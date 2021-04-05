Звереем. В Юнусабадском РОВД Ташкента зверски забит А.Бочаров

11:10 07.04.2021

В Ташкенте скончался мужчина, побывавший на опросе в районном отделе милиции. Прокуратура начала доследственную проверку



Главное управление внутренних дел города Ташкента 5 апреля сообщило о начале доследственной проверки по факту смерти 41-летнего гражданина Александра Бочарова, который скончался на следующий день после того, как побывал на опросе в РОВД Юнусабадского района столицы.



Ранее в узбекском сегменте социальных сетей распространились сообщения о том, что Бочаров скончался в результате побоев в отделе внутренних дел №3 УКД ОВД Юнусабадского района, куда его доставили 1 апреля.



"Действительно, 1 апреля в 21:00 ранее четырежды судимый Александр Бочаров и еще двое лиц, также ранее судимые Дмитрий Л., 1979 года рождения, и Анатолий Л., 1970 года рождения, были доставлены в ОВД №3 Юнусабадского района для опроса. После опроса, длившегося в среднем 45 минут, все трое были отпущены, в том числе, Александр", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД.



По данным ГУВД, утром 2 апреля, примерно в 4:00-4:30 тело Александра Бочарова было обнаружено возле дома №30. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.



В первичной справке, выданной территориальным филиалом Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, приведены заболевания, имеющиеся у покойного, в частности, ишемическая болезнь сердца, гематогенный туберкулез, полиорганная недостаточность, двусторонний плеврит легких, отек головного мозга и отек легких, хронический гепатит, наркотическая зависимость, алкогольная интоксикация.



По данному факту прокуратурой Юнусабадского района ведется доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГУВД.