Война в Донбассе начнется неожиданно? - В.Панов

11:23 07.04.2021 НАТО подталкивает Украину к масштабному наступлению в Донбассе



В поселке Александровское под Енакиево (ДНР) солдаты Киева сбросили бомбу с беспилотника на пожилую женщину и пятилетнего малыша. Мальчик погиб. Женщина получила тяжелые ранения. Оператор БПЛА не ошибся. На экране пульта управления ему хорошо видна цель, как и тем, кто отдает команды на поражение. И здесь тот самый случай, когда без суда и следствия можно говорить о военном преступлении. К сожалению, преступников пока назвать невозможно. Как и во многих других ситуациях, когда дети становились жертвами агрессии украинского государства.



Только за апрель 2014 - август 2020 гг. в гражданской войне в Донбассе, по данным мониторинговой миссии ООН, погибли 147 детей - 98 мальчиков и 49 девочек. В детском фонде ООН ЮНИСЕФ уточняется, что при этом от мин и взрывных устройств погибли 42 ребенка и 144 получили ранения. И что? Какова реакция "цивилизованного мира" на безнаказанное убийство детей Донбасса армией Украины? Вы слышали хоть что-нибудь о том, чтобы кто-либо из лидеров этого самого "мира" озаботился такой проблемой?



Характерной в этом смысле можно назвать реакцию корпоративного Запада на очередную смерть донецкого мальчика. И прежде всего - на Украине. Она хранит гробовое молчание.



Ни украинские СМИ, ни политики, ни чиновники не удостоили вниманием гибель ребенка. Ладно, Украина - это государство-преступник, что с него взять? Но и "человеколюбивые" западные СМИ ни строчкой не упомянули о гибели еще одной невинной души в Донбассе. Молчат правозащитные организации, в первую очередь, те, что декларируют себя стражами прав человека, главное из которых - право на жизнь. Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека и другие, обратите свой "милостливый" взор на ту часть Донбасса, что не покорилась киевской хунте!



Миссия Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) на Украине в Facebook сообщает, что более 500 тыс. детей на востоке страны живут в районах, где обстрелы и боевые действия являются повседневной реальностью. Увы, правозащитники, в том числе и российские, что из либералов, в упор не видят трагедий, происходящих там денно и нощно на протяжении почти семи лет. Ну, понятно, это же не якобы отравленные "путинским режимом" Скрипали, любимец Запада Навальный и прочие борцы "за свободу" России (то есть за ее разрушение), по поводу "страданий" которых поднят вселенский "хай".



В России реакция была иной. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировали молчание США и Евросоюза. "Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом, - написал Володин в своем телеграмм-канале. - Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже. За это придется ответить тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли". И еще Володин предложил - исключить Украину из Совета Европы.



Увы, мы прекрасно понимаем, что эти и подобные им заявления практически останутся без внимания. Однако таким образом мы даем сигнал Западу, что все видим.



А возмездие?.. Оно рано или поздно, но все равно настигнет бандеровский режим нынешней Украины. Тем более что, судя по всему, Киев намерен развязать в Донбассе большую войну.



Накануне гибели мальчика в ДНР сообщили, что вопреки соглашению о прекращении огня от 27 июля 2020 г. украинские силовики нарушили перемирие, устраивая провокации с использованием крупнокалиберных минометов и гранатометов. Они применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории ЛНР, чего не было давно. Военные ВСУ также продолжают обстрелы пригорода и окраин Донецка. Всего в прошлую пятницу они выпустили 34 мины калибром 120 мм, заявили журналистам в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Известно, что отношение к этой миссии ОБСЕ, мандат которой продлен еще на один год, у обычных людей на Донбассе крайне негативное. Если к Красному Кресту, другой международной организации, работающей на территории ЛНР/ДНР, люди относятся в целом лояльно, то миссию ОБСЕ как минимум обвиняют в бездеятельности, а нередко и в шпионаже в пользу Украины. Видимо, для этого есть основания.



Вооруженные формирования Украины установили новые фортификационные сооружения в поле в 1200 метрах от поселка Пески (донецкое направление). Об этом стало известно из материалов, полученных во время воздушной разведки беспилотника международных наблюдателей ОБСЕ. "Теперь на этом участке линии разграничения расстояние между противоборствующими сторонами сократилось до 280 метров", - говорится в сообщении. Тем временем стало известно, что украинские военные заминировали участок разведения сил Петровское - Богдановка, а также несколько дорог общего пользования. ВСУ уже ждут "подмогу". Боевики украинского "Правого сектора" (деятельность организации запрещена в РФ) готовятся к отправке в Донбасс после коротких учений. Еще раньше Украина начала стягивать тяжелую технику на Донбасс целыми железнодорожными составами.



Против Донбасса ВСУ сосредоточили более 90 тыс. "штыков", порядка 450 танков, около 2500 БТР и БМП, пять огневых установок ТРК "Точка-У", 230 РСЗО, примерно 1050 единиц ствольной артиллерии и минометов, около 3500 противотанковых безоткатных комплексов.



Все эти силы сведены в 10 бригад и как минимум три (и более) отдельных батальона так называемых добровольцев (т. е. националистов), имеющих подчинение МВД Украины, которые, скорее всего, будут использоваться как заградотряды и для зачистки захваченных территорий. При необходимости ВСУ могут использовать свой резерв - около четырех хорошо укомплектованных и оснащенных бригад, сейчас размещенных на западе страны. Флота у ВСУ практические нет, ВВС находятся в состоянии глубокой стагнации, чуть возвышающейся над коллапсом. Поэтому Киев может рассчитывать только на свои сухопутные силы и помощь НАТО.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии разграничения на Донбассе "весьма пугающей". По его словам, виной всему провокации со стороны ВСУ. Вероятность возобновления военных действий в регионе растет с каждым днем. Обстановка накалилась до такой степени, что глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ "идти в наступление" в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович даже разразился заявлением о том, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус - это Балканы и Крым.



"На 2021 год в регионе запланировано восемь крупных совместных учений вооруженных сил Украины и НАТО с участием 11 тыс. иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан", - заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. Отметим, что военные учения Украина - НАТО имеют свою отличительную черту. Это учения не формата "НАТО - союзник" или "НАТО - партнер": Украина как вассал отрабатывает поставленные задачи, а Запад предоставляет ей информационную поддержку (разведданные и целеуказание от стратегической воздушной и космической разведки) и материальное обеспечение в виде летальных и нелетальных средств вооружения.



Иными словами, НАТО, точнее США, будет воевать с Россией - если отважится! - до последнего украинского солдата и "партизана", к чему на днях призвал Зеленский



Между тем в российском МИД предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Но Киев не угомонился. И осмелел он от того, что в телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским президент США Байден якобы обещал ему поддержку.



Американский министр обороны вроде бы тоже посулил нечто подобное украинскому главкому ВСУ. В общем, "добро" на очередное кровопролитное сражение граждан одной и той же страны, разделенных окопами, получено на высоком евроатлантическом уровне. В знак одобрения действий, в том числе будущих, своего украинского "союзника" европейское командование армии США повысило готовность своих подразделений, размещенных на континенте, со статуса "возможный кризис" до "потенциально неизбежный кризис".



В НАТО тоже подсуетились. По словам официального представителя альянса на Украине, усилия по уменьшению напряженности на востоке Украины подрывают действия России, дестабилизирующие ситуацию.



Заметим, что страны НАТО вовлечены в конфликт в Донбассе, так как осуществляют подготовку ВСУ. Об этом заявил глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его словам, военные инструкторы стран НАТО готовят личный состав Вооруженных сил Украины к боевым действиям в Донбассе. Багдасаров подчеркнул, что данный факт приравнивает военных специалистов альянса к участникам конфликта на востоке Украины. По его словам, недавно командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клотье хвастался, что западные инструкторы подготовили 19 тыс. военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий в городских условиях. Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".



"Маленькая победоносная война" столь желанна Киеву как для очередной зачистки страны от неугодных, так и для сокрытия своих преступлений.



Однако поступают недвусмысленные сигналы о том, что Россия не намерена "сдать Донбасс". Об этом, кстати, недавно еще раз напомнил коллегам из ФРГ и Франции президент России Владимир Путин. А на Западе, включая США, прекрасно понимают, что он - человек слова, и если начнет решать вопрос силою, то мало им не покажется.



Военные аналитики считают, что в случае эскалации агрессии ВСУ ВС РФ, в первую очередь, будет полагаться на свою огневую мощь, качественное и техническое превосходство. Ввод сухопутных сил возможен через Донбасс, из Крыма (опрокинув 20-тысячную группировку ВСУ) и из Белгородской области в сопредельную Харьковскую. Задача войск РФ - выход на границы Донецкой и Луганской областей или на восточный берег Днепра.



Военный эксперт, журналист ТАСС Виктор Литовкин в комментарии для издания "Антифашист" сказал, что, скорее всего, воздушные и ракетные удары будут носить точечный характер во избежание жертв среди мирного населения.



Войска РФ наверняка проведут массированное десантирование сил и средств в тыл противника или предпримут глубокие обходные маневры. Операция будет вестись на окружение группировок ВСУ и принуждение их к капитуляции. По мнению Виктора Литовкина, Украина не окажет сильного сопротивления, поскольку желает избавиться от Донбасса, не видя перспектив его восстановления.



Вместе с тем Яков Кедми, израильский политолог и экс-шеф спецслужбы "Натив", уверен, что конфликтная ситуация в Донбассе может перерасти в самую настоящую войну.



Даже без помощи российской армии солдаты ДНР и ЛНР должны без проблем справиться с ВСУ. По оценкам украинского генштаба, они имеют определенное военное преимущество. Войска ДНР/ЛНР состоят из 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. чел., они имеют на вооружении 650 танков, до 800 БМП и БТР, около 150 РСЗО, более 1000 единиц ствольной артиллерии, минометов, более 700 ПТРК.



При этом Кедми уверен, что президент Украины сам не отдаст приказ о начале боевых действий в Донбассе. Владимир Зеленский - марионетка в руках Запада, и приказ стоит ждать оттуда. Однако не исключена возможность, что войну может начать некий "местный атаман". Но война между Россией и Украиной исключена, так как ВСУ не смогут справиться с российскими войсками.



С учетом активной раскрутки готовности Украины ответить на эскалацию в Донбассе и фактической попытке обвинить Россию в возможном ухудшении ситуации, в том числе из-за "усиления российских сил", что в Киеве расценивают как "военную угрозу", возникает вопрос: насколько выгодно Киеву ухудшение обстановки в регионе? Невозможно не увидеть связи между паникой в Вашингтоне по поводу достройки "СП - 2" и "отмашкой на обострение" в Киеве. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Украина, по большому счету, превратилось в государство, которое управляется извне, поэтому как правило заявления его представителей направлены в защиту интересов внешних стран. "Для США же это обострение было бы выгодно, с точки зрения борьбы против "Северного потока - 2", но лишь в случае, если бы оно ограничилось только этим регионом и не привело к военно–политическому осложнению для Украины", – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.



Что бы ни говорил Байден, Украина не является членом НАТО, поэтому на помощь ей не придут и воевать с Москвой не станут, убежден эксперт. "Безусловно, – добавил он, – будут последствия в виде санкций и нового уровня напряженности, но Украину не спасут ее западные партнеры".



Впрочем, вполне возможно, что кое-кто в Киеве видит ситуацию в точности до наоборот. Весьма похоже на то, что определенные силы в "нэзалэжной", категорически не желающие идти по пути мирного урегулирования гражданской войны, собираются "порешать вопрос" непокоренного Востока как раз с помощью новообретенных "партнеров" из Брюсселя. Недаром же тема введения в регион "миротворцев" из НАТО неутомимо муссируется киевским режимом вот уже который год. Но сегодня очевидно, что давно висящее на геополитической "стене" украинское "ружье" вот-вот должно выстрелить. Когда?



Эскалацию боевых действий на территории Донбасса можно ожидать в конце апреля, заявил экс-председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.



В свою очередь, в ДНР считают, что наступление ВСУ начнется до 2 мая, удар будет нанесен прямо по Донецку и Горловке с целью захвата городов.



"Война начнется неожиданно", - сказал военный эксперт Алексей Леонков в комментарии изданию "Антифашист". По его мнению, ВСУ не обязательно ринутся штурмовать крупные города Донбасса - Луганск и Донецк, перед ними ставятся две основные задачи. Программа максимум - это выйти на государственную границу с РФ, полностью блокировать ее, а уж затем проводить чистки на территории Луганской и Донецкой областей, которые однозначно выльются в геноцид русского населения Донбасса. Если же первый план выполнить не удастся, то задача ВСУ сократится до минимума - ввязаться в драку. Далее Киев обратится к США и НАТО за помощью. Потом следует присылка наблюдателей ООН, НАТО, которые тут же "подтверждают" все, что требуется. Затем – экстренный созыв Совбеза ООН, ЕС и так далее, новые санкции, срыв достройки "Северного потока - 2". Итог – Европа остается с дорогим американским газом вместо дешевого российского.



А на Донбассе продолжится кровавый хаос...



И, как говорится в предисловии к роману Хемигуэя "По ком звонит колокол" "…смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе".



Очень скоро в столице ДНР Донецке на Аллее Ангелов, посвященной погибшим детям, появится еще одно имя, скорбящие дончане принесут к могиле цветы и игрушки. Каждый год в Международный день защиты детей, 1 июня, здесь проходит возложение цветов и траурные митинги. Когда же этому печальному ритуалу наступит конец?



Валерий Панов

05.04.2021 Источник - Столетие.Ру

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