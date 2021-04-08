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Шиита русской души. Москва осуждает удары израильтян по шиитам, но дружит и с теми и с другими, - "Къ"
09:11 09.04.2021

"Коммерсантъ" от 08.04.2021,

В ночь на четверг Израиль нанес очередной удар по территории Сирии. Это произошло за несколько часов до встречи спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаске. Москва никогда не одобряла атаки Израиля по Сирии, но и никогда им не мешала. Так что вопрос, на чьей стороне Россия, продолжает мучить арабские СМИ, особенно после состоявшегося в середине марта визита делегации "Хезболлы" в Москву.

Три человека погибли в результате ударов Израиля по району в 20 км к западу от Дамаска недалеко от границы с Ливаном в ночь на четверг, утверждает близкий к оппозиции Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии. Национальность погибших неизвестна. По информации центра, был уничтожен склад оружия и боеприпасов, который мог использоваться ливанским шиитским движением "Хезболла". Сирийское официальное агентство Sana утверждает, что в ходе атаки ранения получили четверо сирийских военнослужащих. Израиль традиционно атаку не комментирует и ответственность за нее не берет.

Дамаск потребовал от СБ ООН принять "незамедлительные меры для предотвращения повторения израильской агрессии на территории Сирии".
"То упорство, с которым израильские оккупационные власти совершают террористические преступления, говорит прежде всего об их стремлении оказать поддержку террористам и не допустить победы сирийской армии и ее союзников над группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ.- "Ъ"), а также другими террористическими группами",- говорится в заявлении МИД Сирии.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию в регионе. При этом часть израильских атак остается без реакции со стороны Москвы. В этот раз израильские удары совпали с визитом в Дамаск спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева и его встречей с президентом Сирии Башаром Асадом. "Представители российской делегации подтвердили твердую поддержку суверенитета Сирии и целостности ее территорий, а также неприемлемость для Москвы любых шагов и действий, нарушающих этот суверенитет и влияющих на усилия, предпринимаемые для завершения войны в Сирии и победы над террором",- говорится в заявлении, распространенном пресс-службой президентского дворца. Впрочем, эти слова российских представителей могли напрямую и не относиться к израильским атакам, а в целом касаться ситуации в Сирии.

Интересно, что предыдущий удар Израиля по Сирии также совпал с визитом, но уже главы израильского МИДа Габи Ашкенази в Москву. Тогда оппозиционные сайты утверждали, что целью атаки стали склады оружия проиранских сил, которые были размещены на объектах сирийской армии, в нескольких километрах от аэропорта Дамаска. "Израиль не может и не должен позволять, чтобы иранские силы присутствовали вдоль нашей с Сирией границы даже на расстоянии 80 миль или нескольких километров. Иран продолжает наращивать переброску специальных систем вооружений в Сирию, в первую очередь ракет, для того чтобы использовать Сирию как платформу для операций против Израиля",- заявил тогда Габи Ашкенази в интервью ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с израильскими атаками по Сирии. По словам главы МИД Израиля, должен состояться полный вывод иранских формирований из Сирии. "Если иранцев не будет в Сирии, мы не будем проводить операции. В противном случае мы их продолжим, поскольку иранцы научились использовать этот маршрут для того, чтобы поставлять в Сирию продвинутые системы вооружений для своих отрядов и для "Хезболлы". Это неприемлемо",- подчеркнул он.

Сирия и окружающий мир подводят неутешительные итоги печального юбилея
С визитом Габи Ашкенази в Москву совпало также пребывание в российской столице делегации "Хезболлы" из Ливана. Ее возглавлял лидер парламентского блока "Хезболлы" "Верность сопротивлению" Мухаммед Раад. В ходе встречи делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждалась ситуация в Ливане, Сирии и на Ближнем Востоке. Из официального сообщения МИД РФ следует, что министр подчеркнул необходимость формирования нового правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири и решения других острых проблем Ливана на основе национального диалога. Напомним, что нормального правительства в Ливане нет с августа. Главная проблема в формировании нового кабинета министров - разногласия между президентом Мишелем Ауном и Саадом Харири. Говоря о Сирии, российская сторона подтвердила приверженность праву сирийцев самостоятельно определять свое будущее. Была также отмечена важность содействия процессу по возвращению на родину сирийских беженцев, в том числе находящихся в Ливане.

Визит послужил поводом для серии публикаций в арабских СМИ о политике России в Ливане и Сирии. Посольству РФ в Бейруте даже пришлось выступить с опровержением публикаций ливанских изданий, где утверждалось, что Россия обратилась к "Хезболле" с просьбой оказать давление на Мишеля Ауна с целью скорейшего формирования правительства. Но на этом версии СМИ не закончились.

Так, ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хезболле" и Сирии, в опубликованной на этой неделе статье утверждает, что российские официальные лица хотели донести до руководства "Хезболлы" позицию Москвы: "ваше присутствие в Сирии, политическое и военное, необходимо".
Объяснялось это угрозой заполнения американцами вакуума, который может возникнуть в случае ухода "Хезболлы" и Ирана из Сирии. Статья стала ответом на "враждебные публикации", в которых говорилось о попытках России удалить "Хезболлу" и Иран из Сирии. Газета подчеркивает, что ситуация противоположна: "на земле" России всегда удавалось договариваться с "Хезболлой" и Ираном, даже если между ними были разногласия. По информации издания, в ходе визита была достигнута договоренность продолжить развивать контакты, в том числе изучить возможность открытия представительства движения в российской столице. По опыту присутствия в Москве других региональных политических сил под представительством зачастую понимается один или два человека, которые и так живут в России или имеют здесь свои интересы. Именно эти люди регулярно посещают МИД РФ, чтобы поддерживать контакты и излагать свой взгляд на происходящее в их странах.

Но в целом в России хорошо знают особенность ливанских СМИ выдавать желаемое за действительное. В стране, где идет острая конкуренция за власть между различными этноконфессиональными группами, каждая пытается показать свою значимость, в том числе через контакты с влиятельными внешними игроками. С другой стороны, Москва действительно признает вклад "Хезболлы" в борьбу с терроризмом в Сирии и установление там стабильности и никогда не делала из этого секрета. Что касается дальнейшего присутствия "Хезболлы", а также других проиранских сил в Сирии, это решать Дамаску, отметил российский дипломатический источник в беседе с "Ъ". По его словам, в последнее время израильская сторона не предоставляла России доказательств "иранской угрозы" в Сирии. А объективная реальность такова, что без иранской поддержки сирийскому президенту Башару Асаду не устоять. Москва воспринимает "Хезболлу", а вместе с ней и другие влиятельные в регионе силы как данность. В Ливане же Россия, как и другие внешние игроки, заинтересована в стабилизации ситуации и национальном диалоге, поэтому и сама общается со всеми сторонами, при этом ничего не навязывая.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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