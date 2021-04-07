У советника Путина (он же - зять Ельцина) В.Юмашева нашли виллу на Карибах за 15 лямов евро

07:43 08.04.2021

У советника Путина нашли виллу на Карибах за 15 миллионов евро

Советник президента России Валентин Юмашев и его жена Татьяна - дочь бывшего президента Бориса Ельцина - владеют виллой стоимостью 15 миллионов евро на острове Сен-Бартелеми (сокращенно Сен-Барт) в Карибском море.



Об этом говорится в совместном расследовании центра "Трансперенси интернешнл - Россия" и "Важных историй", сообщает Snob.



По данным коммерческого реестра, в 2020 году Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми. Ее создали "для приобретения объектов недвижимости", сказано в доверенности, оформленной на юриста при регистрации компании. Вместе с этой доверенностью Юмашевы оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове.



Речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров в 160 метрах от берега океана. Внутри виллы - шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, бассейн и джакузи на террасе, утверждают авторы расследования. Договор о покупке дома за 15 миллионов евро как представитель CDA подписал сам Юмашев.



Советник Путина подтвердил "Важным историям", что "совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове Сен-Барт". По словам Юмашева, основная сумма, потраченная на покупку дома, - это кредит, взятый в одном из российских банков. Он также вложил "заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги".



Валентин Юмашев и его жена Татьяна

Советник Путина сказал, что его основные источники дохода за последние годы - "дивиденды от акций En+, консалтинговая деятельность и работа в совете директоров". Ему принадлежит 1,6 процента акций алюминиевой компании En+.



"Повторю, с декабря 1998 года я - частное лицо. С момента, когда я покинул должность главы администрации президента Ельцина, я ни одного дня не был чиновником или государственным служащим. Я являюсь советником президента России на общественных началах. (…) Эта работа не является госслужбой и не оплачивается из бюджета. Все годы я исправно плачу налоги, отчитываюсь о всех доходах, заполняю все положенные декларации. Никогда у финансовых и налоговых органов России или других стран никаких вопросов ко мне не возникало", - заявил Юмашев.



Валентин Юмашев в 1997-1998 годах был главой администрации Бориса Ельцина. После этого он стал и до сих пор остается советником российского президента на общественных началах, но выяснилось это только в 2018 году.



В 2010 году дочь Ельцина Валентина Юмашева писала о том, что готова отдать свое дорогостоящее имущество любому, кто его найдет, а данные о ее "дачах, замках и миллионах" - "вранье".



"Франция, Лазурный берег. Периодически называются разные виллы, шале, дома и т. д. Я сказала в своем интервью журналу "Медведь" - ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь!" - говорится в блоге Юмашевой.



После публикации расследования "Трансперенси интернешнл - Россия" Юмашева отказалась от своего обещания, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на ее заместителя в "Ельцин-центре" Людмилу Телень: дочь Ельцина никому не будет отдавать свою виллу.



По словам Телень, в 2010 году Юмашева честно говорила об отсутствии у нее заграничного имущества, но дом на Сен-Бартелеми был куплен в декабре 2020 года.



"Это не тот случай, когда людей поймали за руку. Источники дохода понятны, все налоги уплачены", - заявила Телень.