В США уже на официальном уровне обсуждают бойкот Пекинской Олимпиады. Из-за угнетенных синьцзянских уйгур

16:21 07.04.2021

В США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине



Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что США обсуждают с союзниками вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.



"Это то, что мы, безусловно, хотели бы обсудить, и, безусловно, мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров. Так что это один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем.



Это связано с санкциями, которые ряд стран ввел "против тех, кто несет ответственность за зверства в Синьцзяне. Поэтому ясно, что мы координируем работу по всем этим вызывающим озабоченность вопросам, и, конечно, пекинская Олимпиада – это та область, которую мы продолжим обсуждать", – заявил Нед Прайс.



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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.



"Говорить - не делать. Это некий вброс информации, чтобы пощекотать нервы китайской стороне.



Конечно, никто бойкотировать не будет. Все это сказки. Все планируют и готовятся к Олимпийским играм в Пекине. А это некий инструмент политического шантажа, для того чтобы китайская сторона была более сговорчивой.



Уверен, что игры состоятся, делегации будут в полном объеме. Лишь бы не появилась новая пандемия", - рассказал Свищев в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Ариной Лавровой.



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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. По мнению Губерниева, все дело в экономике.



"Сейчас идет мощное экономическое противостояние между США и Китаем. Байден (президент США Джо Байден. - Прим. "Чемпионата"), как бы мы ни ухмылялись, имеет шанс войти в историю как один из самых выдающихся президентов США. Объясню: вакцинация, денежная помощь каждому гражданину и переориентирование экономики, чтобы быть менее зависимыми от Китая. А Поднебесная сейчас превращается в их основного антагониста.



Все эти новости про бойкот - чисто экономическая история. Если Байден сделает все, что он задумал, повторюсь, у него есть шанс стать одним из самых великих президентов США.



Что касается Европы, даже разговоры Норвегии о бойкоте - полная ерунда. Несмотря на то что есть вопросы к правам человека в Китае, они заключили мощное торгово-экономическое соглашение с Поднебесной. Это все еще и для того, чтобы ослабить влияние США на свой регион, потому что есть некоторые противоречия. Но с уйгурами в Китае все было понятно и десять лет назад, а поскольку сейчас разговоры начались - тут имеет место именно противостояние США и Китая.



А мы, глядя на это противостояние, должны больше заниматься собственной страной: развивать спорт, физкультуру, образование, экономику, медицину и меньше смеяться над Байденом. Все потому, что у нас своих проблем хватает. А Байден - молодец!" - сказал Губерниев в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Павлом Левковичем.