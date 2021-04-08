Зеленский: "гоп-стоп управление", - С.Князев

22:55 08.04.2021

Зеленский: "гоп-стоп управление"

Как украинский президент совершил тихий государственный переворот

Святослав Князев

08.04.2021



У "политических украинцев", похоже, закончился запал "гидности", стремления к "европейской законности" и желания бороться с диктатурой. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вовсе возомнил себя чем-то средним между римским императором и египетским фараоном, совершив тихий государственный переворот. Аукраинцы молчат…



27 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, которым отменил указ Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Незалежной Александра Тупицкого и Александра Касминина. Причем Тупицкий - это действующий председатель КСУ, то есть человек, имеющий в ряде моментов полномочия более высокие, чем даже у главы государства.



Сам текст указа Зеленского звучит достаточно забавно. Действующий президент Украины пишет о том, что Янукович, дескать, "узурпировал власть", а также подорвал нацбезопасность с обороноспособностью, и поэтому назначенных им судей оставлять в строю нельзя.



Уже сам этот тезис не может не вызвать улыбку. Фракция партии "Слуга народа" в парламенте просто пестрит бывшими "регионалами". Более того, экс-члены команды Виктора Януковича заседают по квоте "слуг" в правительстве. Сам премьер-министр Денис Шмыгаль был в годы правления Януковича начальником управления Львовской облгосадминистрации, а затем работал в команде Рината Ахметова, олигарха, дважды избиравшегося депутатом Верховной рады по спискам Партии регионов. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина при Януковиче возглавляла департамент международного права министерства юстиции. Министр обороны Андрей Таран при "диктаторе, подрывавшем нацбезопасность", занимал важные должности в спецслужбах. Министр здравоохранения Максим Степанов регионалами был назначен на пост директора одного из важнейших госпредприятий в стране - "Полиграфкомбината Украина", печатавшего бланки официальных документов строгой отчетности. Министр финансов Сергей Марченко с 2011 года работал в координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины. И- вишенка на торте. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который превратился в записного русофоба и на каждом углу поливает Россию грязью, сначала верой и правдой служил регионалам на посту начальника отдела МИД, а затем был советником у вице-премьер-министра Константина Грищенко (в правительстве Николая Азарова).



А теперь наивный вопрос. Как же так вышло, что назначенные Януковичем судьи Конституционного суда Украины подрывали "нацбезопасность" Самостийной, а высокопоставленные члены его правительства, переметнувшиеся служить новому режиму, - нет? Загадка. И ответ на нее Зеленский давать украинскому обществу не торопится.



Но это политическая сторона вопроса. С юридической - все еще интереснее.



Тупицкий и Касминин были назначены Януковичем в 2013 году на девятилетний срок, и должны были уйти со своих должностей только в 2022-м.



Согласно конституции и законам Украины, существует исчерпывающий перечень оснований для увольнения судей КСУ: состояние здоровья, нарушение нормы о недопущении совместительства, грубое пренебрежение своими обязанностями, существенный дисциплинарный проступок и заявление по собственному желанию. Причем даже при наличии таких оснований уволить судью можно только с согласия 2/3 состава КСУ.



Естественно, ни одного из вышеперечисленных оснований для увольнения судей не было. Не давали своего согласия на увольнение Тупицкого и Касминина и их коллеги.



"Мог Зеленский уволить судей КС Тупицкого и Касминина? Однозначно – нет! Полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией Украины. При этом правом увольнять судей КС Конституция президента не наделяет (…). С 2016 года президент Украины (кто бы им не был) не имеет никакого отношения к увольнению судей КС (…). Субъектом увольнения судей КС, независимо от того, кем они назначены, по действующему Основному закону страны является Конституционный Суд (…).Логику действующего "гаранта" Конституции поняли? Она банально проста – указанные судьи уволены за то, что они назначены президентом Януковичем. Ни более, ни менее (…). Какие правовые последствия этого указа? Для судей А.Тупицкого и А.Касминина – никаких. Этот указ не может изменить их правовой статус как судей КС, потому что он является юридически ничтожным, ибо издан неполномочным субъектом. Это тоже самое, если бы, например, правительство Шмыгаля сегодня вместо парламента начало штамповать законы, или "95 квартал" всерьез на своей пирушке принял новую Конституцию Украины (…). В правовой доктрине ничтожность акта означает его недействительность с самого момента принятия. Он вообще не порождает юридических последствий (…). Проблема заключается в другом. При явном правовом нигилизме и государственном произволе этому указу, думаю, придадут высшую юридическую силу и безоговорочно приступят к его выполнению", - написал на своей странице в Фейсбуке академик Академии правовых наук Украины, экс-нардеп Виталий Журавский.



Почему же Зеленский решился на столь откровенный произвол? Дело в том, что часть судей КСУ взбунтовались в 2020 году против заведомо незаконных решений по установлению иностранного контроля над судебной системой и госслужащими Украины.



"Касминин был противником и одним из тех, кто голосовал за отмену судебной реформы, инициированной Зеленским и предусматривавшей создание Комиссии по вопросам добропорядочности с большими полномочиями и участием международных экспертов", - пишет издание "Страна.UA".



Касминин был против того, чтобы иностранцам делегировали власть, принадлежащую, по его словам, исключительно украинскому народу. Кроме того, он выступал против внесения в конституцию положения о курсе на евроатлантическую интеграцию, говоря о том, что такие решения могут приниматься только на референдуме.



Также и Тупицкий, и Касминин участвовали в провале так называемой антикоррупционной реформы, призванной сделать "прозрачными" для американцев и европейцев данные украинских чиновников.



В декабре 2020 года Зеленский своим указом уже попытался отстранить Тупицкого от исполнения обязанностей. Председатель суда выполнять требования президента отказался, и главе государства это не понравилось.



"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", - заявил Зеленский во время одного из своих публичных выступлений.



Доходило до абсурда - президент приказывал госохране не пускать судей на работу. Но те работали в удаленном режиме, пользуясь карантинными ограничениями. Ситуация сложилась патовая. Правовые механизмы влияния на нее у Зеленского были исчерпаны.



Теперь же, когда у киевского режима возникло острое желание выслужиться перед Джо Байденом, киевский режим решил отбросить "правовые сантименты" в сторону. И Владимир Зеленский попросту присвоил себе, вопреки закону, полномочия конституционного суда. Поступок - примерно на уровне исторических анекдотов о намерении римского императора Калигулы назначить своего коня консулом. Для современного же цивилизованного государства - это беспрецедентная дикость.



"Решение носит политический, а не правовой характер. Какими будут последствия этого решения - будет коллапс всей судебной системы. Если смоделировать развитие ситуации и предположить, что будут назначены новые судьи, тогда можно будет до бесконечности оспаривать их назначение. Но все решения Конституционного суда будут рассматриваться как незаконные. То есть можно силой привести новых судей, надеть на них мантии, посадить в кресла, заставить что-то проголосовать, но все, что будет принято, нельзя будет считать законным. С таким успехом, дальше с ссылкой на Майдан, кредит МВФ или волю послов можно отменить сам Конституционный суд или вообще декларацию о государственном суверенитете", - цитирует "Страна.UA" адвоката Ростислава Кравца.



Другие украинские юристы называют указ "абсурдным" и "катастрофическим".



"Гоп-стоп управление. Новые лица из подворотни. Просто ад какой-то", - прокомментировала происходящее экс-министр юстиции Елена Лукаш.



"В ближайшее время главным органом страны станет Верховный суд. Именно ему предстоит проверить около трех-четырех десятков санкционных решений президента и СНБО и указы об увольнении судей КС. На Верховном суде будет сосредоточено теперь особое внимание делового мира, средств массовой информации, лидеров общественного мнения и юридической науки. Фактически именно в ВС в предстоящие несколько месяцев решится, как дальше будет управляться страна - открытыми, состязательными и процессуальными процедурами или единоличными указами", - с грустной иронией заметил в своем блоге известный украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.



Если раньше, грубо нарушив все свои обещания о единстве страны, мире и гуманитарных свободах, Зеленский фактически утратил политическую легитимность, то теперь дело куда серьезнее. Это уже попытка полноценного государственного переворота, направленного на подрыв конституционного строя государства, которым он же и управляет.



В условиях подобного правового нигилизма Украина утрачивает остатки государственности, сохранившиеся у нее после "евромайдана". Единственный выход спасти ситуацию - отмена Верховным судом незаконного указа Зеленского и согласие самого президента с правотой суда. Если этого не случится, международно-правовая легитимность Украины усилиями Зеленского окажется на уровне непризнанного африканского Сомалиленда.