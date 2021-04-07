 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Резиновые самолеты. Билеты на авиарейсы из Узба в РФ забиты на полгода вперед
10:09 09.04.2021

Резиновые самолеты. Узбекистанцы пишут, что билеты на рейсы в Россию уже забиты на полгода вперед

Узбекистанцы, обратившиеся в авиакассы за покупкой билетов на те самые два рейса, летающие без ограничений в Россию, столкнулись с тем, что все продано на полгода вперед, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на сообщество "Потребитель.уз" в Facebook.

Напомним, что сейчас запущены два рейса в неделю в Москву, которыми могут воспользоваться все узбекистанцы. По субботам летает Uzbekistan Airways, по воскресеньям – "Аэрофлот".

"Три дня назад еще можно было купить билет только на июнь. Позавчера обошли несколько касс, везде ближайшая дата 27 июня. Вчера уже сказали, что аж до сентября все билеты распроданы. Сегодня даже позвонили в Аэрофлот в Москве, там ответили, что спрос на рейс дикий, и билеты распроданы вперед на 6 месяцев. И это про эконом-класс", – отмечают пользователи.

С ценами полная чехарда. Люди озвучивают 4,9, 5,6 и 6 миллионов сумов, а также прикладывают скрины с разных сайтов, где цена также разнится. При этом в Uzbekistan Airways заявляли, что стоимость билета на регулярный рейс между Ташкентом и Москвой не превысит 4,2 миллиона сумов.

Отдельный вопрос про бизнес-класс. Пользователи пишут, что цены в диапазоне от 9 до 14 миллионов. Эти билеты, отмечают узбекистанцы, еще есть даже на май.

Еще одна тема – студенты, которым разрешили вернуться на обучение в Россию. Они могут воспользоваться чартерными рейсами. Таких несколько каждый день. Правда, чтобы купить билет, нужно подтверждение из вуза.

Правила въезда для студентов

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить вуз по электронной почте о дате пересечения границы. После этого на электронную почту студента придет ответная информация о въезде от вуза.

Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР, и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию РФ иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате, без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

Если в период самоизоляции появляются первые симптомы острого респираторного заболевания, например повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель, то обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.

Источник - Podrobno.uz
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