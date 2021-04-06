 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане создано еще и Агентство культурного наследия
20:12 07.04.2021

Агентство культурного наследия образовано при Министерстве туризма и спорта
На базе Департамента культурного наследия при Минкульте и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, образуется Агентство культурного наследия.

Агентство культурного наследия образуется при вновь созданном Министерстве туризма и спорта на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом. Об этом говорится в указе президента о совершенствованию системы госуправления в сферах туризма, спорта и культурного наследия от 6 апреля.

Новому агентству из системы Министерства культуры передаются в ведение государственные музеи, музеи-заповедники, дома-музеи, объекты недвижимого имущества материального культурного наследия и журнал "Мозийдан садо".

Агентство культурного наследия определено заказчиком работ по сохранению объектов недвижимого имущества материального культурного наследия, осуществляемых за счет средств Государственного бюджета.

Напомним, этим же указом президента образовано Министерство туризма и спорта. Директор Агентства культурного наследия согласно постановлению президента об организации деятельности министерства приравнен к заместителю министра туризма и спорта.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
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