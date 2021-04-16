Манна Поднебесная: КНР стала главным после РФ кредитором постсоветских стран

00:46 08.04.2021

Их задолженность перед Пекином составила $6,6 млрд, перед Россией - $9,2 млрд



Дмитрий Гринкевич



Китай стал крупнейшим после России суверенным кредитором стран постсоветского пространства, следует из отчетности Всемирного банка о государственном долге развивающихся государств. В общей сложности Пекин профинансировал бывшие республики СССР на $6,6 млрд. Больше всего займов КНР выдала Белоруссии ($3,5 млрд), Киргизии ($1,8) и Таджикистану ($1,1). По мнению экспертов, миф об имперских амбициях Китая в том числе на постсоветском пространстве преувеличен, поэтому с политической точки зрения риски для России от его усиления не столь высоки. Однако в деловом отношении вполне вероятно, что бизнес из КНР будет вытеснять российский из этих стран. В том числе с помощью таких рычагов, как задолженность перед ее правительством.



Братья навек: Россия и Китай укрепляют связи на фоне выпадов Запада

Пока Москва и Пекин ведут политическое взаимодействие, США и Евросоюз вводят против них очередные санкции



Долговой список



"Известия" проанализировали данные Всемирного банка о суверенной задолженности бывших республик СССР, кроме России: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Информацию о странах Прибалтики - Латвии, Литве и Эстонии - ВБ не публикует.



В общей сложности госдолг 11 стран составляет $104 млрд. В эту сумму входят правительственные выпуски облигаций, займы от других государств и институтов развития.



Крупнейший суверенный кредитор постсоветских республик по состоянию на конец 2019 года - Россия. РФ выдала государствам займы на сумму $9,2 млрд. Главные должники России - Белоруссия ($8,1 млрд), Украина ($600 млн) и Армения ($400 млн).



После РФ больше всего межгоскредитов бывшим странам СССР выдал Китай - $6,6 млрд. КНР давала в долг прежде всего Белоруссии ($3,5 млрд), а также Киргизии ($1,8 млрд) и Таджикистану ($1,1 млрд).



Срочный друг: Китай и Иран станут стратегическими партнерами на 25 лет

Соглашение Пекина и Тегерана о всестороннем сотрудничестве заключено на фоне санкционного давления со стороны США



Цели китайских кредитов постсоветским республикам разные. Например, заем Минску, выданный в 2019 году, направлялся на общие нужды белорусского правительства: погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, а также содействие развитию двусторонней торговли с КНР, сообщалось на сайте минфина республики.



Китайские кредиты среднеазиатским странам использовались ими преимущественно для развития инфраструктуры. Например, Киргизия брала займы на строительство альтернативной дороги "Север–Юг", модернизацию ТЭЦ Бишкека. Таджикистан привлекал средства от Пекина на прокладку трассы Душанбе–Чаннак–Худжанд, а также на оборудование столицы видеонаблюдением.



Китай - крупнейший в мире суверенный кредитор с общим размером портфеля в $113 млрд. Постсоветские страны занимают в нем сравнительно небольшую долю. Крупнейшие заемщики КНР - Пакистан ($19 млрд), Кения ($7,5 млрд) и Ангола ($6,9 млрд).



Следом за Китаем в списке ключевых кредиторов постсоветских стран идет Япония. Токио выдал займов на $3,2 млрд. Больше всего - Узбекистану ($1,2 млрд), Украине ($600 млн) и Казахстану ($400 млн).



Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство

Сможет ли администрация Байдена остановить кризис в экономике



Впрочем, основными кредиторами выступают международные институты развития - Всемирный банк и Азиатский банк развития. Они выдали постсоветским странам соответственно $20 млрд и $11 млрд. Крупнейшие заемщики первой организации - Украина ($4,8 млрд), Казахстан ($3,7 млрд) и Узбекистан ($2,7 млрд). У АБР активнее других занимали Узбекистан ($3,9 млрд), Азербайджан ($2,3 млрд) и Казахстан ($1,8 млрд).



"Известия" обратились в министерства финансов 11 бывших советских республик с просьбой прокомментировать цели привлечения суверенных займов, а также возникающие при этом риски.



В Минфине РФ на просьбу оценить, можно ли считать КНР конкурентом России в области кредитования постсоветских республик заявили, что не раскрывают данные, которые касаются двусторонних отношений.



В чем интерес



Тональный крен: как обмен ЕС и КНР санкциями скажется на сделке по инвестициям

Брюссель не ратифицирует соглашение, пока Пекин не отменит меры против европарламентариев



Данные Всемирного банка полезны тем, что сводят в том числе не очень публичную или сложнодоступную информацию о суверенной задолженности, но она может быть неполной, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В случае Китая, например, особенно заметно, что значительная часть внешних индуцированных государством займов выдается не как двухсторонний госкредит, а как финансирование госбанка или банка развития, пояснил эксперт. Такие кейсы могут не попадать в статистику, как китайские госкредиты, хотя это зависит от страны.



В целом главенствующая роль России и Китая как кредиторов региона более чем ожидаема. Оба государства сильнее остальных связаны с постсоветским пространством экономически и лидируют в списке его торговых партнеров с большим отрывом.



Более того, Китай в последние 10 лет как международный кредитор был более активен, чем даже традиционные глобальные финансовые институты, такие как МВФ, Всемирный банк и страны Парижского клуба. Это стало возможным благодаря долго державшемуся положительному торговому балансу, то есть валюта поступала в КНР в большем количестве. Пока тенденции соответствуют государственной стратегии Пекина по завоеванию доступа на экспортные рынки для китайских производителей и гарантированию внешних сырьевых поставок.



Интерес КНР к среднеазиатским странам вполне понятен и предсказуем - через них прокладывается ветка Нового Шелкового пути, те же Киргизия и Таджикистан служат каналом коммуникаций с Тибетом, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Зачем Пекину Белоруссия или та же Украина, где недавно решили национализировать завод авиадвигателей "Мотор Сич", ранее принадлежавший китайскому бизнесу, - более сложный вопрос. По всей видимости, КНР заинтересована в этих странах как в источниках технологий для последующего копирования, прежде всего военных, предположил специалист.



Двигатели прогресса: как США и Китай делят главный украинский завод

Почему Пекин поменял отношение к Крыму



Для России усиление Пекина на постсоветском пространстве создает скорее деловые, чем политические риски: вполне вероятны споры между российским и китайским бизнесом о реализации тех или иных проектов.



Китай постепенно становится для среднеазиатских стран партнером № 1, добавил руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев. Это вполне естественная тенденция, которая усиливается в последние десятилетия: Киргизия, Таджикистан, Казахстан - пограничные с КНР страны, поставляющие ей природные ресурсы. Россия в данном случае мало что может противопоставить Китаю, поскольку у нас есть внутренние проекты, которые требуют финансирования, тогда как Пекин уже в целом отстроил инфраструктуру в стране, пояснил эксперт. С точки зрения геополитики усиление Китая на постсоветском пространстве вряд ли представляет для РФ серьезную угрозу - культурное влияние, хотя и сокращается, пока еще довольно велико, к тому же сами государства относятся к Китаю более настороженно, чем к России.



Сценария, аналогичного произошедшему в Шри-Ланке, - Китай выкупил часть госдолга страны в обмен на 99-летнюю аренду порта - вряд ли стоит ожидать, добавил Александр Габуев. Впрочем, по его оценке, для РФ более безопасным был бы вариант кредитования постсоветских стран не напрямую из КНР, а через Азиатский банк развития, где Пекин - крупнейший акционер.