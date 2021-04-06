Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы, - И.Кармазин

00:40 08.04.2021

Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы

Душанбе пригрозил соседям, Бишкек начал военные учения



Игорь Кармазин



Киргизия и Таджикистан пытаются договориться о госгранице. На линии соприкосновения двух государств не раз возникали вооруженные конфликты, гибли пограничники. В конце марта переговорщики объявили, что Бишкек и Душанбе наконец-то достигли согласия. Позже выяснилось, что сторонам не удалось договориться о статусе анклава Ворух. Представители Таджикистана заявили, что соседи "поперхнутся таджикской землей". Киргизская армия провела на приграничной территории масштабные военные учения. "Известия" разбирались в происходящем.



Земли раздора



Киргизия и Таджикистан пытаются решить старый спор о границе. Очередной раунд переговоров по делимитации и демаркации прошел в таджикском городе Гулистон 16–17 марта. Бишкек на встрече представлял глава Госкомитета по нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев. Таджикскую делегацию возглавил глава спецслужб РТ Саймумин Ятимов.



Встреча проходила за закрытыми дверями, но после переговоров представители Киргизии рассказали подробности. На специальной пресс-конференции Камчыбек Ташиев сообщил, что по большинству пунктов сторонам удалось достичь согласия. Камнем преткновения стал таджикский анклав Ворух. По словам Ташиева, собеседникам он передал два предложения.



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Первое - измерить территорию анклава и прекратить его расширение. Киргизия при этом готова предоставить в пользование дорогу по своей территории для выезда и въезда в Ворух. Второе - произвести обмен территориями. Согласно этому варианту, Ворух перейдет под контроль Бишкека, а Душанбе получит равнозначный участок - 12 тыс. га - в Баткенской области Киргизии. По словам Ташиева, перечень участков был передан таджикской стороне.



Нашествие на Белый дом



Ташиев также заявил, что до решения приграничных вопросов Бишкек приостановит контрабанду в обоих направлениях. "До этого к незаконным действиям с контрабандой относились лояльно, незаконные действия происходили, но теперь их не будет. Вот сейчас, например, в Таджикистан не проходит ни литра контрабандного дизтоплива, ГСМ. И из Таджикистана контрабанда тоже не будет проходить, теперь все будет законно", - пригрозил глава ГКНБ.



Кроме того, 1–3 апреля Киргизия провела на границе с Таджикистаном военные учения "Безопасность-2021". В маневрах задействовали 2 тыс. человек, 100 танков и БТР, до 20 артиллерийских установок. На время учений в Баткенской области ввели комендантский час. Перед этим в России по запросу Киргизии задержали уроженца Воруха Фурката Абдуфаттоева. В ходе одного из приграничных конфликтов тот якобы стрелял в киргизских пограничников.



Все это в Душанбе посчитали давлением. Официально таджикская сторона переговоры так и не прокомментировала. Зато с пространным заявлением выступил бывший глава МИД страны Хамрохон Зарифи. Экс-чиновник вспомнил, что Ташиев был активным сторонником киргизской оппозиции, в ходе одной из акций участвовал в штурме Белого дома в Бишкеке. "Этот горе-политик вопреки канонам переговорного процесса, этики и уважения к себе и членам делегации другого государства, вспоминая свое нашествие на Белый дом, решил испытать этот опыт на территории другого суверенного государства. Как бы не поперхнулся он таджикской землей!" - сказал бывший глава МИД Таджикистана.



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В ответ Ташиев заявил, что переговоры вел в соответствии с дипломатической этикой. "Что я сделал? Как глава правительственной делегации я вручил наши предложения по решению анклава Ворух моему уважаемому коллеге в руки в присутствии членов делегации обеих сторон. Все, больше не сказал ни одного слова в адрес нашей соседней страны", - сказал Ташиев.



Колодцы и пастбища



Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет 976 км. Уточнены и делимитированы только 519 км, остальная линия остается спорной. Главная проблема - границы не учитывают этнический фактор. Рубежи республик в советское время чертили исходя из хозяйственных соображений. Во времена СССР серьезных трудностей из-за этого не возникало, ведь границы были номинальными, а государство единым.



После обретения независимости между странами выросли пограничные столбы, был введен визовый режим. У новых государств появилось множество претензий друг к другу. Чаще всего разногласия возникают из-за этнической чересполосицы или претензий на элементы инфраструктуры - отрезки дорог, колодцы, пастбища, каналы. Стороны апеллируют к картам разных лет. Мешает достичь компромисса также давление общественного мнения.



Наиболее сложная ситуация - в анклавах (участках одного государства, полностью окруженных другим). В Центральной Азии их насчитывается восемь. Один из них - Ворух - территория Таджикистана в Баткенской области Киргизии. Здесь на 130 кв. км проживает 35 тыс. человек. Этот анклав считается самой горячей точкой Центральной Азии. Таджики и киргизы постоянно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето. Споры ведутся также из-за дороги, связывающей Ворух с Таджикистаном, и водозабора местного водохранилища.



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Сценарий конфликтов почти всегда одинаковый: споры начинают мирные жители, позже в них вовлекаются пограничники. Одно из последних столкновений произошло в мае 2020 года. Тогда перестрелка началась из-за того, что пастухи пытались пасти скот на территории сопредельного государства. В сентябре 2019-го произошел самый крупный конфликт. Стороны обвинили друг друга в строительстве несогласованных военных объектов. Произошла перестрелка с использованием минометов и гранатометов. Погибли четыре пограничника, два десятка человек получили ранения. В июле 2019-го в Ворухе произошла еще одна стычка. Причина - попытка установки на спорной территории флагштока. В перепалке и последовавшей перестрелке пятеро получили ранения, один человек погиб.



Борьба с экспансией



Эксперты считают, что Киргизия и Таджикистан вряд ли в ближайшее время урегулируют приграничные вопросы. "Надо понимать специфику региона. В Ферганской долине, где граничат Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, сложный рельеф, сложная система дорог и орошения. Запутанный клубок взаимоотношений этносов, местных сообществ. Сильны позиции преступных группировок, контрабандистов", - объясняет "Известиям" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.



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Собеседник добавляет, что центральным правительствам Киргизии и Таджикистана не хватает ресурсов для решения вопроса. "Таджикистан беспокоит еще и граница с Афганистаном. Киргизия живет в условиях постоянного политического кризиса. В плачевном состоянии экономики обеих республик. Поэтому вряд ли стороны в скором времени смогут договориться. Наверное, продолжится тлеющее противостояние", - прогнозирует Казанцев.



Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что затягивать переговорный процесс выгоднее таджикской стороне. "За годы независимости, несмотря на гражданскую войну и массовую миграцию, численность населения Таджикистана выросла почти в два раза. При этом юг Киргизии пустеет. Возможно, в Душанбе рассчитывают постепенно заселить новые территории. В Бишкеке же стремятся остановить ползучую экспансию. К тому же постреволюционные власти хотят показать свою внешнеполитическую эффективность. Но пока мы видим, что процесс идет трудно", - отмечает эксперт.