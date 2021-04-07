В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде. С 1 апреля...

07:40 08.04.2021

6 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



С 1 апреля 2021 года упразднена процедура запроса от физических и юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.



"В целях реализации Указа президента "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" с 1 апреля 2021 года упраздняется процедура запроса от физических и юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, при условии полного перевода запрашиваемых сведений в цифровой формат", - уточняют в пресс-службе.



Согласно документу, поручено обеспечить:



функционирование и обмен данными сервисов между государственными органами и органами местного самоуправления посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" (на безвозмездной основе) при оказании государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень, если законодательством Кыргызской Республики не предусмотрен иной порядок обмена информацией;

передачу справок и/или документов в бумажном виде Министерству иностранных дел КР в случае обращения граждан страны, пребывающих за рубежом, для предоставления по месту требования в стране пребывания;

соблюдение Закона "Об информации персонального характера" в части наличия правовых оснований осуществления работы с персональными данными в пределах своих полномочий и компетенций, установленных законодательством страны в сфере информации персонального характера.

С перечнем справок и/или документов, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, можно ознакомиться здесь.