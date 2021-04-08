По китайскому рецепту бедность в России можно ликвидировать за два года, - А.Комраков

00:27 09.04.2021

Поднебесная предлагает свои методы преодоления нищеты

Анатолий Комраков



8.04.2021



Китайские крестьяне вышли из крайней бедности.

Пока правительство РФ конструирует новые критерии российской бедности, Китай с помпой представил Белую книгу с рецептами полной победы над бедностью. В Поднебесной заявляют, что охотно поделятся своими методами искоренения бедности с другими странами. Эксперты "НГ" считают, что некоторые китайские рецепты могут дать быстрый эффект и в России.



В России разрабатывают новый критерий определения бедных, то есть людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума. Эти новации связаны с переходом на исчисление прожиточного минимума исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Однако новая методика учета вряд ли изменит объективное положение дел.



Напомним, что по старым критериям в РФ проживают около 20 млн бедных, что составляет около 13,5% населения. Уменьшить количество бедных вдвое первоначально планировалось к 2024 году, потом планы передвинулись на 2030-й. Но Алексей Кудрин уверяет, что Счетная палата вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и помощником президента Максимом Орешкиным разработали собственный сценарий, который позволит вернуться к первоначальным срокам снижения бедности. Самый простой бюрократический способ искоренения бедности – это перестать называть бедных бедными. Или объявить, что любой гражданин с доходами выше 11 тыс. руб. больше не является бедным, а относится к категории обеспеченных. Такой ли метод борьбы с бедностью разрабатывают Кудрин, Голикова и Орешкин – пока неизвестно.



Между тем многие страны демонстрируют, что бедность можно победить не бюрократическими уловками, а через развитие экономики, повышение зарплат и увеличение занятости. Китай, например, анонсировал Белую книгу под названием "Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая". После многолетних усилий последние 100 млн китайских сельских жителей стали получать приемлемые доходы от своего труда.



Полная победа над бедностью в КНР была объявлена еще в конце 2020 года. И некоторые наблюдатели видят здесь подготовку к 100-летию китайской Компартии, которое отмечается в 2021 году (см. "НГ" от 24.11.20).



Китайские чиновники подчеркивают, что борьба с бедностью шла фактически все 40 лет после начала политики реформ и открытости. Это позволило стране стать второй мощнейшей экономикой в мире и вывести из крайней нищеты более 700 млн человек. Последние 100 млн из них – за последние восемь лет при председателе КНР Си Цзиньпине.



Китайцы отмечают несколько факторов своего успеха. Во-первых, это адресная помощь нуждающимся на основании анализа социально-экономического положения всех малоимущих и истоков их нищеты. На основе этих данных был разработан план для каждой деревни, каждой семьи и каждого человека в зависимости от их нужд. Второй фактор – "братская помощь" более развитых восточных районов страны западным, где и концентрировалось нищее население. Это буквально означало направление на запад финансов, товаров и производственного оборудования.



Называются также вложения в инфраструктуру и в реформу образования. С 2013 года все без исключения деревни в стране связаны сетью дорог с твердым покрытием. Между ними налажено автобусное и почтовое сообщение. Построено около 1,1 млн км сельских дорог и 35 тыс. км железнодорожных путей. Электрификация сельской местности достигает 99%.



Китайцы объясняют, что за счет повышения уровня грамотности населения, строительства школ и улучшения условий жизни для сельских учителей удалось устранить истоки нищеты и остановить передачу бедности из поколения в поколение.



Эксперты отмечают, что Китай для достижения своей цели установил сниженный порог крайней бедности, даже ниже установленных Всемирным банком 1,9 долл. в день. В России, напомним, прожиточный минимум составляет в среднем чуть больше 11,3 тыс. руб., что составляет около 5 долл. в день.



Судя по заявлениям российских властей, для борьбы с бедностью они применяют аналоги китайских рецептов. Глава Минтруда Антон Котяков рассказывал, что правительство будет предоставлять точечную поддержку отдельных категорий граждан и стараться обеспечить экономический рост. По данным Счетной палаты, 992 мероприятия нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм нацелены на рост реальных доходов и снижение уровня бедности, а общий объем финансирования этих мероприятий с 2019 по 2024 год составит 15,3 трлн руб.



"Можно утверждать, что Россия более успешно справляется с абсолютной бедностью, – сказал "НГ" президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Китайский критерий бедности – это 2,3 тыс. юаней, или 340 долл. в год. По этому критерию РФ преодолела абсолютную бедность где-то между 2003 и 2007 годами".



Однако для России крайне актуален опыт Китая по инфраструктурному строительству, поощрению инвестиций национальных компаний через льготные ставки кредита и государственные меры поддержки, которые могут подтянуть отстающие регионы, такие как Алтай, регионы Северного Кавказа, обеспечить создание новых рабочих мест, говорит эксперт.



Лучший способ побороть бедность – это образование, считает Манкевич. "Советский Союз смог создать атомное оружие, запустить человека в космос и создать мощную атомную промышленность за счет бесплатного всеобщего школьного образования и инновационной системы как средней, так и высшей школы. Только глубокая реформа средней и высшей школы, рост расходов на образование и зарплаты для учителей и преподавателей, рост объема грантов на развитие фундаментальной науки помогут нам реально бороться с бедностью", – утверждает Манкевич.



"В КНР одной из проблем была борьба с массовым прерыванием образования на этапе обязательного обучения, чтобы быстрее приступить к работе (зачастую низкооплачиваемой), – сказала "НГ" основатель российско-китайской компании Sinoruss Сурана Раднаева. – У нас основная задача в борьбе с бедностью сводится в большей степени к преодолению транспортной и инфраструктурной доступности, и вот здесь нам есть чему поучиться у наших китайских друзей".



По ее словам, в КНР около 20 млн человек вышли из бедности за два года. "Но для этого в 2016 году потребовалось направить в сельскую местность более 775 тыс. чиновников", – объясняет Раднаева.



Рецепт победы над бедностью от КНР, применимый для России в современных условиях, прост, считает Раднаева. Это мягкая национализация всех естественных монополий и возложение на них обязанностей по инфраструктурному развитию. Еще один рецепт – это упрощение законодательства для работы малого бизнеса и его стимулирование.