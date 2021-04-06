Кыргызстан. Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас

17:03 07.04.2021 7 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



Ровно 11 лет назад в Кыргызстане произошла смена власти. Однозначной оценки событиям 7 апреля 2010 года до сих пор нет. Кто-то называет их народной революцией, другие - государственным переворотом.



7 апреля 2010 года в результате кровавой трагедии к власти пришла оппозиция. Ее лидеры сформировали временное правительство. Этот орган (позже переименованный в техническое правительство) просуществовал полгода, а в октябре прошли парламентские выборы.



24.kg вспоминает, кто тогда сменил на Олимпе сбежавшего Курманбека Бакиева и его команду и где сейчас эти политики.



На центральной площади Ала-Тоо еще истекали кровью митингующие, а те, кто их вывел на акцию, уже делили в "Белом доме" портфели.



В тот же день оппозиция объявила, что в Кыргызстане создано временное правительство. В основной состав ВП входили девять политиков. Возглавила структуру Роза Отунбаева.



Временщики стали штамповать декреты, законность которых до сих пор ставится под сомнение, и первым же наделили себя всей полнотой власти в стране, распустив ЦИК и Жогорку Кенеш.



Роза Отунбаева была председателем ВП до референдума, который прошел на фоне ошской трагедии, 27 июня 2010 года, а после стала президентом переходного периода. За право временно быть главой государства она отказалась от дальнейших притязаний на президентское кресло и любую другую должность.



Сейчас Роза Отунбаева на пенсии. У нее пожизненный статус экс-президента. Она получает ежемесячно как минимум 80 тысяч сомов и возглавляет фонд имени себя.



Ей положено по закону о статусе экс-президента дача в госрезиденции "Ала-Арча", охрана, транспорт с водителем, ГСМ, интернет, бесплатное медицинское обслуживание, телефонная связь - все за счет налогоплательщиков.



Роза Отунбаева занимала пост президента переходного периода до 1 декабря 2011 года. В этот день ее сменил вновь избранный главой государства Алмазбек Атамбаев.



из интернета

Фото из интернета. Алмазбек Атамбаев

В апреле 2010 года Алмазбек Атамбаев был назначен первым заместителем главы временного правительства и министром экономики по совместительству. С должности зампреда ВП он ушел в июле и возглавил правительство после парламентских выборов в конце 2010-го.



В октябре 2011 года победил на президентских выборах. Кресло главы государства Алмазбек Атамбаев занимал шесть лет. Из особо запомнившихся "заслуг" - несмотря на мораторий на введение поправок в Конституции до 2020 года, в 2016-м провел референдум по перекройке Основного закона, из-за чего разругался почти со всеми членами ВП.



Кроме того, прославился многомиллионными исками, подданными в защиту чести и достоинства на журналистов и правозащитников. Атамбаев раздал должности, звания и награды своим приближенным - шоферам, детям друзей, односельчанам... Он усадил их в самые высокие кабинеты. Под занавес привел на должность президента своего друга Сооронбая Жээнбекова, с которым впоследствии тоже разругался.



В июне 2019 года Алмазбек Атамбаев лишен статуса экс-президента. В августе при штурме его резиденции в селе Кой-Таш был задержан и водворен в камеру, где находится по сей день.



Бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, о беспорядках в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.



Отсидеть успел и еще один заместитель главы ВП Омурбек Текебаев. С апреля по июнь 2010 года он курировал вопросы реформирования Основного закона, за что его прозвали "отцом Конституции".



После апрельских событий Текебаев успел избраться депутатом два раза - в созывы 2010 и 2015 годов. В 2016-м из-за разногласий со своим бывшим соратником Алмазбеком Атамбаевым опять ушел в оппозицию и возглавил движение "За реформы". В отношении Текебаева возбудили уголовное дело.



Уголовное преследование началось по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского. Фигурантом дела вместе с Текебаевым проходил еще один член временного правительства и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов. Суды всех инстанций признали их виновными по статье "Коррупция" УК КР. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.



В августе 2019 года дело направили на новое рассмотрение. Омурбеку Текебаеву даже вернули мандат депутата, но позже суд вынес решение не в его пользу.



Сейчас Омурбек Текебаев выступает с критикой новой Конституции, предложенной Садыром Жапаровым, и, очевидно, готовится к выборам в парламент, которые, предположительно, пройдут в октябре 2021 года. А еще недавно он выдал замуж дочь.



Еще один бывший заместитель главы ВП Азимбек Бекназаров был куратором силовых структур. Сейчас представляет интересы Кыргызстана в Малайзии.



Сразу после апрельских событий Азимбек Бекназаров недолгое время возглавлял Генпрокуратуру. Тогда же в его адрес высказывалась критика, ведь он уже был главой надзорного органа - после первой так называемой "мартовской революции". Ему стали припоминать, как он кошмарил бизнес. Бекназаров оставил пост, на этой должности его сменил Байтемир Ибраев. А он ушел в техническое правительство вице-премьер-министром. Но и на этой должности долго не продержался.



Возглавляемая им партия "Асаба" с треском провалила выборы в Жогорку Кенеш в 2010 году. После Бекназаров всплывал то там, то сям, временами критикуя своих бывших соратников. Успел даже написать книгу, открыть адвокатскую компанию и защищал в суде интересы обвиняемого в коррупции экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова.



Найти общий язык "бульдозеру революции" удалось только с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым, которому он аккурат перед назначением пел дифирамбы, за что, очевидно, и получил должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Малайзии.



Бекназаров также оказался в центре скандала, когда достоянием общественности стала запись телефонных переговоров с Алмазбеком Атамбаевым. Как выяснилось намного позже, тогда политики обсуждали назначение Райымбека Матраимова на руководящую должность в Таможенную службу.



Темир Сариев также был заместителем председателя ВП, курировал финансовую и экономическую сферы. Его пытались связать со скандалом по поводу пропажи миллионов из банковских ячеек. Копии документов, появившиеся тогда в СМИ, так и не пролили свет на эту историю. Сам Темир Сариев заверял, что все заактировано и, согласно инструкциям, передано на хранение в Нацбанк.



С должности зампреда ВП он ушел, чтобы участвовать в парламентских выборах. Но возглавляемая им партия "Акшумкар" не смогла набрать нужного количества голосов для получения депутатских мандатов.



После избрания президентом Алмазбека Атамбаева, когда правительство возглавил Омурбек Бабанов, Сариев стал министром экономики. Был в должности почти 3,5 года - с декабря 2011-го по апрель 2015 года. Оттуда пошел на повышение - стал главой кабинета министров. Премьер-министром он пробыл меньше года.



На выборы-2020 в Жогорку Кенеш партия "Акшумкар" объединилась с "Ата Мекеном". Однако перед самыми выборами между политиками возникли разногласия, они разошлись во взглядах.



Ныне покойный Болот Шерниязов (Шер) также был членом временного правительства. Он возглавлял Министерство внутренних дел. Но в должности пробыл недолго, и по сути обязанности постоянно исполнял первый заместитель министра Бактыбек Алымбеков. Болот Шерниязов тогда перенес инсульт и сменил фамилию на Шер.



В составе "Ата Мекена" избирался депутатом парламента в октябре 2010 года, но тогда партия получила всего 18 мест в ЖК. Очередь до Болота Шера дошла в ноябре.



Он пробыл в депутатском кресле недолго. Тяжело болел, сложил полномочия и не занимался политикой. В июне 2020-го перенес еще один инсульт. Скончался 21 июня.



Председателем ГКНБ в апреле 2010 года был назначен Кенешбек Дуйшебаев. Он также являлся членом ВП. В этой должности он пробыл больше двух лет. В августе 2012-го возглавил ныне расформированную Госслужбу по контролю наркотиков.



После был заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2015 года. Сложив эти полномочия, Дуйшебаев исчез из виду.



Внезапно всплыл в момент нестабильности и безвластия, когда на улицах еще то и дело происходили столкновения между сторонниками бывшего президента и Садыра Жапарова: 15 октября 2020-го Сооронбай Жээнбеков назначил его секретарем Совета безопасности КР. Но на должности он продержался всего 10 дней. 26 октября сложил полномочия.



Имеет звание генерал-лейтенанта.



На досрочных президентских выборах 2021 года Дуйшебаев возглавлял предвыборный штаб кандидата Каната Исаева.



Членами ВП также были Дамира Ниязалиева и Эмиль Каптагаев. Первая возглавляла Минздрав, но недолго. Уже в июне в разгар трагедии на юге республики покинула должность: ушла готовиться к выборам. В составе партии СДПК была депутатом пятого созыва Жогорку Кенеша, возглавляла парламентский комитет по социальной политике.



В декабре 2014 года стала вице-премьер-министром по социальному блоку. Владеет сетью аптек.



В бытность главой Минздрава Динары Сагинбаевой в 2012 году разгорелся инсулиновый скандал, в котором была замешана и бывший нардеп - они подруги.



Сагинбаевой удалось вывести из-под удара свою приятельницу.



На октябрьских выборах 2020 года баллотировалась от партии "Кыргызстан" - одной из трех партий, на которые сыпался шквал критики в обществе. В списке была на 32-й позиции.



Еще один член ВП, до последнего времени постоянно остававшийся на плаву, - Эмильбек Каптагаев. После апрельских событий его назначили руководителем аппарата ВП в статусе министра. Он имел широкий спектр полномочий и возглавил ликвидационную комиссию. Первым декретом ВП Каптагаеву передали полномочия и функции аппаратов правительства и Жогорку Кенеша, а также управделами президента и парламента.



После назначения Розы Отунбаевой президентом переходного периода Каптагаев возглавил аппарат главы государства, а после июньской трагедии был главой комиссии по этническому согласию.



В 2013 году стал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области (губернатором). Именно тогда его взяли в заложники сторонники нынешнего президента Садыра Жапарова. Это произошло 7 октября 2013-го в Караколе во время митинга. Это происшествие легло в основу уголовного дела против Садыра Жапарова, который был вынужден тогда бежать из страны.



Позже в суде Каптагаев заявлял, что не имеет претензий к обвиняемому. Но, несмотря на это, суд приговорил Садыра Жапарова к 11,5 года лишения свободы.



В бытность президентом Сооронбая Жээнбекова Эмильбек Каптагаев руководил Национальным институтом стратегических исследований. Каптагаев активный пользователь соцсетей. Как-то он опубликовал советы, как не заразиться коронавирусом.



Чем занимался НИСИ под его руководством, неизвестно. Но теперь очевидно - НИСИ, призванный составлять в том числе политические прогнозы и анализировать текущую ситуацию, чтобы не доводить ее до кризиса, свою работу под руководством Каптагаева с треском провалил. Сооронбай Жээнбеков отправился в добровольную отставку, а в стране опять сменилась власть.



НИСИ теперь возглавил Уран Ахметов. Источник - 24.kg

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