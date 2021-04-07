 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.04.2021
21:26  С иранцами сыграли в морской бой. В атаке на их судно в Красном море подозревают Израиль, - "Къ"
20:58  Взрыв в Красном море услышали в Вене. Атака иранского судна ставит под удар переговоры Тегерана и Вашингтона, - "НГ"
20:21  В Турции разбился самолет парадной военно-пилотажной группы "Турецкие звезды". Пилот погиб
20:12  В Узбекистане создано еще и Агентство культурного наследия
17:45  Шолбан Кара-оол сам ушел в отставку. Республику Тыва (Тува) возглавил Владислав Ховалыг
17:40  Сегодняшний ярлык "анклав" – острый нож для всех таджиков, - Бек Нарзи о Ворухе
17:25  В Узбе сочиняют еще и "Концепцию общественной безопасности". Бумаги не жалко?

17:23  Опять реорганизация. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
17:06  В Душанбе скончался основатель компании "Умед-88" Раджабали Одинаев, осужденный в 2018 году на 24 года
17:03  Кыргызстан. Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
17:00  Как в Киргизии плохие учебники создали потерянное поколение школьников, - А.Касыбеков
16:43  "Даканса!". Утырка, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, оперативно установили и задержали
16:39  Грозит ли казахскому Балхашу судьба Арала?
16:21  В США уже на официальном уровне обсуждают бойкот Пекинской Олимпиады. Из-за угнетенных синьцзянских уйгур
13:56  Туркменистан в газовом плену геополитики, - Н.Белухин
13:55  В центре Центральной Азии: на что направлена политика Узбекистана в регионе, - ИАЦ МГУ
12:23  Эрдоган может блокировать Зеленского на востоке Украины, - С.Тарасов
11:23  Война в Донбассе начнется неожиданно? - В.Панов
11:14  Чимкент. Что осталось в новом казахском мегаполисе от древнего узбекского города?
11:10  Звереем. В Юнусабадском РОВД Ташкента зверски забит А.Бочаров
10:40  Что стоит за арестами адмиралов в Турции, - В.Малышев
10:38  Прибалтийский фашизм: наследники кочегаров Освенцима засучили рукава, - Д.Перцев
09:28  "Является ли Россия фашистской?" - новая книга Марлен Ларюэль
08:48  Арестован экс-глава Управления здравоохранения Акмолинской области Ильясов. За растрату... пипеток
08:07  Казахстан инкубировал еще 3 долларовых миллиардеров - В.Кима (еще одного), М.Ломтадзе и Т.Турлова
07:50  Узбекистан разрабатывает собственную вакцину от COVID-19. Корень солодки + имбирь +...?
07:41  Простые решения. Ильхам Алиев коррумпировал депутатов немецкого Бундестага
07:30  Москва может воспользоваться конкуренцией проектов афганского урегулирования, - А.Серенко
07:26  Москва и Киев перетягивают Исламабад, - С.Строкань
07:24  Иран и США начали непрямые переговоры. В Вене собрались все участники "ядерной сделки"
01:34  Анкара небесная: в Турции не намерены отказываться от С-400 из-за санкций США
00:50  В СНГ нарастает запрос на президентство как разновидность доминирующего единоначалия, - "НГ"
00:35  Война упырей. Украино-польская резня 1945 года (история)
Вторник, 06.04.2021
21:40  Исламист рвется в президенты Узбекистана
19:06  У берегов Норвегии брошен экипажем и тонет голландский танкер с нефтью "Eemslift Hendrika"
19:04  УзбРаскулачивание. Какое имущество Г.Каримовой распродает Мирзиеев (весь список)
19:01  Переименование улиц в Уральске: решение состоялось, но вопросы остались, - М.Сергалиев
18:59  Большая газовая эпопея Казахстана, - Е.Косенко
17:47  Кыргызстан. Правая рука не ведает, что творит левая. Ташиев заводит переговоры о границе в тупик
17:31  Умер Народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадилов
17:30  Вирус наступает. С 12 апреля все школы и детсады в Бишкеке вновь переводятся на онлайн-режим
17:16  Главным по геологии в Киргизии назначен Мелис Сатыбеков
16:51  Пилим газ. Российские ВЭБ и "Газпромбанк" хотят закопать в узбекской Сурхандарье почти лярд баксов!
16:33  Центробанк Туркмении пытается (но не может) остановить падение маната
16:31  Токаев привился от коронавируса "Спутником V". Рукопожатие - теплое...
16:05  Безумие: Байден подталкивает Украину к войне с Россией - National Interest
14:40  КНДР объявила бойкот КОВИ-Олимпиаде в Токио
12:10  В Таджикистане стартовал весенний призыв в армию по новым правилам
12:07  Выборы в Оше. Почти половина действующих депутатов опять претендует на мандаты, - 24.kg
11:53  Прививки и ценности. Чем российская вакцина угрожает Западу, - А.Баунов
11:12  Известный казахстанский актер Ильяс Турманов скончался от коронавируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взрыв в Красном море услышали в Вене. Атака иранского судна ставит под удар переговоры Тегерана и Вашингтона, - "НГ"
20:58 07.04.2021

Геннадий Петров
07.04.2021
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы на уступки Ирану.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил, что в Красном море в результате взрыва было повреждено иранское судно Saviz. Этот инцидент произошел в крайне неподходящее для Ирана и США время. В столице Австрии, Вене, идут переговоры о восстановлении "ядерной сделки" и снятии американских антииранских санкций. Американские СМИ высказали версию, что к взрыву в Красном море причастен Израиль – страна, не заинтересованная в снятии американского давления с Ирана.

Обстоятельства происшедшего с иранским судном разнятся в изложении разных СМИ и официальных лиц. Все источники сходятся только в том, что атака на Saviz произошла во вторник. Как сообщил Хатибзаде, судно "было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути".

Причины взрыва, по его словам, пока неизвестны. Ранее панарабский телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что Saviz был подорван с помощью магнитной мины, а иранское агентство "Мехр" утверждало, что имел место ракетный удар. Если верить официальной иранской версии случившегося, в уничтожении судна могут быть заинтересованы пираты, действующие у берегов Африканского Рога. По крайней мере Хатибзаде заявил, что Saviz играл роль логистической станции, осуществляющей техническую и материальную поддержку иранских кораблей, которые борются против пиратства. Он называет судно гражданским. Межарабский информационный портал "Хадат" утверждает, что по крайней мере прежде Saviz принадлежал иранскому Корпусу стражей исламской революции и использовался для радиолокационной разведки.

Но самую неожиданную информацию обнародовала газета New York Times. Со ссылкой на свои источники она сообщила, что за атакой на Saviz стоит Израиль. Якобы израильские власти уведомили об этом США, назвав свои действия ответными. В конце марта в Аравийском море в результате ракетной атаки был поврежден контейнеровоз. Он принадлежал израильскому бизнесмену. А в феврале в Оманском заливе предположительно в результате взрыва мины пострадало судно MV Helios Ray. Его владелец – израильская компания. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за взрыв на Иран.

"Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент", – прокомментировала в беседе с изданием Hill сообщение New York Times официальный представитель Пентагона Джессика Макналти. А вот в Израиле местные силовики повели себя по другому. Они не стали отмежевываться от атаки Saviz, хотя и подтверждать свою причастность к ней не стали. Правда, было звучащее весьма двусмысленно заявление министра обороны Израиля Бени Ганца. На состоявшемся 7 апреля мероприятии, посвященном 10-летию системы противоракетной защиты "Железный купол", он объявил, что его ведомство ожидает в ближайшее время иранских атак. "В эти дни мы готовимся к новым конфликтам на юге и на севере, а также к отражению атак со стороны Ирана, как прямых, так и организованных союзниками режима Тегерана в регионе", – сказал он.

Самое интригующее в истории с иранским судном – это время инцидента. Иран и США фактически приступили к переговорам о нормализации двусторонних отношений, которые начались в Вене. Они идут не напрямую, а через посредников. В этом качестве выступают остальные участники "ядерной сделки" – Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и ООН. Тем не менее созданы две комиссии – по ядерному разоружению и снятию санкций, что уже само по себе много. Более того, на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя переговоры в Вене, сделал важное заявление. Он объявил о том, что США готовы смягчить санкции, которые идут вразрез с "ядерной сделкой". Прайс не стал конкретизировать, чем именно американцы готовы поступиться. Но выбор у Белого дома велик. Американские санкции против Ирана последовательно вводились с момента исламской революции в этой стране.

Заявление Прайса – не то, на чем настаивают в Тегеране. Но все же это большой прорыв. Диалог между США и Ираном не мог никак состояться из-за глубоко взаимного недоверия. Белый дом настаивал, чтобы первую уступку сделала иранская сторона. Она должна приостановить обогащение урана, идущее вразрез с условиями "ядерной сделки", а уж потом можно начинать разговор о смягчении санкций. Максимум, на что была готова пойти администрация Джозефа Байдена, это ходатайствовать о ссуде для иранского государства по линии МВФ. Иранцы считают, что все должно быть наоборот: сначала – смягчение санкций, потом – уступки с иранской стороны. Заявление Прайса означает, что американцы готовы сделать первый шаг. В этих условиях иранцы не хотят рисковать – так, вероятно, следует трактовать осторожное заявление Хатибзаде. Впрочем, если атаки иранских судов продолжатся, у Тегерана не останется иного выбора, кроме как прервать переговоры, потребовав от США сначала положить конец нападениям, в которых СМИ подозревают американского союзника – Израиль.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617818280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В сентябре 2021 г. в РК завершится иммунизация 10 млн подлежащего вакцинации населения
- В 2021 г. в РК будут реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству 6 тыс. км автодорог
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2021 года №137
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №176
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2021 года №199
- Кадровые перестановки
- Авантюры и провалы в образовании медиков
- Драка за кресло министра здравоохранения
- Заявление МИД РК по ситуации в Иордании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  