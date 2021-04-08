Если завтра война… В России зашевелилась 5-я колонна, - А.Соколов

22:53 08.04.2021 Если завтра война…

Запад грозит России, а внутри ее открыто ведется враждебная пропаганда

Андрей Соколов

08.04.2021



В СССР, когда над страной нависла угроза войны, пели: "Если завтра война, если враг нападет, Если темная сила нагрянет, - Как один человек, весь советский народ За любимую Родину встанет". И в самом деле, встали, потому и победили. И вот сейчас Россия в результате агрессивной политики США снова оказалась фактически перед такой же угрозой. А что мы?



Подстрекаемый Вашингтоном киевский фашиствующий режим грозит силой захватить Крым, готовится атаковать республики Донбасса, где живут сотни тысяч граждан с российскими паспортами и не прекращает их обстреливать, убивая мирных жителей, малолетних детей. НАТО и США открыто обсуждают планы нападения на Россию, называют ее "врагом", со всех сторон окружая страну военными базами. Но у нас сегодня песен,мобилизующих народ, уже не поют.



Наоборот, есть даже те, кто безнаказанно ведет активную враждебную пропаганду внутри нашей страны. Так, открыто обвиняет Россию в провоцировании войны с Украиной депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. "Не хочется в очередной раз повторять фразу о "маленькой победоносной войне", в очередной раз крайне необходимой путинскому режиму, но приходится - слишком тревожно все складывается вокруг Украины, к границам которой подтягиваются российские войска", - заявил он на "Эхе Москвы".



"Это происходит на фоне того, - продолжает Вишневский, - что президент Путин все чаще рассуждает о якобы "подаренных" когда-то бывшим советским республикам "российских землях и традиционных исторических территориях", которые следовало бы вернуть, выходя из СССР. И бывший министр культуры, а ныне помощник президента Мединский, выступая в Совете Федерации, призывает подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии". И главарь марионеточной "ДНР" Пушилин заявляет, что "не исключает возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс" (надо же заранее придумать "отмазку", свалив с больной головы на здоровую). Может ли Путин начать новую войну?Может",- сам спрашивает и уверенно отвечает этот депутат, нет, не фашиствующей киевской клики, а ЗАКСа Санкт-Петербурга!



По его словам, это не Украина обстреливает Донбасс, это не по приказу Киева к границам ДНР и ЛНР идут сейчас эшелоны с танками и другой боевой техникой, это не Украина открыто заявляет, что собирает захватить российский Крым и силой покорить Донбасс, а это Россия будто бы "подтягивает войска".



Что же это, как не тиражирование вражеской пропаганды, чем открыто занимает на "Эхе" депутат Вишневский? В любой стране такого "политика" не только немедленно лишили бы депутатского статуса, но и привлекли бы к уголовной ответственности, как иностранного агента.



А у нас- нет, он продолжает свою подрывную пропаганду свободно вести.



Гнилое "Яблоко"



Невероятно, но так считает не только отдельно взятый либеральный активист, а по сути, агент "пятой колонны", но даже целая либеральная партия - "Яблоко". "Россия, - говорится в заявлении состоявшегося на днях ее съезда, - последовательно отказывается от всех предложений по реальному мирному урегулированию в Донбассе, направленных на демилитаризацию региона, сохраняет и увеличивает свое военное участие, блокирует обмен пленными, продолжает разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны".



И там же: "Государство, построенное на лжи и насилии по отношению к своим гражданам, проводит такую же внешнюю политику. Россия экспортирует несвободу и угрозу войны по всему миру. "Яблоко" предупреждает российское общество, что политика Путина может привести к новой войне на Востоке Украины, новой гибели людей, разрушению системы международных отношений, удалению России в исторический тупик, разрушению цивилизационных перспектив страны".



И это- "политическая полемика"? Нет, это - подрывное заявление враждебной нашей стране организации. Можно подумать, что это документ не от российской политической партии, а написан пропагандистами Госдепа США (хотя, не исключено, именно они его и написали?).



Но никто не призывает этих провокаторов к ответу. Прокуратура молчит, никак не реагируют другие правоохранительные органы! А если "завтра война"? На чьей стороне окажутся люди, которые делают такие заявления?



Россию надо переформатировать?



Активно работает на подрыв России и гуру либералов - глава "Союза правых сил" Леонид Гозман. В феврале он при помощи сотрудника американского Атлантического совета Андерса Олсунда опубликовал за границей доклад "Россия после Путина. Как перестроить государство". Причем опубликован доклад был только на английском языке и обращенк Западу с предложением, как обустроить Россию после гипотетической "цветной революции". Сам термин "цветная революция" авторы упоминать избегают, подменяя его неким "демократическим прорывом".



В этом докладе предлагается замена президентской республики на парламентскую, масштабная приватизация, открытие внутреннего рынка, а также фактическая ликвидация правоохранительных органов. По сути, то же самое, что уже когда-то привело к развалу нашей страны, в 90-е годы.



При этом Гозман и его партнер всячески намекают, что единственным способом реализации подразумеваемого ими "прорыва" является… государственный переворот. Авторы требуют не только свергнуть нынешнюю власть в России, но и отменить наш нынешний гимн, провести полную "десоветизацию", как на Украине, и "освободить всех политических заключенных". Хотя, если свериться с реальными данными, то оказывается, что под "политическими заключенными в РФ" Гозман с Олсундом подразумевают, прежде всего, радикальных исламистов, осужденных за терроризм.



Россия изображается ими, как страна второго сорта, чьи граждане не дотягивают до уровня "просвещенной" Европы: "Новому правительству потребуется время и усилия, чтобы преодолеть этот менталитет". Другими словами, следует незамедлительно добиваться внедрения в России "европейских ценностей", легализации однополых браков, поощрения ЛГБТ и т.п.



Фига в кармане от г-на Ремчукова



Константин Ремчуков - главный редактор "Независимой газеты", казалось бы, не относится к числу оголтелых либералов, его в "Пятую колонну" сходу не запишешь. Но вот что он говорит на "Эхе Москвы" в момент острейшего для России противостояния с Западом. Он хвалит курс Байдена и недвусмысленно осуждает российскую власть.



"Но в целом я хочу сказать, - вещает Ремчуков, - что истощение российской экономики за счет гонки вооружений - это наиболее вероятный сценарий будущего развития". И прозрачно намекает, что виноват в этом не кто иной как наш нынешний глава государства.



"Самим фактом существования Путина у власти, - считает главный редактор этой популярной газеты, - мы представляем постоянно действующий аргумент всем западным странам увеличивать расходы на вооружение. Поскольку вы знаете, что Путина ассоциируют с агрессивным курсом. Иностранцы подозревают его в имперских замашках, многие считают, что он пытается реанимировать Советский Союз на пространстве СССР".



Понятен намек? Путин у власти, а отсюда и гонка вооружений и угроза истощения российской экономики. А вот от Байдена, назвавшего избранного народом президента России "убийцей", господин Ремчуков, как видно, в восторге. Он считает, что, объявив о вложении в инфраструктурное развитие больших денег (которые США сами печатают), Байден - полный молодец.



"Вот то, что я говорю - Америка растет. Для Америки эти 15 триллионов только на инфраструктурное развитие - это колоссальные деньги. Это новый "курс Рузвельта", по существу, когда он в условиях кризиса смог за счет общественных работ выстроить инфраструктуру, решить проблемы занятости", - восторгается президентом США, который фактически объявил России войну, господин Ремчуков. А потому он уверен, что Байден, который на трапе самолета уже на ногах устоять не может, будет править еще долго.



"И, я думаю, что Байден, скажем, один срок, еще два срока, можно исходить из того, что демократы, если все будет реализовываться, будут у власти как минимум", - заявляет аналитик, которого у нас охотно приглашают на центральные телеканалы. А ведь что он делает? Фактически ведет против нынешней власти в России подрывную работу, но только делает это более умело, более тонко и изощренно, чем такие очевидные агенты "пятой колонны", как Гозман или Вишневский.



Так что же нам делать?



"Вовсе не секрет, что в медиа-сфере существует чудовищный перекос в одну сторону: все наши глашатаи и витии, говорящие головы и короли прайм-тайма, так или иначе, - носители либеральных ценностей, но никак не консервативных или "левых", - пишет Захар Прилепин, ныне активный политик.-Получается, что активное меньшинство буквально навязало свой голос мрачному и пассивному большинству.Однако массированная бомбардировка либеральными ценностями привела к обратному эффекту: многолетняя работа Познера, Сванидзе или, скажем, Собчак (и далее по списку, имен десятки) вызвала идиосинкразию на эти самые ценности у колоссального количества людей".



Однако сейчас, когда в воздухе запахло войной, ситуация уже другая. Даже активное меньшинство, подрывающее устои государства в такое напряженное время, особенно в СМИ, крайне опасно.



Так что же делать с этими "подрывниками", которых и в самом деле иначе как "пятой колонной" не назовешь? В этот критический момент нашей истории, когда Запад яростно ополчился на Россию, хочет, как в 17-м и в 41-м годах, остановить ее развитие, когда Вашингтон подстрекает киевский режим и в самом деле грозит развязать против нас уже горячую войну. Продолжать беспомощно разводить руками, бормоча, что у нас, мол, свобода мнений, нет цензуры и вообще полная свобода и демократия?



Нет, сейчас не такой момент, чтобы проявлять такую мягкотелость. Нам нужно мобилизовать все ресурсы перед лицом готовящей против России агрессии, против настоящей войны, которая уже идет вовсю и в экономике, и на информационном поле. И тут не грех вспомнить историю.



Как с ними боролись



Как известно, во всех странах, когда надвигалась угроза войны, власть принимала активные меры. Совершала превентивные аресты, интернировала или депортировала "враждебные элементы", которые потенциального врага поддерживали или гипотетически могли встать на его сторону. Так поступили США с японцами.



Около 120 тысяч человек, большинство из которых имели американское гражданство, были во время Второй мировой войны насильственно перемещены в концентрационные лагеря, официально называвшиеся "военными центрами перемещения". Санкционировал интернирование не кто иной как президент Франклин Рузвельт.



Именно он подписал Чрезвычайный указ № 9066, который разрешал военным властям определять "зоны выселения" и перемещать из них любых лиц.



Точно также поступали и в других странах. В Австро-Венгрии накануне Первой мировой отселяли русинов. В царской России в ночь на 18 июля 1914 года, то есть еще до официального объявления войны, приступили к арестам и высылкам подданных Германии и Австро-Венгрии (а с конца октября 1914 года - и Турции). А было их немало - в общей сложности не менее 330 тыс. человек.



В СССР в середине 1930-х годов, когда война с Германией уже становилась неизбежной, началась серия акций по обеспечению безопасности крупных городов, границ и приграничных территорий. Одним из первых крупных актов "зачистки" границ стало постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 4 марта 1935 года о выселении финского населения из приграничной полосы, в то время вплотную примыкавшей к Ленинграду с северо-запада. Весной 1935 года также депортация была проведена на Украине: из бывших тогда приграничными Киевской и Винницкой областей в восточные области республики переселили более 40 тысяч человек, в основном, поляков и немцев. В июле 1937 года в Средней Азии и Закавказье на границах были организованы специальные запретные полосы, из которых отселялось население. На Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии, от границ отселяли корейцев. Были и другие случаи депортаций, с целью обезопасить границы.



Да, все это было жестоко, но так поступали не только в "тоталитарном СССР", но, как видим, и в "демократических" США. И японцам в американских концлагерях тоже было не сладко.



Кстати, уже после войны массовыми депортациями "враждебных элементов" отличились многие европейские страны. Так этнических немцев безжалостно, отнимая все имущество, изгоняли с территории Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии.



Безучастными оставаться нельзя



Сейчас, конечно, ни о чем подобном говорить не приходится. Но принимать решительные превентивные меры по борьбе с "пятой колонной", которая сегодня активно орудует внутри России, необходимо. Тем более что в США и в той же Украине борьба даже с теми, кто попросту высказывает мнение, отличающееся от официальной линии, ведется самая жестокая. Закрывают неугодные телеканалы, газеты, блокируют оппозицию в соцсетях, даже ведущим политикам, которые противоречат "Вашингтонскому обкому", затыкают рот.



Да, сегодня Россия - иная, нам не нужны ни "охота на ведьм" по американскому образцу, ни репрессии советских времен. Но и безучастно наблюдать за активно ведущейся враждебной пропагандой внутри страны, которая оплачивается извне, никак нельзя. Ведь у нас уже был печальный исторический опыт.



С границ "ненадежный элемент" отселяли, а в Петрограде почти все газеты в 1917 году был в руках у либералов, которые вели против царского режима оголтелую пропаганду. Чем это закончилось, известно.



Специально для "Столетия" Источник - Столетие.Ру

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