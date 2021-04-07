 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кадыр Маликов: Похищение невест противоречит духу Ислама
19:16 08.04.2021

8 апреля 2021 Екатерина Улитина

Заместитель муфтия Кыргызстана Кадыр Маликов назвал мракобесим обряд похищения невесты "ала качуу". Он подчеркнул, что подобные действия противоречат самому духу Ислама. Своим мнением он поделился в социальных сетях.

"Верущие мусульмане против Ала Качуу (похищение невест силой)! Ала качуу - большой грех и тяжкое преступление согласно Исламу! Ислам запрещает те обычаи, которые посягают на свободу, жизнь, честь и достоинство другого человека. Особенно это касается "обычая " ала качуу, похищение девушки и принуждение ее к браку.

Верующие мусульмане, практикующие свою религию, зная о запрете и греховности данного действия перед Всевышним, осуждают данный обычай, который противоречит самому духу Ислама, шариату. Поэтому муфтият ранее запретил проведение обряда нике, считая его недействительным.

Сколько трагедий еще должно произойти, чтобы это мракобесие ушло в прошлое?

Вся общественность должна быть непримирима к подобным преступлениям, чтобы таких трагедий не было впредь!

Мы не должны оставаться равнодушными! Ведь завтра это может коснуться любого из нас! ", - написал Кадыр Маликов.

Он отметил, что решение проблемы насилия в обществе, решается не только путем ужесточения наказаний, но и

путем разъяснения и просвещения среди молодежи.

Заявление Маликова было сделано в связи с трагичной гибелью Айзады Канатбековой. Девушку похитил ее знакомый для того, чтобы принудить к вступлению в брак. Родственники обратились в милицию и начали самостоятельные поиски. Нашли ее спусти 2 дня 7 апреля. Пастух заметил брошенный в поле автомобиль, подойдя он увидел внутри тела молодой женщины и мужчины. Позже в милиции сообщили, что похититель убил Айзаду, а потом нанес себе несколько ножевых ранений в область шеи.

Источник - Вечерний Бишкек
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