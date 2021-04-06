|В чем минусы узбекско-китайской вакцины
00:01 08.04.2021
В ЧЕМ МИНУСЫ УЗБЕКСКО-КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
Первая замглавы министерства инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова прокомментировала побочные эффекты узбекско-китайской вакцины от COVID-19, информирует ведомство.В чем минусы узбекско-китайской вакцины
Как рассказала в ходе брифинга в АИМК замминистра инноваций, узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC 2001 обладает несколькими неприятными, однако совершенно безвредными побочными явлениями.
Могут ощущаться аллергические реакции, место укола может покраснеть, температура тела может подняться до 37 градусов, однако через 2-3 дня все пройдет, заверила замглавы ведомства.
Вакцина абсолютно безопасна: ни у одного из семи тысяч добровольцев, принявших участие в исследовании, не было побочных эффектов, отметила Турдикулова и призвала население активно участвовать в вакцинации.