 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган может блокировать Зеленского на востоке Украины, - С.Тарасов
12:23 07.04.2021

Это раньше украинские казаки писали турецким султанам грозные письма. Теперь, как иронизируют украинские политологи, "киевский князь и турецкий султан могут готовить мирное послание русскому царю". Как считает бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, "Анкара не будет вмешиваться и в противостояние Киева с Донецкой и Луганской Народными Республиками, и не будет рисковать отношениями с Россией".
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 7 апреля 2021, 10:31 - REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский летит в Турцию. Это его третья поездка в эту страну за время нахождения у власти. В целом турецко-украинские контакты на высшем уровне развиваются достаточно динамично. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung подсчитала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "с октября 2018 года десять раз встречался с президентами Украины, в мае 2019 года у него состоялся первый личный контакт с Зеленским".

Каждая такая встреча имела свои особенности. Не является исключением и нынешняя ситуация. Прежде всего потому, что резко обострилась ситуация вокруг донбасского кризиса, и переговоры между Эрдоганом и Зеленским некоторыми украинскими экспертами, да и не только ими одними, воспринимаются как определенный вызов Киева, брошенный Москве, видятся попыткой сколотить антироссийский альянс. Но и политика Эрдогана вызывает повышенное внимание. Он получает шанс активно разыгрывать украинскую карту для того, чтобы укрепить свое влияние на постсоветском пространстве и получить соответствующие преференции в возможном геополитическом торге с Россией. При этом Турция раньше ни с одной из восточноевропейских стран не поддерживала таких тесных отношений, как с Украиной, главным образом в сфере военной промышленности, хотя Анкара и Киев не числятся в списке передовиков в области вооружений и технологий. Что касается политических и геополитических проблем, то Турция заявляет о поддержке территориальной целостности Украины. А куда ей деваться, если у нее самой, как заноза, торчит курдский вопрос и существует реальная угроза фрагментации страны?

Более того, Анкара видит, что политика Киева на востоке Украины находит активную поддержку со стороны США, в то время как тот же Вашингтон реализует на Ближнем Востоке курдский проект, что представляет угрозу для Турции. Отсюда у Эрдогана дилемма: поддержать Зеленского, а значит, и американскую политику на украинском направлении, он способен только при определенных уступках со стороны Вашингтона, в частности по курдскому вопросу. Если послаблений не будет, то Анкара может нарваться на контрудар со стороны Москвы на Ближнем Востоке, когда Кремль изменит свое отношение к курдской проблеме. Наконец, третий вариант развития событий: Эрдоган станет блокировать политику Зеленского на востоке Украины, попытается выступить для Москвы спарринг-партнером, как это ему удалось во время карабахской войны. Тем более что у Турции и России существуют объективно совпадающие интересы в Черном море, которые хочет подорвать Вашингтон.

Вот и получается, что турецко-украинские отношения остаются в тени турецко-российских, Анкаре приходится соблюдать тонкий баланс, но так, чтобы чувствовать себя свободнее и проводить маневренную политику в треугольнике Турция - Россия - Украина. Для Анкары ее партнеры в Киеве - не альтернатива Москве, как и Москва - не альтернатива Западу в его совокупности. У каждой страны есть особое место и значение в турецкой внешней политике. Не случайно ранее после диалога с украинскими лидерами Эрдоган проводил телефонные консультации со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Возможно, так будет и на сей раз. Другое дело, что Турция стремится закрепиться на украинском рынке, чтобы поставлять продукцию военной промышленности, развивать торгово-экономическое сотрудничество и так далее. Это ее право. Но в целом, считает чешское издание Časopis argument, "Зеленский идет по стопам Порошенко - круг замыкается на Анкаре". Как пишет издание, "конфликт на Восточной Украине не завершен, на практике минские договоренности 2014−2015 года не реализуются. Экономического бума не случилось, Украина по-прежнему зависит от западных спонсоров, что значительно ограничивает ее суверенитет. Колоссальную коррупцию не искоренили, олигархи не покинули украинскую политику. Напротив, украинская политическая система продолжает деформироваться".

Правда, как отмечают уже киевские эксперты, "Украина рассчитывает на поддержку не только США и ЕС, но и Турции, которую в очередной раз пытаются втянуть в зону геополитических рисков". По их мнению, "нюанс в том, что Зеленский появится в Турции до того, как в Донбассе начнется предполагаемая война. В этом и будет состоять решение со стороны Эрдогана - он возьмет паузу. Если чаша весов будет складываться не в пользу Украины, то метнется в сторону Москвы, традиционно, по-восточному, соблюдая формулу "двух параллельных треков" в отношениях с Россией и Украиной". Это раньше украинские казаки писали турецким султанам грозные письма, теперь, как иронизируют украинские политологи, "киевский князь и турецкий султан могут готовить мирное послание русскому царю". Как считает бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, "Анкара не будет вмешиваться и в противостояние Киева с Донецкой и Луганской Народными Республиками, и не будет рисковать отношениями с Россией". Хорошо бы.

7 апреля 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617787380
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