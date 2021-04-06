Шолбан Кара-оол сам ушел в отставку. Республику Тыва (Тува) возглавил Владислав Ховалыг

17:45 07.04.2021

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбна Кара-оола, сообщила пресс-служба Кремля. Глава республики подал заявление об уходе по собственному желанию.



Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг, бывший мэр Кызыла.



Путин провел встречу с Ховалыгом в режиме видеоконференции.



"Вы человек очень опытный. Ситуацию в республике знаете досконально, детально. Я уверен, что вы с новым объемом работы справитесь. Со своей стороны, будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал президент, потребовал, чтобы Ховалыг немедленно начать входить в курс дел, и пожелал ему успехов.



Шолбану Кара-оолу 54 года. Он руководил Тувой с мая 2007 года. До этого, с 1998 года он избирался в Верховный Хурал республики и до декабря 2001 года по должности входил в Совет Федерации. С 2002 по 2007 год он работал в правительстве Тувы.



Владиславу Ховалыгу 53 года. В 1992 году он окончил Красноярский государственный университет по специальности "юриспруденция", в 2006 году - Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности "Антикризисное управление". Он был мэром Кызыла два срока, с 2008 по 2018 год, до этого работал в региональных органах власти.