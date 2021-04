С иранцами сыграли в морской бой. В атаке на их судно в Красном море подозревают Израиль, - "Къ"

Иран подтвердил взрыв на своем судне в Красном море. По данным The New York Times, за атакой стоит Израиль, инцидент стал частью необъявленной морской войны Израиля и Ирана. Взрыв на судне, принадлежащем Корпусу стражей исламской революции, произошел в день начала непрямых американо-иранских переговоров в Вене о возвращении обеих стран к "ядерной сделке". Это категорически не нравится Израилю. Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал "действовать против фанатичного режима в Иране".



"Иранское торговое судно "Савиз" было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути во вторник",- заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. "В настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин и происхождения инцидента, и наша страна примет в этом отношении необходимые меры в международных органах",- добавил он. В МИД Ирана подчеркнули, что "Савиз" - гражданское судно, которое было направлено в регион Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству.



Это судно фактически выполняло роль логистической станции Ирана в Красном море",- сообщил Саид Хатибзаде.



Об инциденте стало известно накануне из арабских и иранских СМИ. Иранское агентство Tasnim сообщило, что причиной повреждений стал взрыв заложенных в корпусе мин. По его информации, судно "Савиз" в течение нескольких лет занималось логистическим обеспечением иранских военных кораблей, которые, в свою очередь, отправляли для сопровождения торговых. При этом арабские СМИ утверждают, что судно принадлежит иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). К такому же мнению пришли в октябре 2020 года и эксперты аналитического центра Военно-морского института США. На сайте института отмечалось, что "Савиз", скорее всего, секретная передовая база КСИР. На его борту были замечены люди в форме, а на палубе находятся катера типа Boston Whaler, популярного у КСИР, что вряд ли возможно для гражданского судна.



На момент публикации указывалось, что "Савиз" уже три года дрейфует в южной части Красного моря - недалеко от узкого места Баб-эль-Мандебского пролива фактически на стыке трех государств: Йемена на одной стороне побережья и Джибути с Эритреей - на другой. Со своей позиции "Савиз" может обеспечивать постоянное наблюдение за морским движением в районе, где не раз совершались нападения на танкеры, считают эксперты института. Они также напомнили, что некоторые из этих атак могут быть связаны с войной в Йемене, в которой, как утверждает Саудовская Аравия и некоторые американские политики, Иран поддерживает хуситское движение "Ансар Аллах".



Эксперты ссылаются на заявления Эр-Рияда, что "Савиз" мог участвовать в некоторых атаках, передавая разведданные Ирану и его союзникам-хуситам.

По информации газеты The New York Times, за атакой на "Савиз" стоит Израиль. Со ссылкой на неназванного чиновника издание сообщает, что израильтяне уведомили США об атаке примерно в 7:30 по местному времени. Источник утверждает, что израильтяне назвали атаку возмездием за ранее нанесенные Ираном удары по израильским судам.



Напомним, в конце марта грузовое судно, принадлежащее израильской компании XT Management, шедшее из Танзании в Индию, было обстреляно в Аравийском море. Израильские СМИ утверждали тогда, что за атакой стоит Иран. Официальные источники оставили инцидент без комментариев, в отличие от аналогичного случая месяцем ранее, когда в результате взрыва в Оманском заливе был нанесен ущерб судну израильской компании Helios Ray Ltd. Судно под флагом Багамских островов следовало из порта Саудовской Аравии Даммам в Сингапур. Тогда и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и министр обороны Бени Ганц возложили ответственность за инцидент на Иран. А чуть позже уже Тегеран заявил, что подозревает Израиль в организации теракта на иранском судне Shahr e Kord у побережья Сирии в Средиземном море. Причиной взрыва на судне стало установленное на нем взрывное устройство.



Последние события напоминают танкерную войну, разгоревшуюся в середине 2019 года в районе Оманского и Персидского заливов.

Тем более что, согласно предварительному расследованию, к корпусу судна Helios Ray Ltd. в одном из портов прицепили "мины-пиявки" (магнитные мины). Такие же были использованы в мае 2019 года против четырех торговых судов вблизи порта Фуджейра. Тогда США обвинили в этой и последовавшей через месяц атаке еще на два танкера в Оманском заливе Иран. Вопреки опасениям, танкерная война не привела к глобальному конфликту. Складывалось впечатление, что "морская война" сошла на нет. Однако, как выяснилось, это была иллюзия.



В марте издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники сообщило, что с конца 2019 года Израиль нанес удары по меньшей мере по дюжине судов, направлявшихся в Сирию и в основном перевозивших иранскую нефть - это делалось из опасения, что нефтяные доходы пойдут на финансирование экстремистской деятельности Тегерана на Ближнем Востоке.



При этом израильская газета "Гаарец" утверждает, что The Wall Street Journal раскрыла "только верхушку айсберга экономической войны, которую Израиль ведет против Ирана в течение последних двух с половиной лет".

По информации "Гаарец", за это время было совершено несколько десятков атак на танкеры, которые в обход санкций США и ЕС перевозили нефтепродукты из Ирана в Сирию. В результате иранцы понесли ущерб в миллиарды долларов. Отмечается, что иранские суда были атакованы в разных точках на всем пути от Красного моря до сирийского побережья.



Сторонники сближения с Западом в Иране рискуют потерять власть

Израильские власти оставили эти публикации без ответа, как и информацию об их ответственности за подрыв "Савиза". "Израиль должен защищать себя в любом месте, где возникает оперативная необходимость или вызов, и мы будем продолжать действовать",- заявил сегодня Бени Ганц, при этом дважды отказав журналистам в просьбе прокомментировать публикацию The New York Times. В то же время в ходе мероприятия, посвященного десятилетию использования системы ПВО "Железный купол", он указал, что "Израиль готовится к отражению угроз на различных фронтах на юге и на севере, а также угроз, которые Иран прямо или косвенно представляет для него на Ближнем Востоке".



Одновременно представитель Пентагона Джессика Макналти заявила американскому изданию The Hill, что американские вооруженные силы не были вовлечены в инцидент. "У нас нет никакой дополнительной информации, которую мы можем предоставить",- добавила она.



Атака на иранское судно совпала с долгожданным началом переговоров в Вене о восстановлении иранской "ядерной сделки" - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Напомним, в 2018 году США вышли из сделки и восстановили санкции в отношении Ирана. В ответ иранцы отказались от части своих обязательств по СВПД, активировав свою ядерную программу. С приходом в Белый дом администрации президента Джо Байдена появилась надежда на возвращение США и Ирана к полному выполнению СВПД. Пока сторонам не удается договориться. Тегеран требует полного снятия санкций.



Николай Кожанов об уязвимости монархий Персидского залива

Тем не менее в Вену впервые после почти трехлетнего перерыва приехала американская делегация, началась работа экспертных групп, которые должны помочь сблизить позиции США и Ирана. Переговоры между иранскими и американскими делегациями проходят через посредников. В пятницу состоится вторая за неделю встреча остальных участников СВПД (Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии). По словам президента Ирана Хасана Роухани, "сегодня наблюдается ситуация, когда США проснулись и готовы вести переговоры". "Это победа народа Ирана",- сказал он, добавив, что, если США докажут свою честность, Тегеран тоже готов вести переговоры, правда пока не с американцами, а с остальными участниками СВПД. В свою очередь, глава иранской делегации в Вене заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул: "Если мы увидим, что противоположная сторона в переговорах стремится тянуть время или преследует другие цели, то мы остановим переговоры на этом же этапе".



Возобновление переговоров с Ираном и возможное возвращение США в СВПД не нравится Израилю.

В понедельник в ходе встречи с членами фракции своей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил об опасности разработки Ираном ядерного арсенала с одобрения международного сообщества. "Мы должны действовать против фанатичного режима в Иране, который просто угрожает стереть нас с лица земли… Мы всегда будем знать, как защитить себя от тех, кто стремится убить нас",- подчеркнул он.



