 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вьетнам обрел руководящую четверку. Генсек Компартии оставил кресло президента, - Г.Трофимчук
07:22 08.04.2021

Об авторе: Григорий Павлович Трофимчук – эксперт-международник, председатель ЭС фонда "Мастерская евразийских идей".

7 апр. 21
В Социалистической Республике Вьетнам (CРВ) произошли большие политические и кадровые события, которые послужат дальнейшему укреплению государства, согласно решениям, принятым на состоявшемся в январе этого года XIII Съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Это плановое обновление высшего руководства СРВ внутри "четверки": ответственных лиц, возглавляющих четыре основных направления партийной и государственной работы.
Двое из этих руководителей вошли в "четверку" впервые: председатель Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ и премьер-министр правительства Фам Минь Чинь. Президентом СРВ стал бывший премьер-министр Нгуен Суан Фук. Генеральный секретарь центрального комитета КПВ Нгуен Фу Чонг переизбран. На протяжении последних лет он работал сразу на двух постах, занимая должности генсека ЦК КПВ и президента СРВ, после того как в 2018 году скончался президент Чан Дай Куанг.

О новом главе правительства страны Фам Минь Чине говорят как о вьетнамском премьере четвертой промышленной революции. Вьетнам, накопивший серьезный экономический потенциал, готов выйти не только на опережающий уровень развития, но и встать в ряд ведущих экономик Азии. С учетом того, что уже в ближайшее время, по оценкам ведущих рейтингов, Вьетнам войдет в число 40 крупнейших экономик мира и 16 наиболее успешных стран мира с развивающейся экономикой. Кстати, даже в мировом рейтинге "мягкой силы" Вьетнам поднялся на четыре позиции.

На нового председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ также возлагается высокая ответственность, так как межпарламентское взаимодействие становится одним из ключевых факторов безопасности и стабильности в мировой системе отношений. Контроль за строгим и тщательным соблюдением межгосударственных договоренностей и национальных законодательных систем – наиболее сложная и точная сфера, без которой экономика не может работать в принципе. При этом общий контроль за деятельностью огромного механизма Вьетнама по-прежнему возложен на Компартию.

Что представляют собой новый премьер-министр и новый спикер парламента Вьетнама, мы, видимо, узнаем достаточно скоро, так как ожидаются их визиты в Россию. Эти встречи позволят вывести российско-вьетнамские отношения на новый уровень. Уже сейчас сопряжение в "солнечном сплетении" Юго-Восточной Азии таких организаций, как ЕАЭС, АСЕАН, АТЭС, и целого ряда других прямым образом связано с Вьетнамом. Именно этой стране как непостоянному члену Совета Безопасности ООН было доверено от имени всей Азии выполнять эти функции в период 2020–2021 годов.

Источник - ng.ru
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