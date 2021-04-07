 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 07.04.2021
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IV Всемирные игры кочевников перенесены на 2022 год
18:27 08.04.2021

24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

IV Всемирные игры кочевников перенесли на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 7 апреля министр Руслан Казакбаев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Отмечается, что Билал Эрдоган проинформировал о мерах, принимаемых Всемирной конфедерацией этноспорта и Турции по подготовке к IV Всемирным играм кочевников в 2022-м в Изнике (Турция).

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта также сообщил о готовности выделить ежегодную стипендию на обучение граждан Кыргызстана по магистерской и докторской программам в области развития спорта и физической культуры.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня Тюркского совета и выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества. В частности, сошлись во мнении о целесообразности учреждения Тюркского инвестиционного фонда в КР.

Источник - 24.kg
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