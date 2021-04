"Является ли Россия фашистской?" - новая книга Марлен Ларюэль

09:28 07.04.2021 "Является ли Россия фашистской?": книга, дискуссия, выводы



Новая книга Марлен Ларюэль вызвала полемику сторонников и противников cравнения нынешнего российского режима с правыми диктатурами ХХ века



По мере укрепления авторитаризма в России многие исследователи начали сравнивать режим Владимира Путина с авторитарными режимами прошлого: в первую очередь, с советской эпохой в самой российской истории, но не только с ней.



После нескольких случаев внешней агрессии современной России – Грузия, Украина, убийства критиков Кремля за границей – эти сравнения лишь участились. Участились настолько, что в конце концов некоторые исследователи поставили вопрос ребром: насколько нынешний Кремль повторяет модель очевидного – и побежденного на уровне государств – зла, насколько режим в России является фашистским?



В это же время Россия на всех уровнях начала обвинять в фашизме/нацизме критикующие ее страны, в том числе и те, которые с фашизмом/нацизмом в свое время воевали. Государственные российские медиа недавно приравнивали Евросоюз к агрессивной коалиции, воевавшей против СССР в 1941–1945 годах.



О чертах правления Путина, схожих с чертами фашистских режимов, заявлял, в частности, историк и писатель Тимоти Снайдер (Timothy Snyder) в статье "Как русский фашист вмешивается в американские выборы", вышедшей в The New York Times в 2016 году. По мнению Снайдера, президент России Владимир Путин взял за идеологический образец русского философа Ивана Ильина, подготовившего в свое время "наброски конституции фашистской Святой Руси, управляемой "национальным диктатором", который "вдохновляется духом соборности".



С Тимоти Снайдером, а также другими комментаторами действий Кремля, увидевшими признаки фашизма в нынешней российской власти, спорит книга "Является ли Россия фашистской?" (Is Russia Fascist?). Ее автор, Марлен Ларюэль (Marlene Laruelle), директор Института европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона – известный эксперт по постсоветскому пространству и вопросам национализма.



Книга, увидевшая свет в марте, опирается на статьи, написанные Марлен Ларюэль по этой теме ранее – ее полемика со Снайдером и другими публичными персонами, приравнивавшими режим Путина к фашистским, продолжается уже несколько лет.



"На Западе тоже это есть"



В своей книге Марлен Ларюэль говорит о тех отличиях, которые, по ее мнению, не позволяют людям, придерживающимся научного подхода, считать, что российская власть является фашистской по сути. В частности, эксперт по России Университета Джорджа Вашингтона считает, что ксенофобские черты, характерные для фашизма, в России не сильнее, чем на Западе:



"Приверженность историческому фашизму или его обновленной версии, воплощаемой сторонниками превосходства белой расы, не является чем-то специфическим для России: это можно найти на периферии почти всех западных обществ, и в социологическом отношении она остается меньшей в России, чем, например, в Соединенных Штатах. В последние три десятилетия сторонники классического фашизма в России были низведены до статуса маргиналов и не получили официальной поддержки со стороны государственных структур".



Кроме того, Марлен Ларюэль убеждена, что другая черта фашизма, борьба с либерализмом, ярко проявляющаяся в решениях и действиях официальной Москвы, не есть нечто специфически кремлевское:



"Нелиберальные взгляды лежат в основе официальной трактовки консерватизма как реакции на "чрезмерный либерализм" и ошибки "мирового порядка, возглавляемого США" … Однако, даже если Россия и встала в авангарде этой нелиберальной волны, не-либерализм – это не что-то, присущее именно этой стране. Это следует интерпретировать как часть более широкой тенденции, наблюдаемой в настоящее время во всем Западном полушарии".



При этом Ларюэль не обходит то, что Россия и сама вовсю использует клеймо фашизма в своей политике: "Фашизм стал одним из стратегических нарративов России, действующим на двух уровнях. Дома он используется для достижения культурного консенсуса в пользу сохранения режимом статус-кво. На международной арене он применяется для повышения или, по крайней мере, закрепления статуса страны, имеющей законное право голоса в вопросах европейской безопасности благодаря победе в 1945 году".



Вывод автора книги – не стоит применять определение "фашизм" к нынешней российской власти, потому что это препятствует объективному разбору сути российского режима и его практик, переводя поведение Кремля в категорию "необсуждаемого зла".



Пол Гуди: в России государство придает патриотизму этнический оттенок



Книга Марлен Ларюэль была прокомментирована несколькими специалистами по российской/советской истории и радикальным движениям в ходе "круглого стола", организованного Университетом Джорджа Вашингтона 26 марта. Среди тех, кто, признавая полезность такого научного исследования, спорил с его автором – профессор Университета Карлтона в Канаде и эксперт по России Пол Гуд (Paul Goode). Он заметил, что подход "раз сами россияне не хотят называть себя фашистами, то они таковыми и не являются" является проблемным хотя бы потому, что многие черты политики, по сути являясь националистическими, никогда не будут вслух обозначены ее проводниками как таковые.



Пол Гуд отмечает, какую интенсивно националистическую окраску приобрел продвигаемый Кремлем "патриотизм" после аннексии Крыма: "С наступлением 2014 года термин "патриотизм" стал наполняться все более этническим значением – до такой степени, что определения "быть патриотом" и "быть русским" стало трудно разделять, даже если официальный подход не проводил все это напрямую. То есть, стала очевидной интерпретация патриотизма, идущая в этно-националистическом направлении".



Профессор Университета Карлтона напоминает, что поправками в Конституцию России, проведенными Путиным через законодательную власть в прошлом году, патриотизм буквально вошел в законы России как некая обязательная деталь: "Когда мы говорим о путинской версии советского патриотизма, сдобренного этническими акцентами, то мы рассуждаем о том, становится ли режим России фашистским, потому что теперь патриотизм используется для того, чтобы не только обязать людей действовать во имя него, но и мобилизовать их, а также наказывать и разделять".



Антон Шеховцов: поддержка Кремлем крайне правых на Западе очевидна



Директор Центра целостности демократии в Вене Антон Шеховцов, известный своими исследованиями крайне правых движений и прокремлевских организаций на Западе, в ходе той же дискуссии высказался вполне определенно:



"Я и сам не разделяю идею, что Россия является фашистской, однако в моих собственных работах я предпочитаю называть Россию авторитарной клептократией правого толка, потому что суть ее – именно правая. Независимо от того, что соответствующая идеология там не декларируется, Россия продвигает идеи правого толка как на международном, так и на национальном уровне".



Антон Шеховцов подчеркивает, что пункты повестки, которую проводит Кремль – традиционалистские и присущие правым: открыто провозглашаются семейные и религиозные ценности, при том, что количество абортов и разводов в России явно не свидетельствует об укорененности этих ценностей в народе.



"Россия осуществляет поддержку в основном крайне правых партий в Европе. Можно говорить об информационной поддержке наверняка, как и о политической поддержке, а иногда, в редких случаях – и о финансовой поддержке… Информационная поддержка особенно важна, и эти организации иногда даже обращаются за ней к России, потому что в тех обществах, где они действует, им никто не предоставляет того, что им может дать Россия – упоминание в медиа" – говорит эксперт.



В поддержке европейских крайне правых, как считает Антон Шеховцов, у Кремля есть и прагматический аспект. По его словам, после аннексии Крыма число общественных деятелей, симпатизирующих России, начало существенно снижаться, и, предоставляя маргиналам информационную поддержку, Москва таким способом восполняет эти потери.



Владислав Иноземцев: в правлении Путина есть схожесть с режимом Муссолини



Среди упомянутых Марлен Ларюэль российских экспертов, проводящих параллели между фашистскими государствами и нынешней Россией – директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. В интервью Русской службе "Голоса Америки" он прежде всего оговаривается, что в своих сравнениях имеет в виду не нацистскую Германию, а фашистскую Италию времен Бенито Муссолини:



"Любые параллели Путина с Гитлером, используемые противниками российского режима, абсолютно ошибочны, и параллели нынешней России с нацистской Германией не стоят никакого обсуждения. Говорить о том, что эта система (нынешняя система российской власти – Д.Г.) закончит так же, как нацистская Германия, абсолютно бессмысленно, потому что фундаментального национализма в российской системе нет. В отличие от национальных государств Европы, Россия сложилась, развивалась, и существует сейчас как империя. Если внутри империи строится националистическая конструкция, то империя рушится.



Но сравнение итальянского фашизма 1920-х годов с тем, что сейчас происходит в России, на мой взгляд, очень точно".



"Фундаментально основы российского режима очень похожи на систему, которую создал Муссолини в 1920-е годы в Италии. Мы видим очень похожий элемент историзма в этом: были и войны за восстановление империи, был и страшный, мощный экономический рост в 1920-х – начале 1930-х годов, и затем мы видели глубокую стагнацию, примерно с 1933–1934 годов. На мой взгляд, есть существенные элементы сходства" – говорит Владислав Иноземцев.



Российский экономист согласен с тем, что термин "фашизм" используется крайне широко многими политиками, вне зависимости от того, в какой части политического спектра они находятся, для дискредитации оппонентов.



Однако Иноземцев считает, что не наклеивание ярлыков, а именно уже предпринятые ранее попытки анализа и выработанные определения позволяют посмотреть на режим Владимира Путина как сходный с фашистским:



"Важнейшими признаками фашизма, которые определялись многими авторами, о фашизме писавшими, были героизация истории, идея единства нации и доминирования общественного над индивидуальным, очень серьезный этнический оттенок, превознесение достоинств силы, особенно военной силы, и маскулинности, плюс возбуждение своих сторонников ради натравливания их на своих противников и корпоративная экономика с подчинением ее заданным государством целям. Плюс – фигура вождя. Эти критерии описаны Умберто Эко, и я не вижу ни одного из них, который в путинской России не встречается".



Данила Гальперович

Репортер Русской Службы "Голоса Америки" в Москве. Сотрудничает с "Голосом Америки" с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и "Радио Свобода". Специализация - международные отношения, политика и законодательство, права человека. Источник - Голос Америки

