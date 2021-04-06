В Душанбе скончался основатель компании "Умед-88" Раджабали Одинаев, осужденный в 2018 году на 24 года

17:06 07.04.2021

Он отбывал тюремный срок, но скончался в городской больнице

Раджабали Одинаев

Фото: архивное фото

больниц сегодня, 7 апреля, скончался основатель компании "Умед-88" Раджабали Одинаев, осужденный в 2018 году к 24 годам колонии. Информацию о смерти Одинаева "Азия-Плюс" подтвердили в ГУИУН.



Его тело передано родственникам, похороны Одинаева состоятся завтра, в селе Дараи Калот, район Хамадони Хатлонской области.



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Состояние бывшего руководителя компании "Умед-88" Раджабали Одинаева, отбывающего наказание в тюрьме, резко ухудшилось и он был госпитализирован в больницу 23 марта, сообщало Радио "Озоди".



У бывшего руководителя "Умед-88" открылась язва желудка и его прооперировали в этой больнице.



"Он находится в больнице под наблюдением опытных врачей. Сейчас его самочувствие хорошее и возможно в ближайшие дни он будет переведен обратно в учреждение", - сказал тогда начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Мансурджон Умаров.

Тем временем врач больницы скорой помощи на анонимных условиях сообщил Радио Озоди, что у Раджабали Одинаева уже много лет болел желудок и его болезнь обострилась в тюрьме.



Врачи даже выезжали по вызову в тюрьму, где обследовали Одинаева и после этого пришли к заключению, что его необходимо для проведения операции вывезти из тюремного лазарета в другую больницу.



Верховный суд Таджикистана приговорил Раджабали Одинаева - владельца и основателя некогда известной в стране сети автозаправочных станций "Умед-88" к 24 годам колонии 17 сентября 2018 года, признав его виновным в хищении средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате государственных средств.



В 2020 году ему добавили еще 4 года и общий срок заключения достиг 28 лет.