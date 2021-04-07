Взрыв в Красном море услышали в Вене. Атака иранского судна ставит под удар переговоры Тегерана и Вашингтона, - "НГ"

20:58 07.04.2021

Геннадий Петров

07.04.2021

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы на уступки Ирану.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил, что в Красном море в результате взрыва было повреждено иранское судно Saviz. Этот инцидент произошел в крайне неподходящее для Ирана и США время. В столице Австрии, Вене, идут переговоры о восстановлении "ядерной сделки" и снятии американских антииранских санкций. Американские СМИ высказали версию, что к взрыву в Красном море причастен Израиль – страна, не заинтересованная в снятии американского давления с Ирана.



Обстоятельства происшедшего с иранским судном разнятся в изложении разных СМИ и официальных лиц. Все источники сходятся только в том, что атака на Saviz произошла во вторник. Как сообщил Хатибзаде, судно "было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути".



Причины взрыва, по его словам, пока неизвестны. Ранее панарабский телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что Saviz был подорван с помощью магнитной мины, а иранское агентство "Мехр" утверждало, что имел место ракетный удар. Если верить официальной иранской версии случившегося, в уничтожении судна могут быть заинтересованы пираты, действующие у берегов Африканского Рога. По крайней мере Хатибзаде заявил, что Saviz играл роль логистической станции, осуществляющей техническую и материальную поддержку иранских кораблей, которые борются против пиратства. Он называет судно гражданским. Межарабский информационный портал "Хадат" утверждает, что по крайней мере прежде Saviz принадлежал иранскому Корпусу стражей исламской революции и использовался для радиолокационной разведки.



Но самую неожиданную информацию обнародовала газета New York Times. Со ссылкой на свои источники она сообщила, что за атакой на Saviz стоит Израиль. Якобы израильские власти уведомили об этом США, назвав свои действия ответными. В конце марта в Аравийском море в результате ракетной атаки был поврежден контейнеровоз. Он принадлежал израильскому бизнесмену. А в феврале в Оманском заливе предположительно в результате взрыва мины пострадало судно MV Helios Ray. Его владелец – израильская компания. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за взрыв на Иран.



"Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент", – прокомментировала в беседе с изданием Hill сообщение New York Times официальный представитель Пентагона Джессика Макналти. А вот в Израиле местные силовики повели себя по другому. Они не стали отмежевываться от атаки Saviz, хотя и подтверждать свою причастность к ней не стали. Правда, было звучащее весьма двусмысленно заявление министра обороны Израиля Бени Ганца. На состоявшемся 7 апреля мероприятии, посвященном 10-летию системы противоракетной защиты "Железный купол", он объявил, что его ведомство ожидает в ближайшее время иранских атак. "В эти дни мы готовимся к новым конфликтам на юге и на севере, а также к отражению атак со стороны Ирана, как прямых, так и организованных союзниками режима Тегерана в регионе", – сказал он.



Самое интригующее в истории с иранским судном – это время инцидента. Иран и США фактически приступили к переговорам о нормализации двусторонних отношений, которые начались в Вене. Они идут не напрямую, а через посредников. В этом качестве выступают остальные участники "ядерной сделки" – Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и ООН. Тем не менее созданы две комиссии – по ядерному разоружению и снятию санкций, что уже само по себе много. Более того, на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя переговоры в Вене, сделал важное заявление. Он объявил о том, что США готовы смягчить санкции, которые идут вразрез с "ядерной сделкой". Прайс не стал конкретизировать, чем именно американцы готовы поступиться. Но выбор у Белого дома велик. Американские санкции против Ирана последовательно вводились с момента исламской революции в этой стране.



Заявление Прайса – не то, на чем настаивают в Тегеране. Но все же это большой прорыв. Диалог между США и Ираном не мог никак состояться из-за глубоко взаимного недоверия. Белый дом настаивал, чтобы первую уступку сделала иранская сторона. Она должна приостановить обогащение урана, идущее вразрез с условиями "ядерной сделки", а уж потом можно начинать разговор о смягчении санкций. Максимум, на что была готова пойти администрация Джозефа Байдена, это ходатайствовать о ссуде для иранского государства по линии МВФ. Иранцы считают, что все должно быть наоборот: сначала – смягчение санкций, потом – уступки с иранской стороны. Заявление Прайса означает, что американцы готовы сделать первый шаг. В этих условиях иранцы не хотят рисковать – так, вероятно, следует трактовать осторожное заявление Хатибзаде. Впрочем, если атаки иранских судов продолжатся, у Тегерана не останется иного выбора, кроме как прервать переговоры, потребовав от США сначала положить конец нападениям, в которых СМИ подозревают американского союзника – Израиль.