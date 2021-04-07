Углубление реформ... Агентство "Узбеккино" стало Агентством кинематографии Узбекистана

07:24 09.04.2021

Указом президента учреждены ежегодный Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", Национальная кинопремия "Олтин Хумо" и государственная стипендия для студентов кинематографических вузов. Агентство "Узбеккино" переименовано в Агентство кинематографии Узбекистана.



Национальное агентство "Узбеккино" переименовано в Агентство кинематографии Республики Узбекистан указом президента "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли" от 7 апреля.



Документом учрежден ежегодный Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", который впервые пройдет в 2021 году.



Учреждена также государственная стипендия имени Худойбергана Девонова для студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по направлению кинематографии.



Кроме того, в Узбекистане ежегодно будет проводиться Национальная кинопремия "Олтин Хумо".



Указом учрежден нагрудный знак "Кинематография фидокори" для поощрения творческих работников и специалистов, эффективно работающих в сфере национальной кинематографии.



Образована негосударственная некоммерческая организация Союз представителей киноиндустрии Узбекистана по управлению авторскими правами представителей киноискусства и киноиндустрии на коллективной основе.



При учредительстве Агентства и Союза представителей киноиндустрии Узбекистана создается также негосударственная некоммерческая организация Центр развития национальной кинематографии.



Основные задачи центра:



финансовая поддержка производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции;

организация на основе рыночных принципов проката фильмов, произведенных на основе государственного заказа;

привлечение отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов;

финансирование субтитрирования и дубляжа национальных фильмов на иностранные языки, лучших мировых кинопроизведений - на государственный язык;

обеспечение участия произведений национального киноискусства в международных кинофестивалях, а также организация отечественных и международных кинофорумов;

поддержка Творческого союза кинодеятелей Узбекистана и негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии посредством выделения грантов и социальных заказов.

При Агентстве кинематографии создаются высшее образовательное учреждение Академия кинематографии Узбекистана, государственное учреждение "Национальный кинофонд Узбекистана" на базе государственного унитарного предприятия "Республиканский кинофонд" и ГУП "Киноконцерн „Узбекфильм"" на базе ГУП "Узбекфильм", оказывающее услуги частным кинокомпаниям по созданию фильмов, мультфильмов и сериалов. Это предусмотрено постановлением президента "О совершенствовании системы государственного управления в области кинематографии и создании достойных условий для творческой деятельности представителей сферы".



Вместе с тем упраздняются ГУП "Студия мультипликационных фильмов", "Республиканский центр кинопроката", "Дом кинематографистов", "Центр переподготовки и повышения квалификации работников сферы киноиндустрии".



Указом президента, который упоминался выше, определены также приоритетные направления развития национальной кинематографии:



формирование киноискусства в качестве стратегического источника культуры, духовно-просветительской жизни общества, в том числе воспитания молодежи в духе патриотизма;

совершенствование системы государственной поддержки киноиндустрии на основе рыночных принципов, а также привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных фильмов;

развитие киноиндустрии в качестве отдельной отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой;

создание эффективной системы подготовки кадров, повышения квалификации творческих деятелей кино и технических работников сферы кинематографии;

государственное стимулирование производства национальных сериалов, широкое привлечение молодых мультипликаторов и аниматоров к производству анимационных фильмов;

обеспечение гарантированной защиты авторского права в сфере кино, развитие системы кинопроката и продвижение национальных фильмов на мировые кинорынки.

Документом также установлен порядок производства фильмов по заказу Агентства кинематографии и субсидирования создания сериалов республиканскими телеканалами (12 млрд сумов ежегодно).



За счет государственного бюджета будет покрываться часть расходов ("rebate") на создание на территории Узбекистана художественных и документальных фильмов, сериалов, мультфильмов и телепередач. Указом описывается порядок назначения этих компенсаций (20 млрд сумов ежегодно).