Молодежка казахстанского ф/к "Кайрат" переезжает в российский чемпионат

20:55 08.04.2021

Новый футбольный клуб в Москве назвали "Кайрат"



Новый футбольный клуб под названием "Кайрат-Москва" будет заявлен в первенстве российской профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и выступит в зоне "Запад", сообщает zakon.kz.



Как пишет Meta-ratings.kz, представители клуба уже отправились из Алматы в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Старт турнира намечен на август текущего года.



"Кайрат-Москва" будет базироваться в Красногорске, где также будет проводить свои домашние матчи.



Главным тренером команды станет Кирилл Лекер. В его тренерский штаб войдут Вадим Боровский и Евгений Костроруб. Основу команды составят футболисты молодежного клуба "Кайрат".



Новый сезон в ПФЛ стартует в августе 2021 года.