 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазКадриль. В елба-кормушку "Самрук" приходит новая команда голодных оглоедов
07:58 09.04.2021

В "Самрук" приходит новый менеджмент
Данияр Ашимбаев: Интрига со сменой руководства КТЖ благополучно разрешилась. Началась она несколько недель назад со слухов о резком ухудшении здоровья главы компании Сауата Мынбаева, которым предшествовала небольшая информационная грызня о том, кто виноват в огромном внешнем долге КТЖ

Данияр Ашимбаев, 8 апреля

Интрига со сменой руководства КТЖ благополучно разрешилась. Началась она несколько недель назад со слухов о резком ухудшении здоровья главы компании Сауата Мынбаева, которым предшествовала небольшая информационная грызня о том, кто виноват в огромном внешнем долге КТЖ. За истекшую неделю публично опровергли слухи о своем назначении на новый пост сначала аким Карагандинской области Женис Касымбек, затем помощник президента Канат Бозумбаев. Причем опровержение звучало намного громче, чем сами слухи, что и создало нездоровый интерес к ситуации вокруг возможного кадрового решения.
Сама ситуация с "Самруком" в принципе выглядела как затянувшийся спектакль. В январе 2020 года сначала Назарбаев, затем Токаев приняли президента "Казатомпрома" Галымжана Пирматова, что было воспринято как "смотрины" на фонд. Однако Ахметжан Есимов сохранил свой пост. Неофициально прозвучала информация, что он будет работать до юбилея - в декабре 2020 года ему исполнилось 70 лет. Ближе к концу года, в разгар предвыборной кампании были озвучены предположения, что "Самрук" может возглавить Аскар Мамин в случае, если покинет пост премьера. Мамин, как известно, пост сохранил. Как, впрочем, и Есимов. Последний даже посетил Мажилис, где лично представил законопроект о закупках. Событие настолько редкое, что кое-кто даже предположил, что глава ФНБ, числящийся в предвыборном списке "Нур Отана", присматривается к стенам палаты по поводу возможного перехода в депутаты. В это же время произошла продажа принадлежащего зятю Есимова Галымжану Есенову "АТФ Банка".
Наконец, 29 марта Мамин представил нового руководителя "Самрук-Казыны". За несколько дней до того прошел "вброс" о резком ухудшении здоровья Есимова, а в тот же день Счетный комитет обнародовал итоги государственного аудита деятельности АО "Samruk-Kazyna Construction" с очень неприятными для деятельности фонда цифрами. Можно сказать, что в какой-то степени это создавало фон для перемен.
Фонд в итоге возглавил Алмасадам Саткалиев, ранее работавший управляющим директором ФНБ по управлению активами. Еще раньше он руководил АО "Самрук-Энерго", который покинул весной 2018 года после выговора от Есимова и лишения бонусов. Много раз было подчеркнуто, что смена менеджмента АО "никак не связана с ситуацией в Qazaq Banki". Саткалиев без работы долго не пробыл. В июле он стал заместителем председателя ассоциации "KAZENERGY" Тимура Кулибаева, а уже через месяц он с триумфом вернулся в "Самрук" в качестве управляющего директора по управлению активами. Он сменил Ибрагима Тагашева, выдвинутого Есимовым и его тогдашним замом Аликом Айдарбаевым. Саткалиев был включен в советы директоров "Қазақстан темiр жолы", "КОРЭМ", "KEGOC", "КМГ", "Казатомпром" и стал фактически вторым человеком в иерархии фонда. В итоге именно он и возглавил весь "Самрук", хотя, думается, Есимов (и не только он) хотел бы видеть своим преемником другого человека.
Это что касается всего фонда.
Дискуссия - по другому и не назовешь - вокруг смены руководства КТЖ шла достаточно бурно. В итоге было принято вполне здравое решение. Железную дорогу возглавил 53-летний заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Нурлан Сауранбаев. В конце 90-х он находился на руководящих постах в системе КТЖ, затем работал в нефтяной и нефтесервисной отраслях. В 2010 году стал управляющим директором ФНБ "Самрук-Казына", затем был назначен вице-министром индустрии и новых технологий (при Исекешеве), замминистра обороны (при Тасмагамбетове) и акимом Шымкента (при Туймебаеве). Два года назад занял руководящий пост в президентском аппарате. На мой взгляд, он более чем компетентный и грамотный управленец и политик, а также - что немаловажно - достаточно щепетильный человек. Представляется, что такая кандидатура сможет утихомирить страсти вокруг нацкомпании и повысить ее эффективность.
Кроме того, был сменен и глава АО "Самрук-Энерго". Есимов назначил в свое время на место Саткалиева Бакитжана Жуламанова, который работал директором ГКП "Алматы жер" (при Тасмагамбетове), акимом Павлодара (при Сагинтаеве), начальником управления туризма Алматы (при Есимове) и председателем правления НК "Продкорпорация" (при Мырзахметове и Шукееве). Вряд ли новый глава фонда видел его в прежнем качестве, и Жуламанова сменил бывший вице-министр энергетики и первый заместитель акима Павлодарской области Сунгат Есимханов. Но вряд ли на этом перестановки в фонде "Самрук-Казына" завершатся.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617944280
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