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Среда, 07.04.2021
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    Таджикистан   | 
В Таджикистане снова облавы на призывников: в армию забирают даже студентов Института искусств
11:53 08.04.2021

Анушервон Арипов

Студентов Института искусств в Душанбе забрали в армию, хотя у них есть отсрочка от призыва

В Таджикистане на прошлой неделе начался весенний призыв, и, как и в предыдущие годы, на улицах снова начались облавы на молодых людей призывного возраста. Но в этот раз власти пошли дальше и силой забрали в армию 10 магистрантов Института искусств.

Как рассказали родители магистрантов, их сыновья на время учебы освобождены от службы в армии, согласно закону "О воинской службе". Но, несмотря на это, десятерых студентов Института искусств собрали в актовом зале, пообещав, что им сообщат что-то важное, а затем объявили, что они все должны записаться добровольцами в армию, после чего увезли в военкомат, – рассказывает Дилбар Тоирова, мать студента Курбона Бобомуродова.

Курбон успел написать матери СМС о том, что произошло. Дилбар тут же поехала в военкомат:

"Я пришла с работы в два часа, и мне пришло СМС-сообщение. Курбон написал, что его схватили и отвезли в военкомат, – рассказывает Дилбар, которая не может сдержать слез: репутация у таджикской армии крайне низкая, и службы молодые таджикистанцы стараются избегать всеми способами. – Мы приехали в военкомат и получили пятиминутное свидание. Я ему сказала, что вытащу его оттуда".

Дядя Курбона Лутфулло Тоиров говорит, что молодой человек был не просто студентом, но еще и единственным кормильцем в семье, то есть никак не попадал под воинский призыв.

"Он кормилец в семье моей сестры. Теперь непонятно, как им жить. Мы умоляем правоохранительные органы защитить нищую семью", – говорит Тоиров.

Во время каждого воинского призыва в Таджикистане в интернете появляются десятки видеороликов, на которых молодых людей ловят на улицах, затаскивают их в автомобили и увозят в неизвестном направлении. Но случай со студентами беспрецедентный даже по этим меркам: еще ни разу студентов для отправки в армию не собирали под предлогом университетского собрания.

В Минобороны страны традиционно отрицают существование спецрейдов на призывников и говорят, что в подобных методах нет нужды: в стране достаточно добровольцев, которые хотят служить. Также в оборонном ведомстве подтвердили, что учащиеся вузов служить в армии во время обучения не обязаны.

"Призывной резерв составляет четыреста тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Сто тысяч из них освобождены от службы. Это единственные сыновья, выехавшие из страны люди и студенты, – ?заявил Фаридун Махмадализода, глава пресс-центра Минобороны Таджикистана. – ?Из оставшихся трехсот тысяч попадают под призыв меньше одного процента, так что проблем нет с этим. С новым законом, обязывающим отслужить всех поступающих на работу в правоохранительные органы, в армии нет отбоя от добровольцев".

Но правозащитник Дильшод Джураев, настаивает, что такого рода облавы – по сути, похищение людей. Он также напоминает, что у студента есть право воспользоваться отсрочкой от призыва.

Недавно в Таджикистане вступил в силу новый закон о воинской службе, согласно которому каждый желающий может "откупиться" от армии, пройдя платный месячный курс резервиста. Но в Минобороны страны сообщили, что точная сумма "откупных" пока не определена.

Источник - Радио Озоди
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