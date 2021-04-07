Коронавирус в Казахстане: ситуация ухудшается

07:16 08.04.2021

За сутки два региона страны из "зеленой" зоны перешли в "желтую", передает zakon.kz.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В "желтой" зоне остается Шымкент. И добавились Кызылординская, Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.