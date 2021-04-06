Опять реорганизация. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта

17:23 07.04.2021

Создано Министерство туризма и спорта

Указом президента Узбекистана образовано Министерство туризма и спорта.



На базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма образовано Министерство туризма и спорта. Указ об этом подписал президент, сообщило УзА.



Должность заместителя премьер-министра - председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра - министра туризма и спорта.



О планах объединить Госкомтуризма и Минспорта в феврале заявлял президент Шавкат Мирзиеев. Тогда же на Азиза Абдухакимова было возложено руководство Министерством физкультуры и спорта (после освобождения с поста министра Дилмурода Набиева).



"Многие спортивные объекты не используются, КПД ниже 50%. Они должны работать круглосуточно", - сказал глава государства Азизу Абдухакимову.



Минспорта было создано в феврале 2018 года на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту. Он был образован годом ранее вместе с Министерством культуры - в феврале 2017 года - вместо упраздненного Министерства по делам культуры и спорта. В указе президента тогда отмечалось, что объединение в одном министерстве сфер культуры и спорта оказалось неэффективным.