Народу Ливии после Муаммара предлагают Саддама (Хафтаровича), - Р.Мустафин

00:55 08.04.2021

Сын маршала Халифы Хафтара поборется за высший государственный пост

Равиль Мустафин

7.04.21

Саддам Хафтар сопровождал своего отца на переговорах в Москве в 2017 году.

В политической борьбе в Ливии появится новый участник. По сообщению влиятельной израильской газеты Jerusalem Post, которая ссылается на американский веб-сайт The Washington Free Beacon, недавно прошла секретная встреча группы израильских разведчиков с сыном главкома Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара Саддамом. Темой переговоров стало возможное участие в запланированных на декабрь этого года президентских выборах Саддама Хафтара.

По данным Jerusalem Post, Хафтар-младший ищет поддержки со стороны ведущих западных держав и, вероятно, еврейского государства, а сам факт прибытия в Ливию израильских разведчиков уже можно рассматривать как свидетельство о том, что Тель-Авив такую поддержку в принципе оказать готов. К тому же не стоит забывать, что и раньше в зарубежных СМИ время от времени мелькали сообщения о контактах ЛНА с израильтянами и даже о приобретении ливийцами небольших партий израильского оружия и боевой техники, например снайперских винтовок и электронного оборудования для спецподразделений.



По всей видимости, не сумев добиться решающей военной победы над своими противниками и чуть не потерпев полного разгрома созданной им ЛНА, Халифа Хафтар решил сделать ставку на своего сына, попробовав теперь его силы уже не на поле боя, а на выборах. К тому же он должен понимать, что, во-первых, его силы далеко не безграничны – он фактически ровесник американского президента Байдена, через два года ему исполнится 80 лет. Во-вторых, его имидж влиятельного и популярного – особенно на востоке страны – политика значительно пострадал после военных неудач, преследовавших его с конца 2019 года. Не сказать, впрочем, что его сын Саддам, по большей части остававшийся в тени своего отца, пользуется большим влиянием и харизмой среди сторонников. О противниках, которые их на дух не переносят, и говорить нечего. Не исключено также, что Хафтар-старший надеется оживить свои старые связи с ЦРУ, если, конечно, они еще сохранились и имеют хоть какую-то ценность.



Саддам Хафтар находится рядом с отцом фактически с 2011 года, когда после свержения Муаммара Каддафи в стране началась гражданская война. Он принимал активное участие в создании ЛНА из остатков ливийской армии и отрядов милиции. Саддам не имеет военного образования, однако отец своей властью присвоил ему воинское звание полковника и отдал под его командование целую бригаду, причем хорошо оснащенную, подготовленную и боеспособную. О боевых успехах или неудачах Саддама имеются крайне скудные сведения, однако есть все основания предполагать, что управлялась эта бригада с помощью военных профессионалов из числа верных отцу соратников.



Сегодня сын Халифы Хафтара позиционирует себя как сторонник светского развития страны (однако характерные для его отца лозунги очищения страны от исламистов звучат более приглушенно), как политик, способный обеспечить стабильность для своей страны, а также остановить поток нелегальной миграции в Европу.



Не исключено, что на президентских выборах Саддаму Хафтару придется "скрестить шпаги" с сыном бывшего ливийского лидера Сейфом аль-Исламом Каддафи. Он был арестован в конце 2011 года при попытке перейти границу с Нигером и приговорен ливийским апелляционным судом к смертной казни. Однако охранявшие его боевики из Зинтанской группировки, которая поочередно заключала альянсы то с Правительством национального спасения, то с кабинетом Фаиза Сараджа, то с ЛНА Хафтара, а то и вовсе отправлялась в свободное плавание, подчиняясь только своим полевым командирам, наотрез отказались выдавать Сейфа аль-Ислама, вероятно, надеясь получить за него большие деньги.



Он просидел в зинтанском зиндане до лета 2017 года и вышел на свободу по всеобщей амнистии, принятой Палатой представителей (ливийским парламентом) во главе с союзником Хафтара Агилой Салехом, примерно за месяц до освобождения. Правда, в этой истории не все до конца ясно, ведь боевики могли таким же образом игнорировать амнистию и оставить сына Каддафи в тюремной камере. Однако в это время "зинтанские" дружили с главкомом ЛНА, и скорее всего именно по его просьбе Сейфа аль-Ислама отпустили на все четыре стороны, хотя, казалось бы, Хафтар не должен был делать таких щедрых подарков семье Каддафи.



Дело в том, что в середине 1980-х годов полковника Хафтара, входившего в круг приближенных к ливийскому вождю лиц и делавшего вместе с Каддафи революцию "Аль-Фатих" 1969 года, назначили командующим ливийского экспедиционного корпуса в Чаде. Каддафи начал очередную авантюру с целью захватить полоску земли, богатой месторождениями урана. Несмотря на обилие у ливийцев танков, артиллерии и другой тяжелой техники, солдаты Хафтара терпели одно поражение за другим. Их противник успешно применял тактику неожиданных нападений на ливийские гарнизоны с помощью своего рода боевых тачанок – пикапов с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами. Во время одного из таких набегов Хафтар попал в плен.



Он и его товарищи по несчастью напрасно ждали помощи от пославшего их в Чад Каддафи. Ливийский лидер решил пойти на мировую с Чадом, а о своих попавших в плен военных "забыл", отказался от них. Возмущенный Хафтар со товарищи решил отомстить Каддафи, если останется в живых. Неожиданно помощь пришла от ЦРУ. После того как американские "рыцари плаща и кинжала" спасли Хафтара и некоторых из его подчиненных, он стал сотрудничать с ЦРУ. Принимал участие в тайных операциях по свержению Каддафи, правда без особого успеха. За это ливийский диктатор приговорил его к смерти, однако семьи Хафтара не тронул. Очень может быть, что главком ЛНА отплатил уже погибшему Каддафи той же монетой, решив помочь Сейфу аль-Исламу выбраться из тюрьмы.



Впрочем, шансы сына Сейфа аль-Ислама Каддафи победить на президентских выборах, считают в США, не так велики. Представитель Государственного департамента напомнил, что, во-первых, Международный уголовный суд (МУС) выдал на него ордер на арест якобы за совершенные им военные преступления во время подавления так называемых мирных протестов против Муаммара Каддафи. И потом он до сих пор находится под санкциями ООН и США.



Что касается позиции американского Госдепа, там, по-видимому, не только не определились с выбором кандидатов в президенты, которых стоило бы поддерживать, но и вообще не хотят встревать в этот вопрос.