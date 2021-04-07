"Лавровщина" как продолжение "козыревщины". РосПатриоты обвиняют РуМИД в бесхребетности и бездарности

00:15 08.04.2021

"Лавровщина" сменившая "козыревщину"

Состоялась акция партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" у здания МИД РФ под лозунгом "Объединим русский мир!".



Александр Аверин

7 апр. 2021



али листовки, призывали дипломатов к дискуссии, и, естественно, трое активистов были задержаны и доставлены в полицию. Реагировать подобными мерами на любую инициативу гражданского общества - превратилось уже в недобрую традицию. Однако мы имеем возможность обсудить лозунг "Объединим русский мир!" в пространстве публицистики.



Распад Советского Союза (ключевыми акторами этого преступления стали Ельцин, Кравчук и Шушкевич) оставил за границами России двадцать пять миллионов русских и еще несколько миллионов граждан СССР, ассоциирующих себя именно с Россией.



Армяно-азербайджанский конфликт, война в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии (дважды - в 1991−92 и 2008 годах). Все вышеперечисленные конфликты были порождены распадом советской государственности. Даже война на Донбассе, начавшаяся в 2014-м, имела в своем генезисе прекращение существования единой для русских и украинцев большой Родины.



Ни один из этих конфликтов до сих пор не исчерпан. Только что прогремел очередной раунд войны в Карабахе, закончившийся на сей раз победой азербайджанской коалиции. Перед нашими глазами новое обострение на Донбассе, где под ударами Вооруженных Сил Украины снова, как и в 2014-м году, гибнут русские дети.



Политика Министерства иностранных дел РФ на постсоветском пространстве, увы, зашла в тупик. Вместо защиты интересов России, защиты прав миллионов русских, проживающих в бывших союзных республиках, мы видим нелепые, в духе кота Леопольда, попытки "дружить" с многовекторными, либо откровенно враждебными нашей стране режимами.



Неосманская Турция Эрдогана, становящийся все более могущественным Китай, объединенный в агрессивный военный блок НАТО коллективный Запад - все они повышают влияние в приграничных с Россией постсоветских государствах, проводящих, каждое на свой манер, политику дерусификации. Вокруг РФ могут возникнуть и новые очаги напряженности.



Проблемы у России есть даже в отношениях с Белоруссией. Главным белорусским националистом являются вовсе не условный гродненский змагар, похожий на персонажа цирка шапито, но персонально Александр Лукашенко. Даже в 2021 году, в тяжелейшее для Лукашенко-президента время, он отвергает саму возможность существования единого белорусско-российского государства, не забывая при этом использовать на максимум полученные от РФ ресурсы.



Должности послов в близлежащих странах стали синекурой для отставных отечественных чиновников, отличным примером чему служит бывший глава Минздрава Михаил Зурабов, проваливший к 2014-у году на должности посла России в Украине все, что можно, а заодно и то, что проваливать было нельзя. Остальные Чрезвычайные и Полномочные послы РФ в постсоветских республиках также не блистают дипломатическими талантами Громыко, Горчакова и Грибоедова.



Российским чиновникам от дипломатии, похоже, нравится вести травоядный образ жизни. Беззаботное существование без видимых конфликтов с политическими элитами страны нахождения, позитивные рапорты в Москву на фоне перманентной дерусификации. Неуклонное падение российского влияния.



Подобная политика не может отвечать интересам РФ. Время развернуть ее на 180 градусов. Министерство иностранных дел должно перестать вести себя как страус, засунувший голову в песок. Непосредственная защита прав миллионов русских и друзей России, оставшихся в постсоветских республиках, должна стать основой нашей дипломатии. Нельзя забывать людей, нельзя разменивать их судьбу на сиюминутную политическую или бизнес-конъюнктуру.



У России не так много союзников, но в их числе не только армия и флот. ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, недавно принявший русский язык в качестве второго официального Нагорный Карабах. Все эти непризнанные республики хотят быть в составе России, и они должны стать частью нашей страны по примеру Крыма. Вхождение в состав Российской Федерации убережет жителей непризнанных республик от вражеских снарядов. Предоставит России миллионы новых граждан, новые геополитические плацдармы для влияния на утраченные в результате беловежского преступления 1991 года территории.



Запад будет вводить все новые и новые ограничения против России при любом развитии событий. Так пусть хотя бы не на ровном месте. Тем более и "санкции" можно обратить на благо отечественной экономики, как уже, всего за пять лет, произошло с нашим сельским хозяйством.



"Объединим русский мир!" - не просто лозунг. Это готовая политическая программа с набором реальных действий.