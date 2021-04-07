|09:07 Отношениям России и Индии угрожают планы "азиатского НАТО", - "Взгляд"
09:04 Эрдоган стал обоюдоострым оружием, - Т.Бордачев
07:50 О реформе госуправления в Казахстане. "Data-driven government" и прочая чума-бредь, - Д.Ашимбаев
07:43 У советника Путина (он же - зять Ельцина) В.Юмашева нашли виллу на Карибах за 15 лямов евро
07:40 В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде. С 1 апреля...
07:35 Убийство Айзады Канатбековой. В Бишкеке погибла очередная "похищенная невеста"
07:33 В Северо-Казахстанской области массово гибнут косули. От голода
07:27 Железная дорога пошла в гору. Россия ищет путь в Китай через Алтай. А надо ли? - "Къ"
07:22 Вьетнам обрел руководящую четверку. Генсек Компартии оставил кресло президента, - Г.Трофимчук
07:16 Коронавирус в Казахстане: ситуация ухудшается
00:55 Народу Ливии после Муаммара предлагают Саддама (Хафтаровича), - Р.Мустафин
00:46 Манна Поднебесная: КНР стала главным после РФ кредитором постсоветских стран
00:44 Миф о "западничестве" казахского национального лидера Алихана Букейханова. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:42 Дети мигрантов в РФ: квотировать или адаптировать, - А.Семенец
00:40 Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы, - И.Кармазин
00:38 "Казахский геноцид", которого не было", - веб-презентация книги Дмитрия Верхотурова
00:15 "Лавровщина" как продолжение "козыревщины". РосПатриоты обвиняют РуМИД в бесхребетности и бездарности
00:01 В чем минусы узбекско-китайской вакцины
|21:26 С иранцами сыграли в морской бой. В атаке на их судно в Красном море подозревают Израиль, - "Къ"
20:58 Взрыв в Красном море услышали в Вене. Атака иранского судна ставит под удар переговоры Тегерана и Вашингтона, - "НГ"
20:21 В Турции разбился самолет парадной военно-пилотажной группы "Турецкие звезды". Пилот погиб
20:12 В Узбекистане создано еще и Агентство культурного наследия
17:45 Шолбан Кара-оол сам ушел в отставку. Республику Тыва (Тува) возглавил Владислав Ховалыг
17:40 Сегодняшний ярлык "анклав" – острый нож для всех таджиков, - Бек Нарзи о Ворухе
17:25 В Узбе сочиняют еще и "Концепцию общественной безопасности". Бумаги не жалко?
17:23 Опять реорганизация. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
17:06 В Душанбе скончался основатель компании "Умед-88" Раджабали Одинаев, осужденный в 2018 году на 24 года
17:03 Кыргызстан. Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
17:00 Как в Киргизии плохие учебники создали потерянное поколение школьников, - А.Касыбеков
16:43 "Даканса!". Утырка, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, оперативно установили и задержали
16:39 Грозит ли казахскому Балхашу судьба Арала?
16:21 В США уже на официальном уровне обсуждают бойкот Пекинской Олимпиады. Из-за угнетенных синьцзянских уйгур
13:56 Туркменистан в газовом плену геополитики, - Н.Белухин
13:55 В центре Центральной Азии: на что направлена политика Узбекистана в регионе, - ИАЦ МГУ
12:23 Эрдоган может блокировать Зеленского на востоке Украины, - С.Тарасов
11:23 Война в Донбассе начнется неожиданно? - В.Панов
11:14 Чимкент. Что осталось в новом казахском мегаполисе от древнего узбекского города?
11:10 Звереем. В Юнусабадском РОВД Ташкента зверски забит А.Бочаров
10:40 Что стоит за арестами адмиралов в Турции, - В.Малышев
10:38 Прибалтийский фашизм: наследники кочегаров Освенцима засучили рукава, - Д.Перцев
09:28 "Является ли Россия фашистской?" - новая книга Марлен Ларюэль
08:48 Арестован экс-глава Управления здравоохранения Акмолинской области Ильясов. За растрату... пипеток
08:07 Казахстан инкубировал еще 3 долларовых миллиардеров - В.Кима (еще одного), М.Ломтадзе и Т.Турлова
07:50 Узбекистан разрабатывает собственную вакцину от COVID-19. Корень солодки + имбирь +...?
07:41 Простые решения. Ильхам Алиев коррумпировал депутатов немецкого Бундестага
07:30 Москва может воспользоваться конкуренцией проектов афганского урегулирования, - А.Серенко
07:26 Москва и Киев перетягивают Исламабад, - С.Строкань
07:24 Иран и США начали непрямые переговоры. В Вене собрались все участники "ядерной сделки"
01:34 Анкара небесная: в Турции не намерены отказываться от С-400 из-за санкций США
00:50 В СНГ нарастает запрос на президентство как разновидность доминирующего единоначалия, - "НГ"
00:35 Война упырей. Украино-польская резня 1945 года (история)
|Коронавирус в Казахстане: ситуация ухудшается
07:16 08.04.2021
За сутки два региона страны из "зеленой" зоны перешли в "желтую", передает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
⠀
В "желтой" зоне остается Шымкент. И добавились Кызылординская, Павлодарская области.
⠀
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.