Что стоит за арестами адмиралов в Турции, - В.Малышев

10:40 07.04.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 07.04.2021



Эрдоган и конвенция Монтре



Президент Турции Эрдоган назвал неприемлемым письмо 103 отставных турецких адмиралов в защиту конвенции Монтре, которая регулирует проход кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. "Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы", – заявил Эрдоган, обвинив военных в попытке государственного переворота.



Четырнадцать турецких адмиралов в отставке арестованы, в отношении остальных начато расследование. И тут же, выступая 5 апреля, Эрдоган сказал: "Турция по-прежнему привержена конвенции Монтре о статусе проливов и осознает ее преимущества". Он добавил, что на данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтре. Одновременно Эрдоган отреагировал на критику планов строительства канала "Стамбул" (новый судоходный канал, который свяжет Мраморное море с Черным).



Согласно международной конвенции Монтре 1936 года, проливы Босфор и Дарданеллы являются свободными для торгового судоходства. Турция ничего не получает от транзита судов через Проливы. Турция обязана также контролировать заход в Черное море военных судов нерегиональных государств, причем их общий тоннаж не может превышать 45 тыс. тонн, а в Черном море они не могут находиться больше 21 дня. Другими словами, Турция не должна пропускать американский флот, если тоннаж кораблей превысит установленные нормы. Закрывать Босфор и Дарданеллы Анкара имеет право только в случае угрозы ей войной.



Сейчас вокруг конвенции внутри Турции идут острые споры. Для одних, в основном оппозиционеров, соглашение 1936 года является гарантией суверенитета страны. Для сторонников Эрдогана конвенция Монтре – скорее, кабальное соглашение, подобно Версальскому договору для Германии после Первой мировой войны.



Дебаты вокруг этой конвенции обострились в Турции в 2019 году, когда власти утвердили отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду и дали разрешение на строительство канала "Стамбул". Тогда же Эрдоган предложил гражданам оценить пользу и вред от конвенции Монтре, добавив, что договор не предоставляет никаких прав турецкому государству: "Они передвигаются по проливам, как им заблагорассудится. Подумайте об этом: они используют ваши проливы, но вы от этого ничего не имеете. С каналом "Стамбул" все будет иначе", – пообещал Эрдоган. Позже, отвечая на вопросы журналистов турецких СМИ, он уточнил, что Конвенция Монтре не коснется канала "Стамбул".



А недавно спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что президент Эрдоган "хоть завтра" может выйти из конвенции Монтре. То есть Анкара и в самом деле рассматривает такую возможность. Резкая реакция Эрдогана на "письмо адмиралов" это подтверждает. Многозначительна также его оговорка насчет того, что Турция будет привержена конвенции Монтре, "пока не найдет лучшие возможности".



статус Черноморских проливов



Однако если Турция выйдет из конвенции Монтре, это будет иметь серьезные последствия. Если Анкара введет пошлины, цены на отдельные товары сразу вырастут: через проливы проходит порядка 3% мировых поставок нефти. Все ограничения на проход военных кораблей окажутся под вопросом. А что если Турция начнет пропускать в Черное море американские авианосцы, учитывая, что ни Вашингтон, ни Анкара не признают Крым российским?



Понятно, что тема конвенции Монтре появилась во многом из-за планов строительства Турцией Стамбульского канала параллельно Босфору. В отличие от Босфора, этот морской коридор будет находиться в полном распоряжении Турции. И совершенно ясно, что иностранным торговым судам придется платить за проход по каналу. А что с военными кораблями? Будут на них распространяться ограничения конвенции Монтре?



Аресты адмиралов показывают, что сопротивление своей политике Эрдоган будет жестко пресекать, хотя это может обернуться для него внутриполитическими проблемами. Так, замглавы оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч и лидер партии "Отечество" Мухаррем Индже выступили с резким осуждением ареста адмиралов: "Если есть попытка переворота или намек на нее – конечно, мы все выступим против…. Но тема Монтре – это тема адмиралов, моряков. Если не они будут делать заявления по этой теме, то кто же? Имам мечети Айя-София?" – написал в Twitter Индже, который на президентских выборах в Турции в 2018 году был основным соперником Эрдогана. "Отставной адмирал Джем Гюрдениз (один из подписавших письмо. – В.М.) задержан полицией в своем доме. Для Турции это позорный день. Мы эти игры видели и раньше. Патриоты не склонят голову", – написал в той же социальной сети Озкоч.



Для отказа от конвенции Турции придется договариваться с рядом стран, включая Францию, Британию, Россию, Японию, Грецию и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия "надеется на незыблемость норм свободы судоходства через черноморские проливы".



Однако у США и НАТО другие планы. Россия может получить неприятный сюрприз в Черном море, полагают обозреватели немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). В последнее время силы НАТО расширяют свое присутствие в Черном море. Они намереваются создать свою версию Черноморского флота, полагают аналитики DWN. "Судя по всему, Турция в связи с растущим интересом НАТО к Черному морю больше не хочет придерживаться конвенции Монтре", – высказывают мнение журналисты DWN. Вполне вероятно, что у Турции будет центральная роль в ходе создания Североатлантическим альянсом своего Черноморского флота.



По оценкам, на строительство Стамбульского канала уйдет около 10 лет. Однако уже сейчас ясно, что борьба за сохранение условий конвенции Монтре будет обостряться.