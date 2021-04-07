Гайрат Фазылов - новый старый замМИД Узбекистана

21:46 08.04.2021

Гайрат Фазилов назначен замминистра иностранных дел

Заместителем министра иностранных дел назначен Гайрат Фазилов, экс-посол Узбекистана в Японии.



Гайрат Ганиевич Фазилов назначен на должность заместителя министра иностранных дел постановлением президента Узбекистана от 8 апреля, сообщила пресс-служба МИДа.



Ранее Гайрат Фазилов уже работал заместителем министра иностранных дел - с 2015 по 2017 годы. Затем до недавнего времени он возглавлял посольство Узбекистана в Японии.