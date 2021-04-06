В центре Центральной Азии: на что направлена политика Узбекистана в регионе, - ИАЦ МГУ

13:55 07.04.2021 Узбекистан является единственным государством в регионе, которое граничит со всеми странами Центральной Азии. Любые внутренние изменения в политической и экономической жизни страны так или иначе влияют на весь регион.



Однако насколько сама Республика Узбекистан ставит целью – "развитие отношений с соседями"? Рассматривает ли страна другие государства Центральной Азии как конкурентов или как ближайших партнеров? Видением ситуации из Ташкента делятся исполнительный директор центра "Стратегия развития" Элдор Туляков и начальника отдела организации – Фаррух Хакимов.



Наблюдаемые в последние годы последовательные реформы в различных сферах внутренней политики Узбекистана ярко проявляются и во внешней политике страны.



Узбекистан, как равноправный субъект международных отношений, проводит активную внешнюю политику на региональном и глобальном уровнях, развивает взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами. Такая последовательная внешняя политика отмечается зачастую международными экспертами и наблюдателями.



Узбекистан, обеспечивая социально-экономическую стабильность в стране, уделил особое внимание продолжению сотрудничества с государствами региона и мировым сообществом даже в условиях распространяющейся по всему миру коронавирусной инфекции.



Как известно, одной из основных задач внешнеполитической деятельности Узбекистана является формирование вокруг страны пояса мира, стабильности и безопасности. [1] В этой связи, Президент Шавкат Мирзиеев обозначил развитие и укрепление дружественных, добрососедских и взаимовыгодных связей с нашими соседями – государствами Центральной Азии, в качестве главного приоритета внешнеполитического направления. [2]



В рамках Государственной программы 2020 года Узбекистан продолжил свою поэтапную, открытую и прагматичную внешнеполитическую деятельность, в том числе по вектору Центральной Азии.



В частности, в целях вывода на качественно новый уровень отношений Узбекистана со странами региона, в течение 2020 года государственными органами по внешнеполитической и экономической деятельности осуществлено 23 визита на высшем уровне и 12 визитов на высоком уровне, а также проведены различные мероприятия.

Было замечено, что "народная дипломатия" на практике показала свою эффективность. Ярким примером тому служит участие народных представителей из числа ученых, художников, бизнесменов, деятелей культуры и религии, работников туристических, спортивных организаций, а также общественных объединений в более 90 различных встречах, видеоконференциях, круглых столах и других подобных мероприятиях. [3]



Следует отметить, что в последние годы благодаря инициативам Президента Шавката Мирзиеева и их активной поддержке со стороны руководителей соседних стран, между лидерами Центральной Азии укрепился политический диалог и личное доверие, налажены Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. [4]



В результате двустороннее и многостороннее сотрудничества в регионе вышли на новый уровень. В частности, за 2017–2019 годы средний годовой товарооборот со странами Центральной Азии вырос более чем на 50% и составил 5,2 млрд. долларов США. [5]

Доля стран Центральной Азии в общем внешнеторговом обороте Узбекистана увеличилась с 12,4% в 2019 году до 13,6% в 2020 году, из которого на Казахстан приходится 61%, Кыргызстан – 18,2%, Туркменистан – 10,6% и Таджикистан – 10,2%. [6]



Такое улучшение торгово-экономических отношений между странами Центральной Азии в целом способствовало повышению инвестиционной привлекательности региона. В итоге, в период с 2017 по 2020 год между Узбекистаном и странами региона были подписаны более 300 договоров, а также контрактов и соглашений на сумму около 75 млрд. долларов. [7]



Кроме того, в результате открытой, продуманной и прагматичной политики Узбекистана в отношении стран Центральной Азии в 2017–2020 годах были решены такие сложные и запутанные проблемы, как водопользование, делимитация и демаркация государственных границ между Узбекистаном и соседними странами, использование транспортных коммуникаций, пересечение государственных границ.



Если пять лет назад узбекско-кыргызскую государственную границу пересекали 200-300 человек в день, то до ограничений, введенных под влиянием глобальной пандемии, этот показатель достигал 30 тысяч человек в день, а узбекско-таджикскую границу пересекали 20 тысяч граждан в день. [8]

Актуальность проводимой Узбекистаном открытой и конструктивной политики в отношении стран Центральной Азии доказали и совместные действия руководителей стран региона по оказанию взаимной помощи и смягчению последствий распространения коронавируса в период пика глобальной пандемии.



Несмотря на угрозу глобальной пандемии, был обеспечен постоянный диалог глав государств Центральной Азии и продолжены активные партнерские отношения между странами.



Государства региона начали оказывать друг другу социальную помощь с первых дней распространения коронавирусной инфекции.



Узбекистан неоднократно направлял гуманитарную помощь в Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В ответ наши соседи – Кыргызстан и Таджикистан, оказали гуманитарную помощь для восстановления Сардобинского водохранилища.



Также в декабре 2020 года при поддержке Узбекистана в Кыргызстане сдана в эксплуатацию инфекционная больница на 200 койко-мест, полностью оснащенная необходимым медицинским оборудованием и мебелью. [9]



В борьбе с коронавирусом в период пандемии были достигнуты успехи в обмене информацией и опытом в области медицины, налаживании бесперебойного передвижения грузов на границах. Это позволило снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в регионе по сравнению с другими странами мира. Кроме того, в январе текущего года была запущена инициатива "Центральноазиатское инвестиционное партнерство" для поддержки проектов, способствующих расширению экономических связей в регионе. [10]



Растущее значение и роль Центральной Азии в мировом сообществе можно увидеть в организации различных форматов многостороннего сотрудничества между регионом и крупными государствами.



В последние годы к существующим форматам диалога "Центральная Азия – США", "Центральная Азия – Европейский союз", "Центральная Азия – Республика Корея", "Центральная Азия – Япония", добавились новые форматы такие как "Центральная Азия – Индия", "Центральная Азия – Китай" и "Центральная Азия – Российская Федерация".



Данная тенденция свидетельствует о позитивных изменениях в регионе, что повышает внимание ведущих государств мира, которые заинтересованы в развитии разносторонних отношений со странами Центральной Азии как с единым региональным партнером.



Вместе с тем, установление новых форматов взаимодействия между регионом и другими государственными приводит к повышению геополитического и экономического значения Центральной Азии.



Роль государств Центральной Азии в качестве целостного политико-дипломатического субъекта, а также их сплоченность и солидарность были упомянуты в совместном заявлении Президентов Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана, адресованном протестам и беспорядкам, произошедшим в Кыргызстане в октябре 2020 года. В совместном заявлении главы четырех центральноазиатских государств выразили надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства. [11]



Следует отметить, что стабильность и сплоченность государств Центральной Азии будут способствовать, во-первых, благосостоянию народа, во-вторых, повышению инвестиционной привлекательности региона, в-третьих созданию широких возможностей для сотрудничества с государствами-партнерами и инвесторами.



В послании Президента Парламенту и в Государственной программе на 2021 год, особое внимание также было уделено укреплению добрососедских отношений со странами Центральной Азии.



В частности, в Государственной программе "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения" [12] предусмотрен план мероприятий по дальнейшему укреплению отношений со странами Центральной Азии:



Ø Разработка программы комплексных мер по выведению двусторонних и региональных связей Узбекистана со странами Центральной Азии на качественно новый уровень;



Ø Организация взаимных визитов на высшем и высоком уровне;



Ø Эффективное использование механизмов "Народной дипломатии";



Ø Совместное решение существующих препятствий на пути укрепления добрососедских отношений;



Ø Развитие торгово-экономических связей и создание благоприятных условий для роста товарооборота и укрепления сотрудничества;



Ø Эффективное использование транзитного и логистического потенциала региона и обеспечение развития транспортной инфраструктуры;



Ø Предусматривается активизация сотрудничества между регионами (в том числе приграничными) стран Центральной Азии.



Кроме того, в текущем году Узбекистан планирует развивать связи со странами Центральной Азии через механизмы многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества Независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур, предусматривающих усиление не только политико-дипломатических отношений, но и экономической, межпарламентской и народной дипломатии.



Помимо этого, разработка приоритетных задач и основных мероприятий касательно председательства Узбекистана в ШОС в 2021-2022 годах также предусмотрена в Государственной программе, в которой особое значение придается активизации сотрудничества в рамках данной международной организации.



Узбекистан является единственным государством в регионе, которое граничит со всеми странами Центральной Азии. Любые изменения в политической, экономической и культурной сферах Узбекистана напрямую влияют на другие соседние государства.



Сегодняшняя внешняя политика страны не только повышает ее международный авторитет, но и способствует устойчивому и последовательному развитию Центральной Азии в целом, превращая регион в пространство сотрудничества с огромными возможностями.



[1] "Внешнеполитическая повестка Узбекистана в современном мире", 27.08.2020 г., http://uza.uz/ru/society/vneshnepoliticheskaya-povestka-uzbekistana-v-sovremennom-mir-27-08-2020?sph...



[2] Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. "Внешняя политика Республики Узбекистан", https://mfa.uz/ru/pages/vneshnaya-politika



[3] Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. "Отчет о деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в 2020 году", 09.01.2021 г., https://mfa.uz/uz/press/news/2021/ozbekiston-respublikasi-tashqi-ishlar-vazirligining-2020-yildagi-f...



[4] "Центральная Азия – приоритет внешней политики Узбекистана", 15.07.2020 г.,



https://www.uzdaily.uz/ru/post/53513



[5] Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. "Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан", 22.01.2021 г., https://stat.uz/images/uploads/docs/tashqi_savdo_dec_2020_ru.pdf



[6] Кутбитдинов Ю. "Центральная Азия в приоритете внешней политики Узбекистана", 26.01. 2021 г., https://review.uz/post/centralnaya-aziya-v-prioritete-vneshney-politiki-uzbekistana



[7] Кадыров А. "Ключевые приоритеты внешней политики обновленного Узбекистана", 29.07.2020 г., http://www.isrs.uz/ru/maqolalar/klucevye-prioritety-vnesnej-politiki-obnovlennogo-uzbekistana



[8] "Центральная Азия – приоритет внешней политики Узбекистана", 15.07.2020 г., https://www.uzdaily.uz/ru/post/53513



[9] Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. "При поддержке Узбекистана в Кыргызстане построена инфекционная больница на 200 койко-мест", 23.12.2020 г., https://ssv.uz/ru/news/zbekistonning-kmagi-bilan-irizistonda-200-rinli-juumli-kasalliklar-shifohonas...



[10] Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки, Узбекистана и Казахстана о запуске инициативы "Центрально-Азиатское инвестиционное партнерство", 07.01.2021 г., https://mift.uz/ru/news/sovmestnoe-zajavlenie-soedinennyh-shtatov-ameriki-uzbekistana-i-kazahstana-o...



[11] "Главы стран ЦА выступили с заявлением по Кыргызстану", 09.10. 2020 г., https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/09/statement/



[12] 2021 год – "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения". https://strategy.uz/index.php?static=programma&lang=ru



6 апр. 2021 Источник - ia-centr.ru

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