Если Казахстан дрейфует, то куда? - А.Топоров

19:39 08.04.2021

АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ | 08.04.2021



О новых веяниях



Республика Казахстан является государством – членом ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности (Ташкентского договора) и ЕАЭС – Евразийского экономического союза. В последнее время, однако, новости о Казахстане чаще приходят не с того евразийского направления, геополитическим стержнем которого является Российская Федерация, а с другого – c тюркского. Или с атлантического направления.



31 марта в городе Туркестан (Казахстан) должен был состояться неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Однако коронавирус все еще витает над планетой, поэтому лидеры Турции как политического центра интеграции тюрков – Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, а также Венгрии – общались в режиме онлайн.



"На саммите в Баку я предлагал повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации… Мы можем многому научиться друг у друга. Использование латинского алфавита дает нам общую систему, благодаря которой мы получаем возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне", – заявил, выступая в Туркестане, Нурсултан Назарбаев.



Президент Турции Эрдоган, подключившись к саммиту из Стамбула, привычно выступал на заседании Совета в роли хозяина: приглашал других участников стать гостями форума, собрал со всех участников обязательства финансировать Тюркскую академию и Фонд турецкой культуры и мира. Призвал поддержать самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра, чтобы "кипрские турки заняли то место, которое они заслуживают".



Коммуникации по линии Восток - Запад



"Достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение позволит возродить Великий шелковый путь по этому направлению, что увеличит роль Каспийского моря", – отметил Назарбаев. "По этому направлению" Великий шелковый путь, называемый также Транскаспийским международным транспортным коридором, должен пройти из Китая через Среднюю Азию, Закавказье, Турцию и далее в Европу. Минуя Россию.



Великий Шелковый Путь



Что касается атлантического направления, то Казахстан выступил если не застрельщиком, то активным участником формата "С5+" (страны Центральной Азии плюс США), тоже без России. Совместно с Соединенными Штатами Казахстан регулярно проводит военные учения "Степной орел", в 2021 году они запланированы на июль. США также передали Комитету национальной безопасности (КНБ) Казахстана спецкомплексы для погранзастав на границе с КНР и для наблюдения за российским флотом на Каспии.



В сентябре 2020 года при президенте Казахстана был создан Высший совет по реформам, в котором должность заместителя занял бывший глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сэр Сума Чакрабарти. По состоянию на 1 декабря 2020 года в Казахстане работали 22,3 тысячи компаний с иностранным участием; характерный пример – компания "Тенгизшевройл" (разработка каспийской нефти), учредителями которой являются американские Chevron и ExxonMobil.



В ознаменование новых веяний появилась в Казахстане оппозиция, учредительный съезд которой под названием Национальный координационный совет оппозиционных сил состоялся 17 марта в одном из самых дорогих отелей казахстанской столицы. Во главе объединения встал бывший депутат парламента от партии власти "Нур Отан" и бывший замминистра сельского хозяйства Нуржан Альтаев, до конца 2020 года состоявший членом правящий партии. Перед съездом он, опираясь на посредничество посла Казахстана на Украине Калетаева, встретился в Киеве с Михаилом Саакашвили; Альтаев прибыл на встречу во главе группы политиков и бизнесменов, а бывший президент Грузии и губернатор Одессы, возглавляющий сейчас украинский Исполнительный комитет реформ, облачился по такому случаю в казахский национальный костюм.



До этого, в марте 2020 года, Нуржан Альтаев встречался с руководством ультраправой Партии националистического движения Турции; ее военизированным молодежным крылом является организация "Серые волки" (запрещены в России). На фото с руководителями этой партии гость из Казахстана демонстрировал пальцами салют турецких националистов – "голову волка".



Эмблема Серых Волков



В свете всех этих событий можно не удивляться недавнему (конец марта) заявлению министра образования Асхата Аймагамбетова: "Для нас одна из первостепенных задач – сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим. В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык и очевидно, что граждане нашей страны должны обучаться на государственном языке". Аймагамбетов пообещал, что к 2023 году все школы Казахстана будут переведены на казахский язык.



Если к этому добавить переименование исторических русских топонимов на казахский лад (Семипалатинск – в Семей, Зыряновск – в Алтай, Гурьев – в Атырау и т. д.), уголовное преследование ополченцев, защищавших республики Донбасса (по разным данным, тюремные сроки за это получили более двух десятков граждан Казахстана), процесс против общественника Ермека Тайчибекова, ожидающего приговор фактически за интервью для российского портала Украина.ru о положении русских в Казахстане и интервью для израильского Iton.tv о столкновениях между казахами и дунганами в феврале 2020 г., то можно сказать, что Казахстан дрейфует. Остается понять куда.