 80%.



Самая богатая женщина в этом году - Франсуаза Беттанкур Мейерс с $73,6 млрд, французская наследница L’Oreal. Цена акций L’Oreal, в которой ей принадлежат 33%, выросла почти на 40% с марта прошлого года. Таким образом, состояние Бетанкур увеличилось на $24,7 млрд.



Состояние первой десятки самых богатых людей составляет $1,15 трлн, что на две трети больше, чем в прошлогодних $686 млрд.



Всего в 35 выпуске мирового рейтинга 2 755 человек, это на 660 больше, чем в прошлом году. Из них 493 новичка, что тоже рекордное число в истории рейтинга (1 новый миллиардер каждые 17 часов). Еще 250 человек, выпавших в прошлом году, вернулись в список.



Из 2 755 человек заработали состояние самостоятельно (не унаследовали) 1 975. В целом 86% всех миллиардеров за год стали богаче.



Больше всего миллиардеров по-прежнему в США - 724 человек (614 в прошлом году), затем идет Китай – 698, включая 71 из Гонконга и 1 из Макао. В прошлом году в Китае было 456 миллиардеров. Третье место по количеству миллиардеров занимает Индия со 140. Всего 1149 миллиардеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют состояние $4,7 трлн, а состояние миллиардеров США - $4,4 трлн.