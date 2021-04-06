"Даканса!". Утырка, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, оперативно установили и задержали

16:43 07.04.2021

7 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Вандала, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, задержали



Вандала, потушившего Вечный огонь на площади Победы в Бишкеке, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.



Фото УПСМ. Парня, потушившего Вечный огонь, задержали

По ее данным, 18-летний задержанный извинился перед общественностью и сказал, что потушил огонь ради хайпа. Его доставили в УВД Свердловского района. По факту проводится проверка.



Ранее пользователи соцсетей сообщали, что двое молодых людей развлекались на площади Победы, один из них под крики "Даканса!" потушил Вечный огонь.



Пользователи возмутились хулиганским поведением неизвестных и потребовали привлечь их к ответственности за вандализм.



Монумент Победы возведен в 1985 году. Его торжественное открытие было приурочено к 40-й годовщине Великой Победы над фашистской Германией. Величественный мемориал сооружен как дань памяти благодарных соотечественников.



-------------------------



Президент Кыргызстана отреагировал на акт вандализма у Вечного огня в Бишкеке.



В своем Instagram Садыр Жапаров написал, что с горечью и болью просмотрел видео, как несколько молодых людей, хулиганя, потушили Вечный огонь на площади Победы.



"Мне горько осознавать, что наша молодежь так относится к истории, ценностям, совершает акты вандализма. Весь мир скоро будет отмечать 9 Мая. Для нас, кыргызстанцев, как и для всех жителей братских республик, это особенный день. Это наша память, наша боль и наша гордость. Это день, который мы должны помнить и сделать все, чтобы такая беда больше никогда не пришла в наши дома. Мы победили фашизм, но проигрываем в воспитании", - отреагировал он на инцидент.



По словам главы государства, это предательство по отношению к истории и героизму отцов.



Садыр Жапаров признал, что подобные случаи свидетельствуют об упущениях в образовании и надо много работать в этом направлении. Он призвал с уважением относиться к старшему поколению.



Ранее пользователи соцсетей сообщали, что двое молодых людей развлекались на площади Победы, один из них под крики "Даканса!" потушил Вечный огонь. Вандала уже задержали.



24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА