В чем минусы узбекско-китайской вакцины

00:01 08.04.2021

В ЧЕМ МИНУСЫ УЗБЕКСКО-КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ

Первая замглавы министерства инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова прокомментировала побочные эффекты узбекско-китайской вакцины от COVID-19, информирует ведомство.В чем минусы узбекско-китайской вакцины

Как рассказала в ходе брифинга в АИМК замминистра инноваций, узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC 2001 обладает несколькими неприятными, однако совершенно безвредными побочными явлениями.



Могут ощущаться аллергические реакции, место укола может покраснеть, температура тела может подняться до 37 градусов, однако через 2-3 дня все пройдет, заверила замглавы ведомства.



Вакцина абсолютно безопасна: ни у одного из семи тысяч добровольцев, принявших участие в исследовании, не было побочных эффектов, отметила Турдикулова и призвала население активно участвовать в вакцинации.