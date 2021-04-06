Дети мигрантов в РФ: квотировать или адаптировать, - А.Семенец

00:42 08.04.2021

Дети мигрантов: квотировать или адаптировать



Нужны ли в российских школах ограничения по количеству учеников, приехавших с родителями из других стран, рассуждают эксперты.



Мы заинтересованы, чтобы эти дети учились и воспринимали наш язык и культуру, может быть, даже больше, чем они сами.



В России заговорили о проблеме обучения в школах детей, которые плохо говорят на русском. В правительстве опасаются, что российские школы, особенно в мегаполисах, могут столкнуться с той же проблемой, что и западные. В Европе и США есть школы, заполненные детьми мигрантов практически на 100%, заявил президент Владимир Путин. В результате местные жители вынуждены переводить своих детей из таких учреждений, а сами мигранты, оказавшись в большинстве, хуже встраиваются в языковую и культурную среду той страны, в которую приехали.



В России, по словам Путина, таких школ, в которых большинство учеников - мигранты, быть не должно. Их количество должно быть таким, которое позволит учителям не формально, а фактически адаптировать их к русскому языку, культуре и ценностям, считает президент.



В Минпросвещения на это заявление уже отреагировали. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, в министерстве уже готовят систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов, которая должна заработать в начале следующего учебного года, правда, пока только в пилотном режиме. По словам Кравцова, система будет выявлять, насколько эти дети владеют русским языком, могут ли потянуть общеобразовательную программу, чтобы впоследствии выстроить для них подходящую образовательную траекторию и программы психолого-педагогического сопровождения. Также в ведомстве разработали курсы и методички по работе с детьми мигрантов для учителей и классных руководителей.



В парламенте взяли на карандаш вопрос об ограничении количества мигрантов в школах. Как заявил "Росбалту" первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, "если исследования покажут, что такая проблема действительно существует, и у нас реально есть школы, в которых детей мигрантов большинство, возможно и квотирование. Но при условии, что этим детям будет предложена альтернатива - и их смогут принять в одну из соседних школ".



В то же время депутат отметил, что не знает в России школ, которые в большинстве состояли бы из детей мигрантов. "Другое дело, что у нас довольно много школ, заполненных преимущественно детьми, для которых русский язык не является родным. Но большинство из них - граждане России", - отметил Смолин.



По словам депутата, для погружения в культуру, действительно, не очень хорошо, когда мигрантов в школе - большинство "Но если эти мигранты легальные, значит, дети должны получить право на образование. Что же касается количественного регулирования, то я думаю, что самый простой вариант - распределять детей приезжих между близлежащими школами так, чтобы не было перекосов", - подчеркнул депутат.



Кроме того, для тех, кто слабо владеет русским языком, нужно организовывать дополнительные занятия по его освоению, считает Смолин.



В профсоюзе "Учитель" тоже считают, что массовой проблемы с детьми мигрантов в нашей стране нет. "Она есть для крупных городов, но тоже до определенной степени", - полагает оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.



Главная трудность, с которой сталкиваются педагоги в работе с такими учениками, - низкий уровень владения русским языком. "Если в классе нерусскоязычных детей двое или трое, чаще всего это не проблема. Особенно когда мы говорим о начальной школе. Малыши быстро все усваивают. Проблемы возникают с детьми постарше, которые приезжают в Россию и языка не знают. Такие дети сразу в программу средней школы втянуться не могут. Низкий культурный уровень родителей, бедность не позволяют им помочь ребенку с домашними заданиями или нанять репетитора. Если бы у нас выделяли дополнительное финансирование на специальные адаптирующие занятия для детей, которые не владеют русским языком как родным, учителя бы это приветствовали. Однако сейчас такого практически нигде нет. Чаще всего учителям дополнительные занятия с такими детьми никак не оплачиваются. Выделять на это деньги может и сама школа, но чем беднее регион, тем сложнее это делать. В целом, это задача учителя - выучить любого ребенка. Но, конечно, они делают это по мере своих возможностей, поскольку наряду с детьми мигрантов сейчас могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья, которым тоже нужен особый подход. Мы постоянно говорим о том, что у нас очень большие классы - иногда по 35 человек. В таких классах меньше возможности уделить кому-то индивидуально внимание", - заявила Мирясова.



Как рассказала "Росбалту" председатель комитета "Гражданское содействие" (признан иноагентом в РФ) Светлана Ганнушкина, в американских школах детям, которые приходят совсем без знания языка, преподают английский как иностранный. То есть: по всем предметам дети мигрантов учатся вместе с остальными, но урок английского у них проходит отдельно. В результате через полгода они осваиваются и могут переходить в группу изучения английского языка как родного.



"У нас тоже должны быть классы русского языка как иностранного", - считает Ганнушкина. Однако, по словам Смолина, такой вопрос в Госдуме даже не поднимался и в ближайшее время рассматривать его не планируют.



"Сейчас, к сожалению, самая большая проблема - чтобы детей мигрантов вообще взяли в школу. У нас есть 43-я статья Конституции, которая категорически требует, чтобы все дети учились (это не только их право, но и обязанность органов образования - это право обеспечить). Но в нарушение Конституции детям мигрантов в приеме в школу отказывают. Это нужно прекратить. А где и сколько их должно быть - вопрос второй. У нас процент мигрантов гораздо ниже, чем в других странах, которые, кстати, с этим прекрасно справляются. Возможно, нужно просто равномерно распределять их по школам", - считает Ганнушкина.



"Мне кажется, распространение нашей культуры есть лучшее распространение влияния России. Мы заинтересованы в том, чтобы эти дети учились и воспринимали наш язык и культуру, может быть, даже больше, чем эти самые дети, которые, в конце концов, могут уехать туда, где их примут более доброжелательно", - заключила она.



Анна Семенец