 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убийство Айзады Канатбековой. В Бишкеке погибла очередная "похищенная невеста"
07:35 08.04.2021

8 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Убийство Айзады Канатбековой. Начальник ГУВД Бишкека просит прощения у близких

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой, которую похитили для принуждения к браку.

По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

"Я приношу искренние соболезнования родным и близким Айзады Канатбековой. Прошу прощения за то, что мы не смогли вовремя задержать подозреваемого и предотвратить смерть Айзады. Понимаем всю боль родителей погибшей. Заверяю вас в том, что сотрудники милиции не прекращали поиски подозреваемых. Был отработан круг знакомых и остальные связи девушки. У меня, как отца дочерей, офицера и человека, зла не хватает от наличия таких фактов", - сказал Бакыт Матмусаев.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.

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Похищение девушек с целью принуждения к браку - это преступление, за которым должно следовать неотвратимое уголовное наказание. Комментарий к преступлению, которое потрясло кыргызстанцев, опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, это действие против личности, и этому нет никакого оправдания.

"Прежде всего как человек, как мужчина и отец, я с большой горечью воспринял трагический случай, произошедший с девушкой Айзадой. Это наша общая боль. Общество должно выработать тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям. Хочу принести соболезнования семье погибшей. Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Только действуя вместе мы сможем противостоять дискриминации базовых прав женщин, ала качуу - это не традиция, это уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране", - написал глава правительства.

Напомним, 26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.

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5 апреля в Бишкеке похитили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Через два дня ее нашли убитой. Сам похититель совершил суицид. Кыргызстанцы возмущены действиями милиции и собираются на митинг, передает zakon.kz.

В Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра возле кафе похитили девушку 1994 года рождения. Ее звали Айзада Канатбекова. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку.

Родственники Айзады сообщили, что похитителем является мужчина, которому больше 30 лет. Его неоднократно просили не беспокоить Айзаду. Они написали заявление в милицию, но, по их словам, там не принимают мер для поисков.

Вчера, 7 апреля, в Чуйской области в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель.

Внутри автомобиля были обнаружены труп 26-летней К. А. и 36-летнего Т. З., на теле которого были ножевые ранения. Местный пастух сообщил, что эту машину в этом месте видел еще 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания, так как думал, что она застряла в грязи. Только 7 апреля мужчина подошел к автомобилю и увидел в салоне трупы, после чего сразу же сообщил в милицию, - сообщили в ГУВД.
Милиция предполагает, что мужчина поссорился с девушкой, а затем задушил ее. После этого он покончил жизнь самоубийством.

По подозрению в похищении Канатбековой задержан 29-летний мужчина и водворен в ИВС. Милиция установила данные оставшихся двоих соучастников, подозреваемых в похищении. Продолжаются их поиски.

Информация о смерти Айзады потрясла кыргызстанцев. Они обвинили милицию в бездействии и потребовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

Наряду с этим граждане вспоминали историю о похищении Бурулай Турдалиевой. Они отмечали, что из трагедии Бурулай милиция не сделала никаких выводов. Имя этой девушки стало нарицательным. На стене здания медицинского колледжа, в котором она училась, висит ее портрет как символ борьбы с кражей невест.

В мае 2018 года 19-летняя Бурулай была похищена для принуждения к браку. Резонанс вызвал тот факт, что она умерла от рук своего похитителя, 30-летнего Марса Бодошева, прямо в отделении милиции. Он зарезал девушку и попытался совершить суицид. На ее теле убийца вырезал буквы "Н+Б". Родственники убитой рассказали, что на "Н" начинается имя молодого человека Бурулай, за которого она собиралась замуж. Суд приговорил Марса Бодошева к 20 годам тюрьмы. 23 сотрудника органов внутренних дел, включая сотрудников ГАИ и отделения милиции, в котором погибла Бурулай, понесли дисциплинарную ответственность, против пятерых возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Но вернемся к делу об убийстве Айзады. В милиции рассказали, что сразу после того, как поступило заявление о ее похищении было начато расследование по статье "Похищение лица с целью вступления в брак".

В процессе разыскных мероприятий выяснилось, что 35-летний Т. З. вместе со своими знакомыми похитили девушку. По имеющимся данным, похититель и Айзада Канатбекова были знакомы около четырех месяцев. Так как Т. З. таксовал, приезжал к ней на встречи на машине. Он якобы часто говорил своим знакомым о планах жениться на Айзаде Канатбековой, - рассказали в ГУВД.
В ведомстве заверили, что поисковые и разыскные мероприятия не прекращались ни на минуту.

Убийство Айзады Канатбековой прокомментировал премьер-министр Улукбек Марипов. Он принес соболезнования семье погибшей, сказал, что похищение для принуждения к браку - это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание.

Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Ала качуу - это не традиция, это уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране, - сказал премьер Кыргызстана.
Кыргызстанцы решили провести митинг против насилия. В Бишкеке он пройдет у здания в МВД, в Оше у здания ГУВД. Организаторы просят участников акции соблюдать социальную дистанцию, носить маски, иметь при себе санитайзеры и отказаться от политических лозунгов.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617856500
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