В Узбе сочиняют еще и "Концепцию общественной безопасности". Бумаги не жалко?

17:25 07.04.2021

Концепцию общественной безопасности примут в Узбекистане

К концу апреля ожидается утверждение Концепции общественной безопасности. В документе будут предусмотрены механизмы слаженной работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, служб профилактики правонарушений и пробации.



В Узбекистане будут внедрены "совершенно новые механизмы" организации деятельности системы органов внутренних дел. Это предусмотрено указом президента от 26 марта. Документ направлен на "формирование целостной системы обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью", а также "организацию эффективной деятельности от самого нижнего звена до республиканского уровня и внедрения современных методов работы органов внутренних дел".



Ранее мы писали, что этим указом пересмотрена структура Министерства внутренних дел - управления и службы объединяются в департаменты (в том числе Главное управление исполнения наказания преобразуется в Департамент исполнения наказания), на базе опорных пунктов органов внутренних дел создаются махаллинские пункты правопорядка, а в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена система "Smart махалля" для дистанционного обращения к инспекторам профилактики.



В соответствии с "дорожной картой" к указу, к концу апреля ожидается разработка проекта Концепции общественной безопасности. В документе будут предусмотрены новые механизмы слаженной работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, служб профилактики правонарушений и пробации.



Кроме того, должны быть определены полномочия и персональная ответственность подразделений Национальной гвардии в системе охраны общественного порядка (закон о Нацгвардии был принят в конце декабря).



Новая система общественной безопасности также подразумевает повышение эффективности работы подразделений пробации. Будут внедрены механизмы их взаимодействия с инспекторами по профилактике в вопросах повседневного контроля за подучетным контингентом лиц. Подразделения пробации районов и городов передаются в непосредственное подчинение органов внутренних дел районов и городов соответственно.



Для повышения эффективности работы органов внутренних дел районов и городов будут оптимизированы 24 отдела внутренних дел Ташкента и руководящие должности отдельных подразделений с направлением высвобождаемых штатных единиц на укрепление профилактических и следственно-оперативных структур органов внутренних дел столицы.



Указом упразднены должности:



заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов по охране общественного порядка;

заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов - начальник управлений (отделов) профилактики правонарушений;

заместителя начальников управлений (главного управления) внутренних дел областей по вопросам пробации и исполнения наказаний.

Вместо этого вводится должность заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов - начальника Службы общественной безопасности.



Основные задачи на этой должности - координация работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, а также проведение адресных профилактических мероприятий в махаллях и общественных местах, организация работы с ранее судимыми лицами и лицами, взятыми на учет службой пробации, а также ночной службы органов внутренних дел.