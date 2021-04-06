 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грозит ли казахскому Балхашу судьба Арала?
16:39 07.04.2021

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов в СЦК прокомментировал информацию, озвученную в СМИ академиком Маликом Бурлибаевым о возможной экологической катастрофе на озере Балхаш, передает корреспондент zakon.kz.

Ученые на основе многолетних наблюдений предполагают, что оптимальным уровнем для существования озера Балхаш, как полноценный природный объект, является именно отметка 341 м по Балтийской системе. Здесь нужно отметить, что за последние десять лет уровень озера не снизился ниже отметки 341 м. При ежегодном притоке к Балхашу 12 кубокилометров воды гарантируется сохранение озера на стабильном уровне, - сказал Серик Кожаниязов.
При этом, по его словам, анализ гидрологических данных на приграничном посту Добын показал, что среднемноголетний сток реки Иле с 2001 по 2020 годы составляет 13,8 кубокилометров.

Заявление Малик Бурлибаева обсуждается во всех социальных сетях, что озеро Балхаш может повторить судьбу Арала. На основании этих данных заявляю, что угроза повторения судьбы Арала озеру Балхаш не грозит. При этом наша позиция казахстанской стороны в переговорном процессе вододеления с Китайской Народной Республикой – сохранить приток реки Иле в объеме не менее 12 кубокилометров, - уточнил вице-министр.
Вместе с тем вице-министр высказал предположение о том, что китайская сторона также не заинтересована в возникновении экологического бедствия на территории близ своей границы.

Свидетельством тому является то, что на 17-ом заседании Совместной комиссии, в октябре 2019 года в Пекине, китайская сторона при обсуждении проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек согласилась учитывать интересы развития и сохранения экосистем Сторон, что имеет особое значение для экологического состояния озера Балхаш, - заключил Серик Кожаниязов.
Айша Тулеубекова , Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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