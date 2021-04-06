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|Опять реорганизация. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
17:23 07.04.2021
Создано Министерство туризма и спорта
Указом президента Узбекистана образовано Министерство туризма и спорта.
На базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма образовано Министерство туризма и спорта. Указ об этом подписал президент, сообщило УзА.
Должность заместителя премьер-министра - председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра - министра туризма и спорта.
О планах объединить Госкомтуризма и Минспорта в феврале заявлял президент Шавкат Мирзиеев. Тогда же на Азиза Абдухакимова было возложено руководство Министерством физкультуры и спорта (после освобождения с поста министра Дилмурода Набиева).
"Многие спортивные объекты не используются, КПД ниже 50%. Они должны работать круглосуточно", - сказал глава государства Азизу Абдухакимову.
Минспорта было создано в феврале 2018 года на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту. Он был образован годом ранее вместе с Министерством культуры - в феврале 2017 года - вместо упраздненного Министерства по делам культуры и спорта. В указе президента тогда отмечалось, что объединение в одном министерстве сфер культуры и спорта оказалось неэффективным.