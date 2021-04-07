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|Антисоветское гробокопательство. В Казахстане создадут "Институт по изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям"
20:34 08.04.2021
В Казахстане создадут институт по изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям
Под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева прошло второе заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Как сообщается, на заседании были обсуждены вопросы текущей деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и ее региональных филиалов.
Председатель Госкомиссии Крымбек Кушербаев отметил, что организационный этап Госкомиссии завершен и начата активная исследовательская работа ученых и экспертов в различных архивах страны.
Для обеспечения деятельности Госкомиссии создан Проектный офис, в состав которого вошли ученые, исследователи и представители госорганов.
Для всестороннего охвата всех направлений деятельности Госкомиссии сформированы 11 рабочих групп. Каждая группа осуществляет свою деятельность в рамках тематических планов и определенной методологии в соответствии с категориями жертв репрессий, - говорится в сообщении.
Для организации системной работы Госкомиссии во всех регионах страны созданы и функционируют региональные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Их возглавляют заместители акимов регионов, в составе находятся ученые, видные общественные деятели и представители государственных органов и организаций.
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что все члены рабочих групп получили допуск к работе в закрытых и специальных архивах. Ученые освобождены от основной работы в ВУЗах и научно-исследовательских институтах с сохранением зарплат и всех социальных выплат.
Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала о предстоящей работе по созданию Специального архивного фонда и Института национальной памяти по вопросам политических репрессий.
На заседании было принято решение по созданию Подкомиссии по всестороннему изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям и их поэтапному рассекречиванию.
По итогам заседания Государственным секретарем дан ряд поручений, направленных на совершенствование деятельности ведомственных и государственных архивов, создание благоприятных условий для работы ученых и исследователей в архивах. Обозначены задачи активизации деятельности региональных комиссий и финансирования их деятельности, а также формирования информационной стратегии деятельности Госкомиссии.