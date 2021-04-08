 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.04.2021
00:44  Решительная латинизация – неосознанная дерусификация? - М.Крамаренко
00:27  По китайскому рецепту бедность в России можно ликвидировать за два года, - А.Комраков
00:25  В Египте нашли затерянный в песках город возрастом более трех тысяч лет
Четверг, 08.04.2021
22:55  Зеленский: "гоп-стоп управление", - С.Князев
22:53  Если завтра война… В России зашевелилась 5-я колонна, - А.Соколов
21:46  Гайрат Фазылов - новый старый замМИД Узбекистана
20:55  Молодежка казахстанского ф/к "Кайрат" переезжает в российский чемпионат

20:34  Антисоветское гробокопательство. В Казахстане создадут "Институт по изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям"
19:39  Если Казахстан дрейфует, то куда? - А.Топоров
19:26  Китай строит пятый космодром, а Россия вспоминает прошлое, - "СП"
19:16  Кадыр Маликов: Похищение невест противоречит духу Ислама
18:27  IV Всемирные игры кочевников перенесены на 2022 год
11:53  В Таджикистане снова облавы на призывников: в армию забирают даже студентов Института искусств
11:49  В Украине варварски снесли памятник хану Кубрату. Декомммунизация?
09:07  Отношениям России и Индии угрожают планы "азиатского НАТО", - "Взгляд"
09:04  Эрдоган стал обоюдоострым оружием, - Т.Бордачев
07:50  О реформе госуправления в Казахстане. "Data-driven government" и прочая чума-бредь, - Д.Ашимбаев
07:43  У советника Путина (он же - зять Ельцина) В.Юмашева нашли виллу на Карибах за 15 лямов евро
07:40  В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде. С 1 апреля...
07:35  Убийство Айзады Канатбековой. В Бишкеке погибла очередная "похищенная невеста"
07:33  В Северо-Казахстанской области массово гибнут косули. От голода
07:27  Железная дорога пошла в гору. Россия ищет путь в Китай через Алтай. А надо ли? - "Къ"
07:22  Вьетнам обрел руководящую четверку. Генсек Компартии оставил кресло президента, - Г.Трофимчук
07:16  Коронавирус в Казахстане: ситуация ухудшается
00:55  Народу Ливии после Муаммара предлагают Саддама (Хафтаровича), - Р.Мустафин
00:46  Манна Поднебесная: КНР стала главным после РФ кредитором постсоветских стран
00:44  Миф о "западничестве" казахского национального лидера Алихана Букейханова. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:42  Дети мигрантов в РФ: квотировать или адаптировать, - А.Семенец
00:40  Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы, - И.Кармазин
00:38  "Казахский геноцид", которого не было", - веб-презентация книги Дмитрия Верхотурова
00:15  "Лавровщина" как продолжение "козыревщины". РосПатриоты обвиняют РуМИД в бесхребетности и бездарности
00:01  В чем минусы узбекско-китайской вакцины
Среда, 07.04.2021
21:26  С иранцами сыграли в морской бой. В атаке на их судно в Красном море подозревают Израиль, - "Къ"
20:58  Взрыв в Красном море услышали в Вене. Атака иранского судна ставит под удар переговоры Тегерана и Вашингтона, - "НГ"
20:21  В Турции разбился самолет парадной военно-пилотажной группы "Турецкие звезды". Пилот погиб
20:12  В Узбекистане создано еще и Агентство культурного наследия
17:45  Шолбан Кара-оол сам ушел в отставку. Республику Тыва (Тува) возглавил Владислав Ховалыг
17:40  Сегодняшний ярлык "анклав" – острый нож для всех таджиков, - Бек Нарзи о Ворухе
17:25  В Узбе сочиняют еще и "Концепцию общественной безопасности". Бумаги не жалко?
17:23  Опять реорганизация. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
17:06  В Душанбе скончался основатель компании "Умед-88" Раджабали Одинаев, осужденный в 2018 году на 24 года
17:03  Кыргызстан. Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
17:00  Как в Киргизии плохие учебники создали потерянное поколение школьников, - А.Касыбеков
16:43  "Даканса!". Утырка, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, оперативно установили и задержали
16:39  Грозит ли казахскому Балхашу судьба Арала?
16:21  В США уже на официальном уровне обсуждают бойкот Пекинской Олимпиады. Из-за угнетенных синьцзянских уйгур
13:56  Туркменистан в газовом плену геополитики, - Н.Белухин
13:55  В центре Центральной Азии: на что направлена политика Узбекистана в регионе, - ИАЦ МГУ
12:23  Эрдоган может блокировать Зеленского на востоке Украины, - С.Тарасов
11:23  Война в Донбассе начнется неожиданно? - В.Панов
11:14  Чимкент. Что осталось в новом казахском мегаполисе от древнего узбекского города?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По китайскому рецепту бедность в России можно ликвидировать за два года, - А.Комраков
00:27 09.04.2021

Поднебесная предлагает свои методы преодоления нищеты
Анатолий Комраков

8.04.2021

Китайские крестьяне вышли из крайней бедности.
Пока правительство РФ конструирует новые критерии российской бедности, Китай с помпой представил Белую книгу с рецептами полной победы над бедностью. В Поднебесной заявляют, что охотно поделятся своими методами искоренения бедности с другими странами. Эксперты "НГ" считают, что некоторые китайские рецепты могут дать быстрый эффект и в России.

В России разрабатывают новый критерий определения бедных, то есть людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума. Эти новации связаны с переходом на исчисление прожиточного минимума исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Однако новая методика учета вряд ли изменит объективное положение дел.

Напомним, что по старым критериям в РФ проживают около 20 млн бедных, что составляет около 13,5% населения. Уменьшить количество бедных вдвое первоначально планировалось к 2024 году, потом планы передвинулись на 2030-й. Но Алексей Кудрин уверяет, что Счетная палата вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и помощником президента Максимом Орешкиным разработали собственный сценарий, который позволит вернуться к первоначальным срокам снижения бедности. Самый простой бюрократический способ искоренения бедности – это перестать называть бедных бедными. Или объявить, что любой гражданин с доходами выше 11 тыс. руб. больше не является бедным, а относится к категории обеспеченных. Такой ли метод борьбы с бедностью разрабатывают Кудрин, Голикова и Орешкин – пока неизвестно.

Между тем многие страны демонстрируют, что бедность можно победить не бюрократическими уловками, а через развитие экономики, повышение зарплат и увеличение занятости. Китай, например, анонсировал Белую книгу под названием "Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая". После многолетних усилий последние 100 млн китайских сельских жителей стали получать приемлемые доходы от своего труда.

Полная победа над бедностью в КНР была объявлена еще в конце 2020 года. И некоторые наблюдатели видят здесь подготовку к 100-летию китайской Компартии, которое отмечается в 2021 году (см. "НГ" от 24.11.20).

Китайские чиновники подчеркивают, что борьба с бедностью шла фактически все 40 лет после начала политики реформ и открытости. Это позволило стране стать второй мощнейшей экономикой в мире и вывести из крайней нищеты более 700 млн человек. Последние 100 млн из них – за последние восемь лет при председателе КНР Си Цзиньпине.

Китайцы отмечают несколько факторов своего успеха. Во-первых, это адресная помощь нуждающимся на основании анализа социально-экономического положения всех малоимущих и истоков их нищеты. На основе этих данных был разработан план для каждой деревни, каждой семьи и каждого человека в зависимости от их нужд. Второй фактор – "братская помощь" более развитых восточных районов страны западным, где и концентрировалось нищее население. Это буквально означало направление на запад финансов, товаров и производственного оборудования.

Называются также вложения в инфраструктуру и в реформу образования. С 2013 года все без исключения деревни в стране связаны сетью дорог с твердым покрытием. Между ними налажено автобусное и почтовое сообщение. Построено около 1,1 млн км сельских дорог и 35 тыс. км железнодорожных путей. Электрификация сельской местности достигает 99%.

Китайцы объясняют, что за счет повышения уровня грамотности населения, строительства школ и улучшения условий жизни для сельских учителей удалось устранить истоки нищеты и остановить передачу бедности из поколения в поколение.

Эксперты отмечают, что Китай для достижения своей цели установил сниженный порог крайней бедности, даже ниже установленных Всемирным банком 1,9 долл. в день. В России, напомним, прожиточный минимум составляет в среднем чуть больше 11,3 тыс. руб., что составляет около 5 долл. в день.

Судя по заявлениям российских властей, для борьбы с бедностью они применяют аналоги китайских рецептов. Глава Минтруда Антон Котяков рассказывал, что правительство будет предоставлять точечную поддержку отдельных категорий граждан и стараться обеспечить экономический рост. По данным Счетной палаты, 992 мероприятия нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм нацелены на рост реальных доходов и снижение уровня бедности, а общий объем финансирования этих мероприятий с 2019 по 2024 год составит 15,3 трлн руб.

"Можно утверждать, что Россия более успешно справляется с абсолютной бедностью, – сказал "НГ" президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Китайский критерий бедности – это 2,3 тыс. юаней, или 340 долл. в год. По этому критерию РФ преодолела абсолютную бедность где-то между 2003 и 2007 годами".

Однако для России крайне актуален опыт Китая по инфраструктурному строительству, поощрению инвестиций национальных компаний через льготные ставки кредита и государственные меры поддержки, которые могут подтянуть отстающие регионы, такие как Алтай, регионы Северного Кавказа, обеспечить создание новых рабочих мест, говорит эксперт.

Лучший способ побороть бедность – это образование, считает Манкевич. "Советский Союз смог создать атомное оружие, запустить человека в космос и создать мощную атомную промышленность за счет бесплатного всеобщего школьного образования и инновационной системы как средней, так и высшей школы. Только глубокая реформа средней и высшей школы, рост расходов на образование и зарплаты для учителей и преподавателей, рост объема грантов на развитие фундаментальной науки помогут нам реально бороться с бедностью", – утверждает Манкевич.

"В КНР одной из проблем была борьба с массовым прерыванием образования на этапе обязательного обучения, чтобы быстрее приступить к работе (зачастую низкооплачиваемой), – сказала "НГ" основатель российско-китайской компании Sinoruss Сурана Раднаева. – У нас основная задача в борьбе с бедностью сводится в большей степени к преодолению транспортной и инфраструктурной доступности, и вот здесь нам есть чему поучиться у наших китайских друзей".

По ее словам, в КНР около 20 млн человек вышли из бедности за два года. "Но для этого в 2016 году потребовалось направить в сельскую местность более 775 тыс. чиновников", – объясняет Раднаева.

Рецепт победы над бедностью от КНР, применимый для России в современных условиях, прост, считает Раднаева. Это мягкая национализация всех естественных монополий и возложение на них обязанностей по инфраструктурному развитию. Еще один рецепт – это упрощение законодательства для работы малого бизнеса и его стимулирование.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617917220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял Председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева
- Мажилис поддержал инициированный Президентом законопроект о запрете продажи иностранцам и аренде ими земли сельхозназначения
- Госкомиссия рассмотрела дополнительные меры по поддержке МСБ
- Лоукостер "Wizz Air" намерен открыть авиарейсы в Туркестан и Алматы
- О реформе государственного управления
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №175
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №180
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №195
- "Ак жол" предлагает ввести кредитные и налоговые каникулы для МСБ в пострадавших секторах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  